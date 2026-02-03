Войти
Flotprom

Вашингтон согласился поучаствовать в модернизации испанских фрегатов типа "Альваро де Базан"

269
0
0

Государственный департамент США официально одобрил потенциальную продажу Испании военной техники для модернизации пяти фрегатов класса "Альваро де Базан" (F-100). Как уточняет Naval Today, общая сумма поставки составит около 1,7 млрд долларов.

В рамках соглашения Испания, как ожидается, приобретет пять комплектов корабельной боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (AEGIS), пять вертикальных пусковых установок Mk.41 и пять РЛС поиска надводных целей следующего поколения.

Фрегаты класса "Альваро де Базан", Испания

Navantia


Кроме того, Испании предоставят широкий спектр вспомогательного оборудования и услуг, начиная от систем спутниковой связи сверхвысокой частоты и современных GPS-приемников до модернизации торпедных аппаратов, технического обслуживания 127-мм артиллерийских установок Mk.45, а также передачи программного обеспечения и технической документации.

Также американская сторона обеспечит комплексное обучение персонала ВМС Испании, логистическую поддержку и инженерно-техническую помощь.

"Предлагаемая продажа отвечает внешнеполитическим интересам США и соответствует целям национальной безопасности; предполагает повышение безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

В Госдепартаменте отметили, что у Испании не возникнет трудностей с интеграцией нового оборудования. "Продажа не нарушит существующий баланс сил в регионе", – добавили в ведомстве.

В число ключевых подрядчиков, задействованных в программе модернизации испанских фрегатов, войдут Lockheed Martin, RTX Corporation, Ultra Maritime Naval Systems and Sensors и General Dynamics.

Испанские власти одобрили масштабную программу модернизации фрегатов класса "Альваро де Базан" в ноябре 2025 года. Работы по обновлению кораблей ожидаются в период с 2028 по 2032 годы. После этого они должны прослужить еще 15–20 лет. С 2020 года испанские ВМС определяли конкретные системы и оборудование, которые необходимо заменить. Основная задача – максимально унифицировать эти корабли с фрегатами нового поколения класса F-110, строительство первого из которых началось в 2023 году, а поставка всех пяти должна завершиться к началу 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Продукция
Mark 41
Иджис
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"
  • 03.02 05:28
  • 0
Комментарий к "НАТО без Америки: Европа "осознает немыслимое" (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 05:09
  • 1
Комментарий к "Крупнейший в мире парк танков Т-64 в конфликте с Россией: каковы результаты? (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.02 03:42
  • 0
Комментарий к "Медведев отметил военную победу России в СВО по нескольким параметрам"
  • 03.02 00:53
  • 0
Комментарий к "Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества"
  • 02.02 23:57
  • 6
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 02.02 21:02
  • 13963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.02 18:14
  • 0
Комментарий к "В России оценили одно достижение разработчиков «Абрамса»"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах