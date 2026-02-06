Небесные дела: новый вертолет и средства борьбы с дронами показали на НАИС-2026

Национальная выставка авиационной инфраструктуры стала крупнейшей за 13 лет существования

Вертолет Ми-34М1, новейшие беспилотники и системы антидроновой защиты стали главными экспонатами Национального авиационного инфраструктурного салона НАИС-2026 в Москве. Причем Ми-34М1 — самый легкий вертолет, производимый в России, — широкой публике показали впервые. Выставка стала самой масштабной за всю свою 13-летнюю историю — в ней принимает участие более 200 компаний из России, Белоруссии и Китая. О главных новинках авиационного салона, их практическом применении в гражданской жизни и зоне СВО — в репортаже «Известий».

Легкий вертолет Ми-34М1

Многофункциональный вертолет Ми-34М1 стал главной звездой салона НАИС-2026, который проходит в Москве 4–5 февраля. Винтокрылая машина, сверкающая черным лаком, как правительственный лимузин, собрала вокруг себя больше всего посетителей. Девушки фотографировались на его фоне, а мужчины интересовались характеристиками. Несмотря на свой нескромный внешний вид, новая машина — это в первую очередь рабочая лошадка для нашей авиации. Она предназначена для пассажирских перевозок и поисково-спасательных работ. При установке дополнительного оборудования ее можно использовать как учебную.

Ми-34М1 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В конце прошлого года машина совершила первый испытательный полет и сейчас переходит на этап сертификационных испытаний, — рассказал «Известиям» руководитель работ по вертолету Ми-34М1 в Национальном центре вертолетостроения им. Миля и Камова Марат Нурлиев. — Испытания мы планируем провести в этом году, после чего машину можно будет передавать в серийное производство. У нас в стране не было легких машин для обучения вертолетчиков — использовались либо иностранные машины, либо Ми-8, которые в эксплуатации дороже нашей машины. Ми-34М1 закроет эту важную для нашей авиации нишу.

Причем на ней можно будет готовить как гражданских, так и военных пилотов, уточнил Марат Нурлиев.

Повышенным вниманием пользовался и стенд Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) — там главным экспонатом был макет учебно-тренировочного самолета УТС-800.

Он предназначен для начальной подготовки, профессионального отбора и повышения квалификации летчиков.

Модель учебно-тренировочного самолета УТС-800 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Серийное производство машин началось в 2024-м. Часть из них в декабре того года была передана в Минобороны РФ, а другие продолжают участвовать в летных испытаниях, отметила официальный представитель АО «УЗГА» Екатерина Згировская.

— В конце прошлого года очередной серийный борт присоединился к летным испытаниям. На таком самолете летчики обучаются технике пилотирования как при одиночном полете, так и в группе, а также навигации, выходу из штопора, отрабатывают несложные фигуры пилотажа, — рассказала она.

Надежная связь

Группа компаний ZALA продемонстрировала систему связи и навигации «Геокосмос». Она опирается на сеть наземных станций, формируя информационное поле.

Система может работать без спутниковой космической группировки и при этом давать высокую точность позиционирования как для беспилотных воздушных судов, так и для роботехнических комплексов, используемых на воде и на земле. Также в «Геокосмос» входит уникальная система связи, рассказал замгендиректора группы компаний ZALA Сергей Анатольевич.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

На протяжении двух лет она работает в трех регионах России, где подтвердила свою эффективность в условиях с большим количеством радиоэлектронных помех, отметили он.

Бомбовоз в небе

Компания «Безопасная воздушная среда» презентовала семейство тяжелых квадрокоптеров «Каргат». Флагман линейки с индексом «15» выглядит внушительно — он способен поднять в воздух 10 кг полезной нагрузки.

— Цифровой канал связи обеспечивает чистую картинку и устойчивость к помехам, что критично для работы в сложной боевой обстановке, — рассказал «Известиям» руководитель направления, инженер Александр Кириков.

За считаные минуты на дроне можно поменять оснащение. Сначала это охотник с «сеткометом». Затем — тяжелый транспортник для дистанционного минирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Но самый необычный сменный модуль — мегафон. С его помощью аппарат превращается в летающий ретранслятор, звук которого можно услышать в радиусе 3 км. Разработчики уверены — это незаменимый инструмент для психологического давления на противника. Пригодится он и при координации спасательных операций.

Параллельно компания штурмует рекорды скорости. В разработке у нее находится дрон-перехватчик, преодолевший на испытаниях скорость в 250 км/ч.

— Финальная цель — достичь 350 км/ч, что сделает дрон крайне эффективным перехватчиком. Для него мы также внедряем автонаведение, чтобы практически в автоматическом режиме уничтожать беспилотники противника, — поделился планами Кириков.

Сеть для «Лютых»

Компания «Система механической защиты» привезла на выставку решение, которое называют последним рубежом: это эластичная сеть из отечественного синтетического волокна. В отличие от жестких заграждений эта «паутина» плавно гасит энергию удара.

— Это первая в мире технология подобного рода. Наша сеть электрически нейтральна, поэтому мы уже закрываем ею локаторы Росавиации — помех для сигналов нет, — рассказал «Известиям» гендиректор предприятия Дмитрий Дорофеев.

Фото: пресс-служба компании «Системы механической защиты» Источник изображения: iz.ru

Экономика решения подкупает прагматичностью. При цене от 300 рублей за квадратный метр и сроке службы в 10 лет сетка становится самым бюджетным способом прикрыть нефтебазы или подстанции от атак беспилотников.

— Мы защищаем многие российские промышленные предприятия. Наша сеть останавливала даже тяжелые дроны «Лютый», которые ВСУ используют для атак на наши объекты. Более того, она работает и в воде, оберегая порты и стоянки кораблей от подводных атак, — подчеркнул Дорофеев.

Карманный «Калашников»

На стенде Концерна «Калашников» показали сверхмалые дроны «Каракурт» и «Голиаф». Главный хит — беспилотник «Каракурт» в транспортном тубусе. Компактный контейнер служит и чехлом с зарядкой, и пусковой платформой.

— Бойцу не нужна ровная площадка. Нажал кнопку — дрон сам выскочил из тубуса на 7 м вверх, и можно сразу вести разведку за ближайшим углом или лесополосой, — объяснил «Известиям» представитель концерна «Калашников» Станислав Козырев.

«Каракурт 2.0» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для ночной охоты разработан «Каракурт 2.0» с тепловизором, а для работы на более серьезных дистанциях есть «Голиаф». Он работает в радиусе 10 км и, в отличие от чисто разведывательных моделей, может нести на себе до 0,5 кг взрывчатки.

Главный акцент в этой линейке машин сделан на простоте, поэтому обучение оператора занимает меньше недели.

Также на выставке свои разработки показали действующие военнослужащие. Например, на одном из стендов бойцы Добровольческого штурмового корпуса ВС РФ демонстрируют прототип ударного дрона-перехватчика. По словам бойцов, разработка ведется с учетом опыта, полученного на фронте. Дрон способен прикрывать как стационарные объекты, так и военную технику на марше.

Богдан Степовой

Юлия Леонова