В Госдуме указали на роль ударов по объектам на Украине в защите границы

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Депутат Колесник: удары по объектам ВСУ помогают ВС РФ зачищать приграничье

Удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволяют России защищать приграничные районы. Об этом 3 февраля заявил член комитета Госдумы (ГД) по обороне Андрей Колесник.

«Пока ВСУ занимаются защитой и восстановлением своей энергетической инфраструктуры после российских ударов, российские военные могут зачищать территории в приграничных регионах», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, такая тактика ВС РФ помогает отвлекать украинских боевиков от попыток прорвать границу РФ.

Колесник также сообщил, что Киев на фоне проходящих переговоров об урегулировании конфликта стягивает свои войска к Курской и Белгородской областям, а также наносит удары по российскому приграничью. Парламентарий призвал относиться к этому серьезно, однако заверил, что ВСУ в любом случае ждет провал.

«Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетики. По данным ведомства, российские военнослужащие также поразили места хранения и сборки беспилотников (БПЛА) дальнего действия.

