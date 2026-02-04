США могут пожалеть о том, что оттолкнули "влиятельные средние державы" (The Washington Post, США)

WP: коалиция европейских и азиатских демократий может бросить вызов США

Прихлебатели США из Европы и с Дальнего Востока могли бы объединиться и потягаться с Россией, Китаем и самими Штатами, считает обозреватель WP. Для этого остается уговорить Великобританию вернуться в Евросоюз, принять в него Украину и Канаду, лишить права голоса неугодные Венгрию и Словакию и раздать всем ядерное оружие всем подряд.

Макс Бут (Max Boot)

Если Европа и азиатские страны будут координировать свои действия, они могут изменить глобальный баланс сил.

Премьер-министр Канады Марк Карни в своей уже ставшей знаменитой речи на конференции в Давосе выступил с призывом к "средним державам" защищать собственные интересы во времена, когда великие державы без оглядки попирают "миропорядок, основанный на правилах". Среди свежих примеров он назвал не только ввод российских войск на Украину и попытки Китая закрепить за собой Южно-Китайское море, но и угрозы Дональда Трампа присоединить Гренландию, а также его карательные пошлины против ближайших союзников Америки. "Средние державы должны действовать сообща, потому что, если мы не за столом переговоров, мы — в меню", — отметил Карни.

Совокупный потенциал этих "влиятельных средних держав" почти безграничен. Я не говорю о таких странах, как Бразилия, Индия, Индонезия или ЮАР, которые нередко расходятся во взглядах с западными демократиями. Джо Байден, к примеру, убедился, что невозможно мобилизовать Глобальный Юг против действий России на Украине. Однако существует явное совпадение взглядов между неамериканскими членами НАТО (Европа и Канада) и великими демократиями Восточной Азии и Океании: Австралией, Японией, Новой Зеландией, Южной Кореей и Тайванем.

Если бы эти страны смогли действовать сообща, они сами стали бы сверхдержавой. "Евразийский блок" насчитывает почти 900 миллионов человек, его ВВП — 39,5 триллиона долларов, оборонные расходы — 830 миллиардов долларов, а численность армии — 3,1 миллиона военнослужащих. Это значительно больше населения США (338 миллионов) и превосходит их ВВП (31 триллион долларов), тогда как оборонные траты сопоставимы с американскими (850 миллиардов долларов в этом году). У Китая, конечно, население еще больше, но по остальным показателям он отстает: его ВВП примерно вдвое меньше, чем у "евразийского блока". Россия отстает еще сильнее: ее ВВП (2,5 триллиона долларов) заметно меньше, чем у Калифорнии.

Единственное, что сдерживает "средние державы", — нехватка внутреннего единства. Россия, Китай и США — национальные государства. А НАТО включает 32 государства, Европейский союз — 27. Европейские ресурсы объединены лишь отчасти, а координация с азиатскими демократиями очень слаба: те связаны союзами с США, но не выстроили сопоставимых механизмов между собой. Эти геополитические реалии быстро не изменятся, однако есть небольшие, но важные шаги, которые позволили бы действовать более согласованно.

Великобритании, например, следовало бы вернуться в Европейский союз, а Украине и Канаде — дать возможность туда вступить. (Канада — часть Европы по духу, пусть и не географически). ЕС стоит отказаться от требования единогласного решения при общем голосовании, чтобы небольшие страны вроде Венгрии или Словакии не могли блокировать коллективные цели. Нужен новый формат "квада" — диалога между Европой, Австралией, Японией и Южной Кореей, который со временем мог бы привести либо к "глобализации" НАТО, либо к созданию азиатского аналога. А ЕС тем временем должен продвигаться к формированию "европейской армии". В роли законодателей моды в оборонной интеграции уже выступают страны формата Nordic-Baltic 8 — Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Западные страны и так заключают соглашения о свободной торговле, чтобы меньше зависеть от США: ЕС подписал торговые договоры с Индией и пятью южноамериканскими странами, а Канада — более ограниченные торговые партнерства с Китаем и Катаром. (В ответ Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100%: похоже, только ему одному разрешено заключать торговые сделки с Пекином). Можно сделать куда больше для развития торговли между Европой и Азией, Карни хочет "построить мост между Транстихоокеанским партнерством и Европейским союзом, что создало бы новый торговый блок численностью 1,5 миллиарда человек".

Евразийским странам необходимо наращивать оборонные возможности, чтобы меньше зависеть от непредсказуемых действий США. Это уже отчасти происходит: европейские оборонные расходы примерно удвоились за последнее десятилетие и продолжают расти. Одна немецкая компания скоро будет выпускать больше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в год, чем все Соединенные Штаты. Украина с ее прошедшей через боевые действия армией и мощными подразделениями беспилотных систем может на десятилетия стать опорой европейской обороны.

У Европы развитая оборонная промышленность, однако европейские страны при этом активно опираются и на заводы Южной Кореи. Польша, например, закупает южнокорейские танки, самоходные гаубицы и истребители, а Норвегия только что решила потратить 2 миллиарда долларов на закупку у Южной Кореи дальнобойной реактивной артиллерии. На фоне угроз Трампа понятно, почему союзники США стремятся снизить зависимость от американских систем вооружений: Канада, к примеру, обсуждает покупку большего числа шведских истребителей Gripen и меньшего количества F-35.

Разумеется, остаются ключевые возможности — малозаметная авиация, дальнобойные ракеты, спутниковая разведка, где союзники сильно уступают США. Самая важная из них — ядерное оружие. Из союзников США в Европе собственными ядерными силами располагают только две страны — Великобритания и Франция, причем Великобритания зависит в сфере носителей от американских ракет Trident. Теперь, когда союзники уже не могут полагаться на Америку (недавний опрос показал, что только 18% немцев считают США надежным союзником), большему числу стран стоит обзавестись собственным ядерным сдерживанием. Уже сейчас идет много разговоров о том, что к этому могут прийти Канада, скандинавские страны, Германия, Польша, Южная Корея и даже Япония. Будь я гражданином любой из этих стран, я бы хотел иметь собственный ядерный фактор сдерживания.

Сторонники курса "Америка прежде всего" могут быть даже не против того, чтобы союзники США шли своим путем. Трамп даже приписывает себе заслугу роста европейских оборонных расходов. Однако будущие президенты могут остаться недовольны результатом: если союзники США будут меньше зависеть от Америки в торговле и безопасности, ими станет куда труднее командовать, и они будут менее склонны вести дела со Штатами. Америка может даже лишиться зарубежных баз, которые использует для проецирования силы. Добиваясь контроля над Гренландией, Трамп дал понять: США охотнее защищают территории, которыми владеют. Тогда почему другие страны должны размещать на своей земле американские базы?

Если "влиятельные средние державы" сумеют объединиться, они, возможно, не будут скучать по эпохе американского доминирования. А вот американцы, скорее всего, будут.