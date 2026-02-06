Войти
ИноСМИ

Российские истребители большой дальности перешли на наступательную конфигурацию вооружения для полетов вблизи воздушного пространства НАТО (Military Watch Magazine, США)

126
0
0
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

MWM: Россия вооружила истребители Су-30СМ2 для полетов вблизи НАТО

Су-30СМ2 продемонстрировали новую конфигурация вооружения на Балтике вблизи воздушного пространства НАТО, пишет MWM. Эти маневренные высокоточные самолеты превзошли все истребители западного мира и доказали свою эффективность в боевых испытаниях на Украине.

Истребители большой дальности Су-30СМ2 Вооруженных сил России провели операции на Балтике с необычной конфигурацией вооружения — комбинированным набором противорадиолокационных ракет Х-31 и кассетных бомб РБК-500.

Об этом свидетельствуют кадры Министерства обороны Испании, снятые после того, как истребители F-18 ВВС Испании, базирующиеся на аэродроме Шяуляй в Литве, были подняты в воздух на перехват российских самолетов. Объединенный центр воздушных операций НАТО направил испанские истребители, чтобы опознать цели и сопроводить их подальше от воздушного пространства НАТО, как предписывает единая инструкция. Истребители Су-30СМ2 эксплуатируются 4-м гвардейским морским штурмовым авиационным полком, базирующимся в Черняховске в Калининградской области.

Использование оружия класса "воздух-земля" вместо ракет класса "воздух — воздух" может быть ответом на обострившуюся напряженность в отношениях между Россией и членами НАТО. А также сигналом, что ВМФ и ВКС России готовы поразить ключевые наземные цели, в том числе высокоточными ударами ракетами Х-31 по радиолокационным станциям и системам противовоздушной обороны. Базирующиеся в Калининграде истребители уже давно выполняют полеты высочайшей интенсивности, чаще других вынуждая НАТО поднимать в воздух свои самолеты в ответ.

С начала 2022 года истребители превосходства в воздухе Су-27 постепенно выводятся из эксплуатации и заменяются Су-30СМ2. Как более новый тип истребителя в ВКС России, Су-30СМ2 обладает расширенным набором датчиков, большей дальностью и грузоподъемностью, а также маневренностью, превосходя по этому параметру все истребители западного мира.

Су-30СМ2 интенсивно проходит боевые испытания с тех пор, как начал поступать на вооружение в начале 2022 года, а российско-украинский конфликт предоставил значительные возможности для дальнейшего совершенствования оперативной тактики. По данным российского государственного концерна "Ростех", самолеты "подтвердили свою эффективность" и записали на свой счет "сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая системы Patriot".

"Благодаря новой мощной РЛС Су-30СМ2 может „видеть“ дальше и точнее, что облегчает работу экипажа. А передовая система РЭБ позволяет истребителю эффективно противодействовать оружию противника", — говорится в пресс-релизе.

Сообщения об уничтоженных системах ПВО Patriot говорят о том, что самолеты ВМФ или ВКС России могли использовать ракеты Х-31 для подавления противовоздушной обороны противника.

Основное усовершенствование Су-30СМ2 по сравнению с прежними вариантами — установка нового двигателя АЛ-41Ф-1С, изначально разработанного для истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-35. Он значительно увеличил дальность полета, летно-технические характеристики и мощность бортовых систем.

Уровень тяги двигателя, топливная экономичность и тяговооруженность сопоставимы скорее с показателями истребителей пятого поколения — в частности, двигателем F119 F-22 ВВС США. У АЛ-41Ф-1С также значительно более низкие требования к техническому обслуживанию и более длительный срок службы, чем у предшественников серии АЛ-31, использовавшихся на более старом варианте Су-30СМ.

Кроме того, управляемый вектор тяги обеспечивает высочайший уровень маневренности на низких скоростях. Су-30СМ/СМ2 сам по себе значительно менее требователен к техническому обслуживанию, чем Су-35, и в меньшей степени специализируется на воздушных боях, а его двухместная компоновка позволяет разместить офицера по системам вооружения для более эффективного использования оружия класса "воздух — земля" за счет разделения обязанностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Литва
Россия
США
Украина
Продукция
F-18
F-22
F119
Patriot ЗРК
АЛ-41Ф
РБК-500
Су-27
Су-30
Су-35
Х-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:40
  • 1
Глава РАН Красников сообщил о развитии «роев» БПЛА в России
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"