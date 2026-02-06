Войти
Raytheon значительно увеличит производство ракет для Пентагона

Американская компания Raytheon, входящая в корпорацию RTX, заключила пять рамочных соглашений с Пентагоном, направленных на значительное увеличение производственных мощностей и ускорение поставок крылатых ракет "Томагавк", авиационных ракет AIM-120 AMRAAM и зенитных ракет SM-3 IB, SM-3 IIA и SM-6.

Как уточняет Naval News, в рамках объявленных соглашений RTX увеличит ежегодное производство ракет "Томагавк" до более чем 1000 единиц, ракет AIM-120 AMRAAM – как минимум до 1900 единиц, ракет SM-6 – до более чем 500 единиц. Raytheon также нарастит выпуск SM-3 IIA и ускорит производство SM-3 IB. Производство многих из этих боеприпасов увеличится в 2–4 раза по сравнению с существующими темпами.

Запуск зенитной ракеты SM-3, США

US Navy


Учитывая ставку военного ведомства США на укрепление оборонно-промышленной базы и создание рабочих мест в Соединенных Штатах, компания RTX продолжит инвестировать в технологии, производственные мощности и персонал, чтобы достичь и поддерживать высокий уровень производства.

Корпорация RTX вложила значительные средства в расширение мощностей для ускорения выпуска ряда критически важных боеприпасов и продолжит инвестировать в проекты по расширению мощностей и ускорению производства. Производство в рамках заключенных контрактов будет осуществляться на предприятиях Raytheon в Тусоне (штат Аризона), Хантсвилле (Алабама) и Андовере (Массачусетс).

Напомним, что "Томагавк" остается для ВМС США одним из основных средств поражения наземных и морских целей на больших расстояниях. Согласно заявлению производителя, дальность действия ракеты превышает 1600 км. С момента принятия на вооружение в 1983 году "Томагавки" применялись в оперативных условиях более 2300 раз.

С 2024 года Raytheon производит авиаракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM пятого поколения. Эта версия отличается усовершенствованной системой наведения, программно-определяемыми возможностями и улучшенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы. Ракета интегрирована в арсенал боевых самолетов четвертого и пятого поколений. RTX также указывает на более чем 6000 испытательных выстрелов и 13 успешных применений в воздушных боях.

Компания Raytheon описывает SM-3 IB как заатмосферный перехватчик, оптимизированный для поражения баллистических ракет малой и средней дальности. Боеприпас может использоваться как в составе вооружения кораблей, так и наземных платформ. В апреле 2024 года SM-3 IB впервые применили в боевых условиях для перехвата иранских баллистических ракет, направленных на объекты в Израиле.

Модификация SM-3 IIA, разработанная совместно с Японией, включает более мощные ракетные двигатели и улучшенную кинетическую боеголовку по сравнению с более ранними вариантами.

SM-6 завершает линейку перехватчиков SM, представляя собой многоцелевую ракету, способную не только решать задачи ПВО/ПРО, но и наносить удары по надводным и сухопутным целям.

