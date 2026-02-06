Войти
Военное обозрение

Выяснилось: диверсии с гравием и дрелью корветы класса K130 подверглись на верфи

110
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пресса публикует некоторые подробности вызвавший немалый резонанс истории с «диверсией» в порту Гамбурга. Как уже сообщало «Военное обозрение», по подозрению в порче узлов и агрегатов на борту кораблей ВМС Германии задержаны двое портовых рабочих – 54-летний гражданин Греции и 37-летний гражданин Румынии. Информацию подтверждает греческая сторона, заявляя о том, что злоумышленники проводили «диверсию» ещё в прошлом году, а задержание было проведено на текущей неделе.

В сводках правоохранительных органов Греции и Германии сообщают о том, что «диверсия» осуществлялась в отношении корвета «Эмден» ВМС ФРГ, который в 2025 году готовили ко вводу в эксплуатацию. На воду корвет был спущен двумя годами ранее.

Корвет «Эмден» водоизмещением 1840 т и длиной 89 м относится к классу K130 «Брауншвейг» дальней морской зоны. Он оснащён передовыми системами слежения. На его борту находится комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическая скорострельная пушка и противокорабельные ракеты - современная модификация шведских ракет RBS-15.

Также заявлено, что повреждения получил ещё один корвет того же класса.

Греческая пресса пишет, что портовые рабочие действительно использовали гравий для «повреждения силовых установок боевых кораблей». Утверждается, что вместе с мелким гравием использовался и песок. Причём всё это, общей массой более 20 кг, указанные лица каким-то образом засыпали непосредственно в двигатели. Также подтверждается информация о том, что они просверлили дрелью водопроводные трубы, сняли крышки топливных баков и отключили предохранители на борту корветов перед их передачей ВМС Германии.

Выявили итоги «вмешательства» в ходе финальной инспекции кораблей на верфи Blohm+Voss.

Обращают на себя внимание публикации в немецкой прессе, где тут же «родили» возможность «российского следа». Так, «Шпигель» и «Фокус», ссылаясь на неких неназванных экспертов заявили, что «это может быть частью гибридной войны со стороны России».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Россия
Румыния
Продукция
RBS-15
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Braunschweig
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 20:53
  • 2
ОАК, S7 и ГТЛК подписали меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214
  • 05.02 19:13
  • 0
Комментарий к "В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА"
  • 05.02 18:57
  • 13983
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 18:35
  • 0
Комментарий к "В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев"
  • 05.02 17:28
  • 1
В США российскому «Адмиралу Кузнецову» выделили место в рейтинге авианосцев
  • 05.02 11:43
  • 1
В США предложили «спасение» для российского ПАК ДА
  • 05.02 09:29
  • 1
Комментарий к "Россия создает условия для победы в 2026 году"
  • 05.02 09:14
  • 5
Почему США стремятся добить Иран
  • 05.02 02:31
  • 0
Комментарий к "В США назвали ключевого помощника России в СВО"
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"