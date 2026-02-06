Сделка по Гренландии выявляет недостатки: высокотехнологичное американское оружие выходит из строя в арктическом холоде (The Washington Times, США)

Washington Times: у США нет военной техники, способной работать в Заполярье

Под предлогом противодействия влиянию России и Китая в Заполярье США добиваются наращивания там военных возможностей НАТО. Однако у стран альянса практически нет боевой техники, способной действовать в этом регионе, пишет The Washington Times.

Джон Сьюард (John T. Seward)

США могут многому научиться у своих скандинавских союзников. В частности, как применять военную силу в Арктике, где морозы выводят из строя высокотехнологичную технику, которая надежно служит американским войскам в других широтах.

США вместе с Данией и Гренландией прорабатывают детали соглашения по безопасности, цель которого — оказывать противодействие влиянию России и Китая в Заполярье.

"Думаю, почти все согласовано. Они хотят, чтобы мы это сделали, — заявил президент Трамп репортерам в субботу вечером на борту своего самолета. — С точки зрения национальной безопасности, это очень, очень важная сделка".

Когда соглашение будет подписано, США станут играть более заметную роль в защите этого ледяного острова, где экстремальные условия могут ограничить эффективность или сделать бесполезными некоторые ключевые инструменты американского арсенала, включая беспилотники.

"Техника просто замерзает", — говорит военный аналитик, сотрудник Центра анализа европейской политики* и Стокгольмского форума свободного мира Минна Аландер.

Во время недавнего брифинга по вопросу наращивания военного присутствия на севере Аландер сказала, что сильные морозы создают уникальные проблемы. Даже беспилотные системы испытывают запредельную нагрузку на грани выхода из строя.

"Срок службы батарей намного меньше, — сказала она. — Двигатели могут замерзнуть, если у вас нет специального оборудования, предотвращающего замерзание. Даже топливо может замерзнуть".

Продолжительная полярная ночь еще больше увеличивает потребность в электроэнергии. Аккумуляторы исключительно важны для всех видов военной техники, но в Арктике они стали большой проблемой.

"Это один из серьезнейших технических вопросов, на который должны дать ответ конструкторы, думая о разработке и применении беспилотных летательных аппаратов, способных работать в Арктике, — сказал Федерико Борсари, также работающий в Центре анализа европейской политики*. — Заряд батареи за считанные минуты уменьшился со 100 до 20 процентов, поскольку температура была очень низкая. А ведь это было учебное упражнение даже не в Арктике, а в Германии. Так что вы можете себе представить, как быстро разряжается батарея в этих местах".

Испытанные в боях БПЛА совершили революцию в военном деле, но даже в холодных степях Украины в зимнее время их эффективность ограничена. А в Гренландии условия еще более суровые. Арктика потребует новых технологических разработок, чтобы эта техника не выходила из строя.

Дроны с открытыми двигателями, винтами и датчиками подвержены обледенению.

Страны НАТО и другие союзники стремятся использовать беспилотные системы для обнаружения угроз в Арктике, но фундаментальные законы физики при минусовых температурах преодолеть трудно, говорят эксперты.

Руководители в Вашингтоне и европейских столицах вкладывают средства в поиск ответов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 28 января в Париже сделала прямолинейное предупреждение европейским лидерам: "Мировой порядок в известном нам виде, за который мы боролись 80 лет с момента окончания Второй мировой войны, закончился. Не думаю, что он вернется".

Во время визита в парижский Институт политических исследований премьер Фредериксен неоднократно призывала НАТО обеспечить крупное военное присутствие в Гренландии "на долгое время". Она особо выделила сохраняющуюся напряженность с Трампом, который пока отказался от разговоров об установлении американского контроля над островом.

Госсекретарь Марко Рубио на прошлой неделе заявил в сенатском комитете по иностранным делам, что переговоры успешно продвигаются.

"Я думаю, мы добьемся чего-то позитивного," — сказал Рубио.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, выступая вместе с Фредериксен в Париже, сказал, что мир теперь по-другому смотрит на Гренландию из-за груза проблем глобальной безопасности.

"За последние два года в Гренландии произошла перемена во взглядах на эту проблему, — сказал он. — Мы прошли через многое... но мы согласны в одном: нам нужно больше наблюдения и больше безопасности в нашем регионе".

Нильсен признает наличие угрозы со стороны России.

В вышедшем в прошлом месяце докладе Гудзоновского института* его старший научный сотрудник Лизелотт Одгард подчеркнула, что из-за недостаточно эффективного слежения за российскими атомными подводными лодками они могут подходить к США на расстояние удара.

"Возможности по обнаружению и слежению за подводными лодками вдоль восточного побережья Гренландии и в Баренцевом море по-прежнему недостаточны", — пишет она.

"Российская подводная лодка проекта 955 "Борей" может нести на борту межконтинентальные баллистические ракеты РСМ-56 "Булава", передвигаясь в Северном Ледовитом океане под ледовым покровом, — пишет Одгард. — Затем лодка выдвигается на стартовую позицию, например, в море Королевы Виктории, и в этом случае ракеты могут лететь по полярной траектории, что сведет к минимуму время полета до Северной Америки и позволит избежать плотного радиолокационного покрытия".

Члены НАТО в ускоренном порядке закупают беспилотные системы для решения этой проблемы, о чем в прошлом месяце сообщала The Washington Times с симпозиума под названием "Надводный флот" в Вашингтоне.

Шведский военно-морской атташе в США, Канаде и Мексике полковник Андерс Акермарк сказал, что вооруженные силы его страны разрабатывают подводное безэкипажное судно, по сути дела являющееся дроном-подлодкой. Оно предназначено для выполнения длительных задач, таких как слежение под арктическим льдом в поисках подводных лодок противника.

Безотлагательность переговоров по Гренландии отражает суровую оперативную реальность, на которой акцентирует внимание президент Трамп: США и НАТО пренебрегают обороной Арктики, а это создает большие пробелы, открывающие противникам путь в Северную Атлантику.

Эксперты по НАТО и арктической войне говорят, что военная техника, испытанная на полях сражений на Украине, не годится для Гренландии.

Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия имеют опыт использования оружия, тактических приемов и методов, которые доказали свою эффективность в условиях крайнего холода.

В прошлом году эти страны подписали в Хельсинки соглашение о "начале закупок скандинавскими странами миниатюрных беспилотников" и о расширении сотрудничества с Украиной. Одгард сказала, что они являются основой для "оборонительных сил НАТО в Арктике".

Тем не менее НАТО и внешние поставщики сталкиваются с проблемами при внедрении технологий для Крайнего Севера. Хотя существуют проекты и образцы, отвечающие стандартам НАТО, большинство из них подходят для высотной разведки, но не для наземной или морской войны.

"НАТО обеспечивает основу для интеграции данных и сетей посредством стандартных соглашений между государствами. Но даже в этом случае ответственность за выполнение подписанных соглашений лежит на самих этих странах", — сказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики* Гордон Дэвис.

Дэвис — генерал армии США в отставке, служивший непосредственно в НАТО. Он признал, что участники соглашений не всегда выполняют их условия. "Нам нужно как внедрение, так и сертификация для того, чтобы эти стандарты действительно соблюдались и реализовывались", — сказал он.

Его центр опубликовал в декабре доклад, в котором говорится, что большинство членов НАТО "рассматривают арктические требования как вторичные модификации, а не как специально разработанные характеристики". Вместо того, чтобы создавать системы для условий Арктики, они просто добавляют нагревательные элементы или изоляцию к продукции, предназначенной для более теплого климата.

Борсари и Дэвис рассказали, что Норвегия недавно заключила сделку с производителем дронов Skydio на 9,4 миллиона долларов, предусматривающую производство квадрокоптеров X10D, которые также были закуплены американскими военными. Эти дроны рекламируют как "сертифицированные для холодной погоды", и они могут работать при температурах до минус 20 градусов Цельсия, согласно спецификациям производителя.

Однако средняя зимняя температура в Арктике значительно ниже минус 20 градусов.

Подписанное в октябре странами Северной Европы соглашение о разработке беспилотных летательных аппаратов показывает, что некоторые союзники понимают настоятельную необходимость решения данной проблемы. Но хотя Фредериксен и Нильсен занимаются челночной дипломатией, колеся по столицам Европы в поисках поддержки, отставание по-прежнему очень серьезное. Пока союзники ведут дебаты, Россия разрабатывает и совершенствует испытанные в боях беспилотные технологии, основанные на ее устоявшейся арктической доктрине.

"Перевооружение сейчас — самое важное для нас. На нас полагаются Соединенные Штаты, — сказала Фредериксен. — Я знаю, что если мы сделаем все, что должны сделать, то всего через несколько лет окажемся в совершенно другой ситуации. Но от нас потребуется многое".

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ