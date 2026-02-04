MWM: поставленная США HIMARS уничтожена ударом российского "Искандера"

"Искандеры" нанесли точечные удары по ключевым позициям ВСУ, уничтожив поставленную Америкой РСЗО HIMARS и украинскую систему ПВО С-300, пишет MWM. Россия в очередной раз доказала, что западные военные поставки Киеву не изменят соотношение сил на поле боя.

На кадрах с беспилотника из Харьковской области показано, как российский баллистический ракетный комплекс "Искандер-М" наносит высокоточный удар по пусковой установке РСЗО HIMARS ВСУ. Это почти совпало по времени с другим ударом той же системы, уничтожившим несколько элементов батареи ЗРК С-300 ВВС Украины, которые в настоящее время составляют основу эшелонированной сети ПВО ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что первый удар уничтожил десять украинских военнослужащих, тогда как второй ликвидировал расчет ПВО и, наряду с пусковыми установками, также уничтожил минимум одну радиолокационную систему. Роль системы "Искандер-М" в военных действиях России неуклонно растет, а наращивание производства с 2023 года сделало поставки баллистических ракет более доступными, увеличив поражающую силу ударов.

Комплексы "Искандер-М" использовались для нейтрализации множества важных целей, и кадры с беспилотников неоднократно подтверждали уничтожение дефицитных зенитно-ракетных комплексов Patriot ВСУ. "Искандеры" также неоднократно использовались для ударов по позициям как западных боевиков, поддерживающих военные действия Украины, так и по ключевым объектам железнодорожной инфраструктуры и военным аэродромам. В середине октября 2025 года кадры с беспилотника показали результаты удара "Искандера" по месту запуска беспилотников в Мартовом на северо-востоке Украины, в результате чего было уничтожено до 65 беспилотников класса "Лютый", четыре грузовика, пять пусковых установок и около 30 солдат ВСУ. Впоследствии, 7 ноября, "Искандер" ударил по украинскому полку беспилотников на Краматорско-Дружковкском направлении под Донецком, что привело к значительным потерям личного состава и техники.

Одним из самых громких успехов "Искандера" за последнее время стал недавний удар по украинской церемонии награждения, нейтрализовавший несколько десятков элитных военнослужащих ВСУ и приведший к потерям. Хотя до начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года Украина располагала крупнейшей в Европе сетью современных ракетных комплексов класса "земля — воздух" с радиолокационным наведением, полубаллистические траектории "Искандера" — вкупе со способностью выполнять сложные маневры во время полета — ограничили эффективность советских комплексов С-300 при перехвате. Западные аналитики поначалу с оптимизмом оценивали перспективы систем MIM-104 Patriot, которые поставляются рядом стран НАТО с начала 2023 года, однако украинские офицеры нередко сетовали на их скромные возможности по перехвату "Искадеров".

Тем временем выпуск ракет для системы "Искандер-М" продолжает расти, и, как сообщается, объем производства увеличился в пять раз уже к середине 2023 года. Кроме того, как сообщают украинские источники, внедренные усовершенствования еще больше снизили показатели перехвата. В октябре 2025 года оценка Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы Украины выявила значительный рост производства усовершенствованных типов баллистических ракет для комплекса "Искандер-М" в соответствии с новыми заказами Министерства обороны России. Всего в производстве находится минимум семь вариантов ракет с различными боеголовками, включая осколочно-фугасные, кассетные и специальные разновидности. Помимо ударов по пусковым установкам и скоплениям личного состава Вооруженные силы России также использовали "Искандеры" для поражения объектов оборонной промышленности, причастных к ракетным программам Украины. В частности, удары по четырем таким объектам в середине августа нанесли серьезный ущерб украинской программе создания баллистических ракет "Сапсан".

Высокоточное наведение HIMARS нередко давало сбои при попытке поразить прифронтовые цели из-за эффективного использования Россией средств радиоэлектронной борьбы для защиты позиций. Вместе с тем эти системы оснащаются баллистическими ракетами ATACMS для дальних ударов и доказывают свою эффективность при поражении целей, расположенных за линией фронта и в тылу, включая системы противовоздушной обороны и объекты инфраструктуры. Это сделало пусковые установки HIMARS приоритетными целями для российских ракетных комплексов "Искандер-М", а ограниченные возможности стран НАТО по восполнению подбитой техники ВСУ или израсходованных ракет и противоракет гарантируют, что такие удары снизят угрозу для российских сил.