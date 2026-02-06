MWM: Россия вооружила истребители Су-30СМ2 для полетов вблизи НАТО

Су-30СМ2 продемонстрировали новую конфигурация вооружения на Балтике вблизи воздушного пространства НАТО, пишет MWM. Эти маневренные высокоточные самолеты превзошли все истребители западного мира и доказали свою эффективность в боевых испытаниях на Украине.

Истребители большой дальности Су-30СМ2 Вооруженных сил России провели операции на Балтике с необычной конфигурацией вооружения — комбинированным набором противорадиолокационных ракет Х-31 и кассетных бомб РБК-500.

Об этом свидетельствуют кадры Министерства обороны Испании, снятые после того, как истребители F-18 ВВС Испании, базирующиеся на аэродроме Шяуляй в Литве, были подняты в воздух на перехват российских самолетов. Объединенный центр воздушных операций НАТО направил испанские истребители, чтобы опознать цели и сопроводить их подальше от воздушного пространства НАТО, как предписывает единая инструкция. Истребители Су-30СМ2 эксплуатируются 4-м гвардейским морским штурмовым авиационным полком, базирующимся в Черняховске в Калининградской области.

Использование оружия класса "воздух-земля" вместо ракет класса "воздух — воздух" может быть ответом на обострившуюся напряженность в отношениях между Россией и членами НАТО. А также сигналом, что ВМФ и ВКС России готовы поразить ключевые наземные цели, в том числе высокоточными ударами ракетами Х-31 по радиолокационным станциям и системам противовоздушной обороны. Базирующиеся в Калининграде истребители уже давно выполняют полеты высочайшей интенсивности, чаще других вынуждая НАТО поднимать в воздух свои самолеты в ответ.

С начала 2022 года истребители превосходства в воздухе Су-27 постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются Су-30СМ2. Как более новый тип истребителя в ВКС России, Су-30СМ2 обладает расширенным набором датчиков, большей дальностью и грузоподъемностью, а также маневренностью, превосходя по этому параметру все истребители западного мира.

Су-30СМ2 интенсивно проходит боевые испытания с тех пор, как начал поступать на вооружение в начале 2022 года, а российско-украинский конфликт предоставил значительные возможности для дальнейшего совершенствования оперативной тактики. По данным российского государственного концерна "Ростех", самолеты "подтвердили свою эффективность" и записали на свой счет "сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая системы Patriot".

"Благодаря новой мощной РЛС Су-30СМ2 может „видеть“ дальше и точнее, что облегчает работу экипажа. А передовая система РЭБ позволяет истребителю эффективно противодействовать оружию противника", — говорится в пресс-релизе.

Сообщения об уничтоженных системах ПВО Patriot говорят о том, что самолеты ВМФ или ВКС России могли использовать ракеты Х-31 для подавления противовоздушной обороны противника.

Основное усовершенствование Су-30СМ2 по сравнению с прежними вариантами — установка нового двигателя АЛ-41Ф-1С, изначально разработанного для истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-35. Он значительно увеличил дальность полета, летно-технические характеристики и мощность бортовых систем.

Уровень тяги двигателя, топливная экономичность и тяговооруженность сопоставимы скорее с показателями истребителей пятого поколения — в частности, двигателем F119 F-22 ВВС США. У АЛ-41Ф-1С также значительно более низкие требования к техническому обслуживанию и более длительный срок службы, чем у предшественников серии АЛ-31, использовавшихся на более старом варианте Су-30СМ.

Кроме того, управляемый вектор тяги обеспечивает высочайший уровень маневренности на низких скоростях. Су-30СМ/СМ2 сам по себе значительно менее требователен к техническому обслуживанию, чем Су-35, и в меньшей степени специализируется на воздушных боях, а его двухместная компоновка позволяет разместить офицера по системам вооружения для более эффективного использования оружия класса "воздух — земля" за счет разделения обязанностей.