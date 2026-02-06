Источник изображения: Фото: Jno

В социальных сетях после недавних ударов по объектам противника вновь обратили внимание на жалобы вэсэушников на отсутствие возможности перехватывать наши тяжелые крылатые ракеты Х-22 "Буря" и их глубоко модернизированную версию Х-32. Эти средства поражения стали страхом и ужасом украинской ПВО.

Упоминая о том, что практически не может их перехватывать, вражеское командование продолжает клянчить у американцев зенитные комплексы MIM-104 Patriot.

При этом, опять же в социальных сетях, в январе упоминалась, что российская промышленность готовит "Буре" достойную замену - гиперзвуковую Х-МЦ. Она является противокорабельной, однако сейчас ракеты, предназначенные для поражения различных кораблей, способны эффективно работать по наземным целям.

Приводились ее некоторые характеристики, но, по всей видимости, они к реальным данным имеют очень отдаленное отношение.

В любом случае новинка по всем характеристикам должна превосходить возможности "двадцать второй", а, учитывая, какой скачок был сделан в развитии техники с момента принятия на вооружение "Бури", то это средство поражения станет прорывным по всем направлениям.

Алексей Брусилов