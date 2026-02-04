Израиль намерен закупить в США вертолеты AW-119Kx – DSCA

ЦАМТО, 3 февраля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" легких многоцелевых вертолетов AW-119Kx и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 150 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 30 января.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом о возможности приобретения дополнительных легких многоцелевых вертолетов AW-119Kx; наземного вспомогательного оборудования (AGSE); инструмента для получения дополнительного сертификата типа (STC); запасных частей; вспомогательного оборудования; инструмента и испытательного оборудования; технических руководств; обучения личного состава; оказания технической помощи со стороны правительства США и подрядчиков; предоставления услуг технической и логистической поддержки; а также других связанных элементов логистики и поддержки программы, которые будут добавлены к ранее согласованному пакету продажи, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса. Начальный кейс стоимостью 78,2 млн. долл. предусматривал поставку легких многоцелевых вертолетов AW-119Kx, запасных частей и сопутствующей поддержки.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, способствуя повышению обороноспособности стратегического партнера на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что продажа улучшит возможности Израиля по противодействию существующим и перспективным угрозам, повысит возможности по защите границ, важной инфраструктуры и населенных пунктов.

Кроме того, продажа AW-119Kx повысит унификацию с Вооруженными силами США и продемонстрирует приверженность США обеспечению безопасности Израиля и модернизации его Вооруженных сил. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии техники на вооружение.

Главным подрядчиком поставки выбрана компания Leonardo Helicopters USA. В случае подписания связанных с продажей компенсационных соглашений, их условия будут согласованы в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.