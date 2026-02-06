Выяснилось: диверсии с гравием и дрелью корветы класса K130 подверглись на верфи

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пресса публикует некоторые подробности вызвавший немалый резонанс истории с «диверсией» в порту Гамбурга. Как уже сообщало «Военное обозрение», по подозрению в порче узлов и агрегатов на борту кораблей ВМС Германии задержаны двое портовых рабочих – 54-летний гражданин Греции и 37-летний гражданин Румынии. Информацию подтверждает греческая сторона, заявляя о том, что злоумышленники проводили «диверсию» ещё в прошлом году, а задержание было проведено на текущей неделе.

В сводках правоохранительных органов Греции и Германии сообщают о том, что «диверсия» осуществлялась в отношении корвета «Эмден» ВМС ФРГ, который в 2025 году готовили ко вводу в эксплуатацию. На воду корвет был спущен двумя годами ранее.

Корвет «Эмден» водоизмещением 1840 т и длиной 89 м относится к классу K130 «Брауншвейг» дальней морской зоны. Он оснащён передовыми системами слежения. На его борту находится комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическая скорострельная пушка и противокорабельные ракеты - современная модификация шведских ракет RBS-15.

Также заявлено, что повреждения получил ещё один корвет того же класса.

Греческая пресса пишет, что портовые рабочие действительно использовали гравий для «повреждения силовых установок боевых кораблей». Утверждается, что вместе с мелким гравием использовался и песок. Причём всё это, общей массой более 20 кг, указанные лица каким-то образом засыпали непосредственно в двигатели. Также подтверждается информация о том, что они просверлили дрелью водопроводные трубы, сняли крышки топливных баков и отключили предохранители на борту корветов перед их передачей ВМС Германии.

Выявили итоги «вмешательства» в ходе финальной инспекции кораблей на верфи Blohm+Voss.

Обращают на себя внимание публикации в немецкой прессе, где тут же «родили» возможность «российского следа». Так, «Шпигель» и «Фокус», ссылаясь на неких неназванных экспертов заявили, что «это может быть частью гибридной войны со стороны России».