Hanwha Ocean обновила свое предложение в рамках тендера ВМС Канады на поставку 12 НАПЛ

ЦАМТО, 3 февраля. Республика Корея обновила свое предложение в рамках проекта "Канадская патрульная подводная лодка" (Canadian Patrol Submarine Project – CPSP) общей оценочной стоимостью около 45 млрд. долл. США.

Как сообщает южнокорейское издание MAEIL Business Newspaper, ожидается, что назначенный министром по закупкам в сфере национальной обороны Канады Стивен Пуарье на этой неделе посетит крупные южнокорейские верфи, чтобы оценить возможности строительства подводных лодок и условия для промышленного сотрудничества.

Данный шаг, по мнению многих экспертов, рассматривается как заключительный этап комплексной проверки перед утверждением окончательных предложений южнокорейской Hanwha Ocean.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о начале процедуры приобретения для ВМС страны 12 новых неатомных подводных лодок в рамках инициированной в 2021 году программы.

Целью проекта является замена четырех состоящих на вооружении устаревших дизель-электрических подводных лодок класса "Виктория", стоимость эксплуатации которых растет. Предполагается, что они будут сняты с вооружения, начиная с 2034 года. При этом, согласно ранее озвученной информации, в боеготовом состоянии сейчас находится всего одна из имеющихся подлодок.

В рамках проекта CPSP ВМС Канады стремятся принять на вооружение малозаметную НАПЛ с увеличенной дальностью и продолжительностью плавания, способную выполнять задачи в условиях Арктики.

Как заявлено, перспективная канадская патрульная подводная лодка будет обладать уникальным сочетанием характеристик, чтобы гарантировать возможность обнаружения, сопровождения, и, при необходимости, поражения противника во всех трех океанах, омывающих берега Канады. НАПЛ позволят контролировать морские пути сообщения, проецировать военную силу и станут сдерживающим фактором для потенциального противника.

В сентябре 2024 года Оттава выпустила запрос на предоставление информации с целью оценки рынка, выявления потенциальных поставщиков и возможностей предлагаемых ими неатомных подлодок. Ориентировочная стоимость программы оценивается в сумму от 60 до 100 млрд. канадских долларов (от 39,6 до 66 млрд. евро).

Заинтересованные поставщики представили ответы до февраля 2025 года. Всего было получено 25 ответов, касающихся поставки платформ, оборудования, инфраструктуры и сопутствующих услуг.

Правительство Канады 26 августа 2025 года объявило, что выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и южнокорейскую Hanwha Ocean Co., Ltd. (Hanwha) в качестве предпочтительных претендентов в рамках проекта.

Решение было принято на основе тщательной оценки соответствия предложений требованиям к CPSP, включая сроки строительства и поставки. В рамках следующих шагов власти Канады проведут переговоры с двумя претендентами для дальнейшего продвижения процесса закупки. Как предполагается, решение канадского правительства по выбору подрядчика по программе ожидается в 2026 году, а поставка первой подводной лодки будет выполнена не позднее 2035 года.

Согласно имеющейся информации, TKMS предлагает Канаде присоединиться к реализуемей германо-норвежской программе постройки неатомных подводных лодок "Тип-212CD", способных находиться под водой в арктических водах до трех недель.

Южнокорейская компания представила предложение по поставке НАПЛ KSS-III Batch.2, стоимость которого предварительно оценивается в 20-24 млрд. канадских долл. Компания заявила о готовности при подписании контракта в 2026 году приступить к поставкам в 2032 году и завершить в 2035 году.

В числе других претендентов выступали испанская государственная компания Navantia, французская Naval Group и шведская Saab AB.

Изначально МНО Канады рассчитывало заключить контракт на поставку НАПЛ в 2028 году и получить первую подлодку не позднее 2035 года. Достижение начальной готовности к боевому применению (IOC) было запланировано на 2037 год или ранее. Тем не менее, с учетом обострения обстановки в мире изучаются возможности ускорения проекта и решение может быть принято уже в этом году.