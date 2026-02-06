Войти
Embraer завершила сборку первого самолета C-390 "Миллениум" для ВВС Республики Корея

Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer
Военно-транспортный самолёт Embraer C-390 Millenium (c) Embraer.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 5 февраля. Бразильская компания Embraer на проходящем в Сингапуре авиасалоне объявила о завершении сборки первого самолета ВТА C-390 "Миллениум", предназначенного для ВВС Республики Корея.

В ближайшее время начнутся летные испытания самолета, после завершения которых поставщик интегрирует на его борт различные системы в соответствии с требованиями ВВС Республики Корея.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) объявило о выборе предложившей C-390 "Миллениум" компанию Embraer победителем тендера на поставку военно-транспортных самолетов (LTA II) для ВВС страны.

Стоимость покупки неназванного количества самолетов составила 710 млрд. вон (543,3 млн. долл.). Поставки должны быть завершены в 2026 году. Республика Корея стала первым заказчиком C-390 в Азии.

LTA II представляет собой проект покупки за рубежом дополнительных тяжелых транспортных самолетов для восполнения нехватки авиатехники этого класса.

В рамках контракта Embraer поставит самолеты C-390 "Миллениум", адаптированные для удовлетворения требований ВВС Республики Корея, наземное вспомогательное оборудование и запасные части, а также предоставит услуги поддержки и обучения.

Embraer также обеспечит реализацию сопутствующей офсетной программы, включая производство на территории Республики Корея компаниями-партнерами значительного числа комплектующих для C-390 Millennium и обучение специалистов одной из южнокорейских компании оказанию услуг технического обслуживания и ремонта самолетов.

Закупка C-390, предположительно, является временной мерой, до завершения разработки компанией Korea Aerospace Industries (KAI) национального самолета ВТА в рамках проекта MC-X. Этот двухдвигательный самолет будет аналогичен C-390 по размерениям и конфигурации.

