Вашингтон согласился поучаствовать в модернизации испанских фрегатов типа "Альваро де Базан"

Государственный департамент США официально одобрил потенциальную продажу Испании военной техники для модернизации пяти фрегатов класса "Альваро де Базан" (F-100). Как уточняет Naval Today, общая сумма поставки составит около 1,7 млрд долларов.

В рамках соглашения Испания, как ожидается, приобретет пять комплектов корабельной боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (AEGIS), пять вертикальных пусковых установок Mk.41 и пять РЛС поиска надводных целей следующего поколения.

Фрегаты класса "Альваро де Базан", Испания Navantia

Кроме того, Испании предоставят широкий спектр вспомогательного оборудования и услуг, начиная от систем спутниковой связи сверхвысокой частоты и современных GPS-приемников до модернизации торпедных аппаратов, технического обслуживания 127-мм артиллерийских установок Mk.45, а также передачи программного обеспечения и технической документации.

Также американская сторона обеспечит комплексное обучение персонала ВМС Испании, логистическую поддержку и инженерно-техническую помощь.

"Предлагаемая продажа отвечает внешнеполитическим интересам США и соответствует целям национальной безопасности; предполагает повышение безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

В Госдепартаменте отметили, что у Испании не возникнет трудностей с интеграцией нового оборудования. "Продажа не нарушит существующий баланс сил в регионе", – добавили в ведомстве.

В число ключевых подрядчиков, задействованных в программе модернизации испанских фрегатов, войдут Lockheed Martin, RTX Corporation, Ultra Maritime Naval Systems and Sensors и General Dynamics.

Испанские власти одобрили масштабную программу модернизации фрегатов класса "Альваро де Базан" в ноябре 2025 года. Работы по обновлению кораблей ожидаются в период с 2028 по 2032 годы. После этого они должны прослужить еще 15–20 лет. С 2020 года испанские ВМС определяли конкретные системы и оборудование, которые необходимо заменить. Основная задача – максимально унифицировать эти корабли с фрегатами нового поколения класса F-110, строительство первого из которых началось в 2023 году, а поставка всех пяти должна завершиться к началу 2030-х годов.