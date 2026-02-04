Войти
Военное обозрение

ВСУ: крылатые ракеты РФ летят по баллистической траектории и не перехватываются

244
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Крылатые ракеты Вооруженных сил РФ зачастую летят по баллистической траектории, и поэтому практически не перехватываются украинскими расчетами ПВО. В частности, так себя ведут Х-22.

На это пожаловался в эфире одного из украинских телеканалов спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Что вообще означает его фраза «крылатая ракета летит по баллистической траектории», сложно сказать...

По его словам, российские ракеты Х-22, которые ведут себя нестандартно, способны сбивать только американские ЗРК Patriot, но у Киева недостаточно боеприпасов к ним.

По словам офицера, россияне все чаще применяют «нетипичные» ракеты, которые сложно перехватывать. К ним Игнат относит «Цирконы», «Ониксы», Х-22 и Х-32. По его словам, их способна перехватывать единственная система, стоящая на вооружении у ВСУ, то есть Patriot.

Также Игнат пожаловался на российскую авиацию. По его словам, иногда самолет ВКС России осуществляет одновременный пуск двух ракет, которые украинские радары принимают за один боеприпас, поэтому не получается их перехватывать.

Таким образом, представитель украинского командования признает недостаточную эффективность ПВО ВСУ и качественную работу российских средств поражения, успешно атакующих военные и инфраструктурные объекты на всей территории Украины.

И все же Игнат считает, что сегодня украинским военным удалось добиться больших успехов, перехватывая российские ракеты. Согласно его сегодняшнему отчету, ВСУ сбили три из семи запущенных российских крылатых Х-22 и 11 из 32 баллистических ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.02 02:15
  • 1
В Италии представили оружие для «купола Микеланджело»
  • 04.02 02:11
  • 1
В США назвали ключевого помощника России в СВО
  • 04.02 02:08
  • 1
Почему США стремятся добить Иран
  • 04.02 01:21
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD"
  • 04.02 00:56
  • 0
Комментарий к "Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)"
  • 04.02 00:46
  • 13971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.02 23:14
  • 0
Комментарий к "Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)"
  • 03.02 22:13
  • 0
Комментарий к "Французские инженеры чешут голову: российский истребитель их удивил (The National Interest, США)"
  • 03.02 19:24
  • 536
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.02 19:06
  • 0
К истории советского танкостроения.
  • 03.02 18:36
  • 2
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 03.02 13:42
  • 3
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"