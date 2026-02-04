Рютте: после окончания боевых действий на Украине появятся войска НАТО

После заключения мирного соглашения на Украине появятся иностранные войска, передает заявление Марка Рютте "Страна". Выступая в Верховной раде генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что завершение боевых действий не будет означать прекращения поддержки от Запада и что страны альянса будут "помогать другим способом".

В Верховной Раде выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который сегодня находится с рабочим визитом в Украине. Трансляцию пленарного заседания парламента с выступлением Рютте вел канал "Рада".

Обращаясь к депутатам и всему украинскому народу, он подчеркнул, что знает о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю Украины.

"Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильны. Мир фокусируется на тех событиях, которые могут отвлекать наше внимание, однако Украине нужна наша поддержка, температура растет", - заявил генсек НАТО.

Он заверил, что Альянс не отворачивается от Украины и готов быстро оказывать помощь.

"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, которые поступили на Украину и идут на фронт, и 90%, которые защищают воздушное пространство", - заявил Рютте, добавив, что НАТО учится у Украины, а многие страны Альянса совместно с ней производят оборудование.

По его словам, завершение боевых действий и подписание мирного соглашения не будет означать прекращения помощи. Напротив, НАТО обеспечит мощный "щит" для предотвращения новой агрессии.

"Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились", - заверил Рютте.

Он добавил, что другие члены НАТО будут "помогать другим способом".

Генсек также подчеркнул, что Украине нужен долговременный мир, а не второй Будапештский меморандум или минские договоренности, и для длительного мира требуется участие США и Канады. По его словам, Россия демонстрирует несерьезное отношение к миру (Россия открыта к диалогу и предлагает варианты урегулирования – прим. ИноСМИ).

Напомним, Россия выступает против присутствия иностранных войск на Украине. При этом многие европейские страны не готовы вводить свои войска без гарантий поддержки со стороны США. Вашингтон такие гарантии пока не подтверждал.

Между тем западные СМИ пишут, что Украина, США и страны Европы согласовали "многоуровневый план поддержки" возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, согласно которому в случае постоянных нарушений Россией условий мирного договора США и европейские страны готовы дать скоординированный военный ответ.