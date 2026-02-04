ВСУ: крылатые ракеты РФ летят по баллистической траектории и не перехватываются

Источник изображения: topwar.ru

Крылатые ракеты Вооруженных сил РФ зачастую летят по баллистической траектории, и поэтому практически не перехватываются украинскими расчетами ПВО. В частности, так себя ведут Х-22.

На это пожаловался в эфире одного из украинских телеканалов спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Что вообще означает его фраза «крылатая ракета летит по баллистической траектории», сложно сказать...

По его словам, российские ракеты Х-22, которые ведут себя нестандартно, способны сбивать только американские ЗРК Patriot, но у Киева недостаточно боеприпасов к ним.

По словам офицера, россияне все чаще применяют «нетипичные» ракеты, которые сложно перехватывать. К ним Игнат относит «Цирконы», «Ониксы», Х-22 и Х-32. По его словам, их способна перехватывать единственная система, стоящая на вооружении у ВСУ, то есть Patriot.

Также Игнат пожаловался на российскую авиацию. По его словам, иногда самолет ВКС России осуществляет одновременный пуск двух ракет, которые украинские радары принимают за один боеприпас, поэтому не получается их перехватывать.

Таким образом, представитель украинского командования признает недостаточную эффективность ПВО ВСУ и качественную работу российских средств поражения, успешно атакующих военные и инфраструктурные объекты на всей территории Украины.

И все же Игнат считает, что сегодня украинским военным удалось добиться больших успехов, перехватывая российские ракеты. Согласно его сегодняшнему отчету, ВСУ сбили три из семи запущенных российских крылатых Х-22 и 11 из 32 баллистических ракет.