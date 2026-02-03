Польская военная доктрина. Как бить Россию и выдержать ее реванш? Нужны "длинные мечи" и "толстые щиты" (Polityka, Польша)

Polityka: Польская армия готовится поражать ключевые точки России издалека

В польском Генштабе грезят об "обезглавливающих ударах" по России, пишет Polityka. Оборонительная "военная доктрина" сменилась на наступательную. Однако "длинных мечей", которыми поляки планируют уничтожить Россию, у нее нет, и "толстые щиты", чтобы защититься от возмездия, тоже отсутствуют.

Марек Сверчиньский (Marek Świerczyński)

"Лучшая защита — нападение" — именно эту мысль высказали, хотя и не прямо, а намеком, польские генералы, которые в середине января представляли группе журналистов и экспертов основные направления нового перспективного плана развития Войска Польского до конца следующего десятилетия. План сохраняет и даже расширяет все элементы нашей стратегии последнего десятилетия, то есть делает ставку на огромные по европейским меркам сухопутные войска вкупе с мощными бронетанковыми силами, стволовой и ракетной артиллерией, боевыми вертолетами и беспилотниками.

Эти большие цифры нам уже известны, и мы восхищаемся ими уже много лет. Еще бы, ведь польская армия должна быть самой большой сухопутной силой в европейской части НАТО! Чтобы акцентировать новые подходы в новых реалиях и избежать упреков в том, что Польша готовится к прошлой войне, начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула (Wiesław Kukuła) вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС РП, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали.

По сравнению со сформулированной несколько лет назад его предшественником генералом Раймундом Анджейчаком (Rajmund Andrzejczak) концепцией, согласно которой армии ставилась цель и задача "сжечь русских на расстоянии 300 км", программа Кукулы представляется шагом вперед — пока, правда, в области нарративов. Генерал Кукула оперирует расстояниями в тысячу и более километров, а значит, имеет в виду действия, угрожающие Москве, Петербургу и другим ключевым точкам на карте России — причем не только городам. Это серьезная заявка и серьезное предупреждение. Если эти планы действительно будут реализованы.

Ударить по России с большого расстояния

Данная программа основывается на твердой уверенности в том, что Польша в ближайшее десятилетие и далее будет тратить на оборону около 5% своего растущего ВВП и что за эти деньги удастся профинансировать запланированные расходы на вооружение — как уже заказанное, так и еще только запланированное к покупке. Эта техника должна обеспечить качественный скачок возможностей польской армии. Вот только программа, выстроенная в соответствии с запланированными изменениями стандартов НАТО аж до конца будущего десятилетия, то есть до того времени, когда нынешние трех- и четырехзвездочные генералы, в конечном итоге эту программу утверждали, уйдут на пенсию.

Таков наш военный взгляд в будущее — вроде бы далекое, но с учетом времени, которое потребуется на различные согласования, оформление заказа и доставки необходимой для выполнения планов техники, вполне адекватное — за два дня всего этого не сделаешь. Достаточно сказать, что время от заказа до поставки самолетов F-35 (и даже новейших версий F-16) в настоящее время составляет пять и более лет, то же самое с системами противоракетной обороны Patriot. А сколько придется ждать средств поражения большой дальности — такая же большая загадка, так как все зависит от воли США или от того, как скоро европейская военная промышленность наладит их выпуск. Польша в этом плане полностью зависит от Запада — по крайней мере, до тех пор, пока она не начнет полноценного сотрудничества с Украиной, чего пока не видно.

Нам необходимы такие средства поражения объектов на территории России (и Белоруссии), которые работали бы в трех диапазонах: до 300, до 1 тысячи и более 1 тысячи километров. Все, что бьет ближе, у нас вроде как есть — или заказано, или уже доставлено. Действительно, Польша значительно увеличила дальность стволовой артиллерии и ракет за счет самоходных орудий Krab и K9, а также комплексов HIMARS и Chunmoo. Стволов у нас предостаточно — в перспективе их будет почти 800 штук, с дальностью 40 км и более, если будут применяться соответствующие снаряды. Достаточно для того, чтобы засыпать российские войска осколками и бить точечным огнем.

Мечта о 500 американских HIMARS не сбылась и вполне может обернуться кошмаром, но почти 300 корейских и 18 американских комплексов создают силу, с которой России приходится считаться. Тем более что в Польше строится завод по производству корейских ракет, поскольку американцы годами отказываются от переноса производства на нашу территорию. Да, "толстых" ракет с дальностью действия 300 км у нас мало. Но наземная артиллерия — это лишь часть польского ударно-разведывательного комплекса, который, согласно новой доктрине, врагу будет не остановить.

Длинная рука армии

Вторым уровнем, эквивалентным по дальности и точности, хотя и не обязательно, по времени реакции и силы удара ракетам, должны стать дроны. Баланс этих параметров определяет физика. Артиллерия всегда быстрее реагирует, но действует на близком расстоянии. Стреляющие по прямой пушки, в том числе танковые, поражают цели с грандиозной силой, но работают на расстоянии нескольких километров. Гаубицы, стреляющие "навесом", действуют на гораздо больших дистанциях, но артиллеристам приходится ждать, пока их снаряд упадет в конкретную точку на карте. То же самое и с ракетами, полет которых длится несколько десятков секунд. Баллистические ракеты — это уже не секунды, а минуты ожидания, они наносят сокрушительные удары, но при этом стоят недешево.

Поэтому эквивалентом ракет стали ударные беспилотники — медленные, представляющие собой легкую цель, но зато смехотворно дешевые по сравнению с баллистическими или крылатыми ракетами. Вот почему это "оружие бедных" получило широкое распространение и стало массовым. При этом оно является достаточно эффективным. Баланс цена/эффективность снаряда имеют бóльшее значение, чем его размер, что подтвердила Россия, считающаяся одной из самых мощных военных держав, приняв на вооружение "Герань". Для западного обывателя шоком стал тот факт, что эту конструкцию скопировали США, а в Польше появился БПЛА Pelargonia (герань), явно отсылающая к русскому названию. Какое направление выберет наш Генеральный штаб, пока непонятно; в презентациях новой доктрины он демонстрировал ударные беспилотники большой дальности.

Однако главную роль на поле боя по-прежнему будут играть военно-воздушные силы, то есть ударная и истребительная авиация, которая всегда представляла для СССР и России самую большую угрозу, а для Запада была самым большим козырем. Даже относительно ослабленный сегодня альянс сохраняет численное и качественное превосходство перед Россией, что позволяет ему чувствовать себя уверенно на случай гипотетического конфликта — по крайней мере, пока ВВС системно используются в обороне. Именно союзная система ПВО и противоракетной обороны, называемая NATINAMDS, обеспечивает как раннее обнаружение угроз, так и реакцию на них, потому что ни одна страна в Европе не может самостоятельно построить такую архитектуру — от спутников до наземных систем.

Скорее скальпель, чем молоток

Что касается воздушного пространства, то Польша сегодня обладает довольно ограниченными возможностями: в ее распоряжении 47 многоцелевых самолетов F-16 и 12 учебно-боевых FA-50. Десяток с лишним постсоветских МиГ-29 принимать в расчет не стоит, хотя, если война начнется уже завтра, они тоже сыграют свою роль истребителей-перехватчиков. Еще важнее то, что в следующем году Польша получит более десятка истребителей нового поколения F-35, которые не только заменят F-16 в арсеналах европейских членов НАТО, но и дадут существенное преимущество перед возможностями России. Согласно новой польской концепции, именно F-35 должны стать "длинной рукой", средством, скрытно проникающим в воздушное пространство противника для нанесения точных ударов. Чем? В основном крылатыми ракетами и планирующими бомбами, сбрасываемыми с определенной дистанции.

Этот арсенал Польша строит уже более десяти лет, хотя только в последние несколько лет этот процесс ускорился. Первые ракеты JASSM для F-16 мы приобрели еще в 2014 году, а в 2024 году Польша подписала контракт на несколько сотен единиц, включая ракеты с дальностью полета, увеличенной до тысячи километров. Потенциально это оружие способно дотянуться до Москвы и Санкт-Петербурга, однако никаких шансов на то, что эти города удастся "засыпать" снарядами, как это делает Россия с Киевом, Одессой или Харьковом, у нас нет. JASSM для этого слишком дороги и при этом им нужен самолет-носитель. F-16 или F- 35 способны нести две ракеты под крыльями, но у тактических самолетов есть целая куча своих задач, так что их трудно превратить в "бомбардировщики".

Генеральный штаб четко заявляет, что хочет больше машин пятого поколения, вот только время ожидания поставки составляет минимум пять лет. При этом для их покупки нужно найти деньги. Кроме того, JASSM слишком велики, чтобы поместиться в грузовые отсеки F-35, куда их нужно спрятать для обеспечения малозаметности самолета (стелс-технологии). Для этих машин Польша, вероятно, приобретет ракеты меньшего размера JSM, которые помещаются в отсеки, но не обладают такой дальностью. Перспективным способом решения этой проблемы является отработанная в нескольких странах возможность "оптового" сброса крылатых ракет с открытой рампы транспортного самолета. Однако это оружие скорее останется скальпелем, чем молотом.

Европейский путь

Баланс стоимость/эффективность говорит в пользу наземных, возможно, надводных и подводных решений. Польша планирует установить на фрегатах Miecznik вертикальные пусковые установки, с которых можно запускать ударные ракеты, подводные лодки класса Orkа тоже получат такую возможность и будут запускать ракеты из торпедных отсеков. Однако дешевле и проще использовать наземные пусковые установки для крылатых или баллистических ракет. Вот только у Польши этих ракет нет, а предыдущие попытки получить Tomahawk из США не увенчались успехом. Но Вашингтон постепенно становится более открытым к сотрудничеству, что неудивительно — коль скоро он требует от союзников большей ответственности, то должен быть готов помочь им вооружением.

В прошлом году Нидерланды стали второй после Великобритании европейской страной, которой удалось купить Tomahawk. На очереди Германия и Италия. Почему же среди кандидатов нет Польши, которая вроде бы считается "образцовым союзником"? К сожалению, здесь нужно смотреть не только на Белый дом, но и на Кремль. У Россия на эти ракеты стойкая аллергия, поэтому Москва будет блокировать любые разговоры об их продаже Польше. То же самое касалось бы и наших еще более амбициозных намерений, например, если бы мы попросили американцев предоставить нам гиперзвуковое оружие Dark Eagle, на данный момент предназначенное для батарей, действующих на больших дистанциях. Но есть и европейский путь. В 2024 году Польша подписала соглашение о развитии европейской системы дальнего поражения целей. Поставщиками технологии должны стать Франция, Германия, Италия, Великобритания и Швеция. Речь идет о создании ракеты дальностью до 2 тысяч километров. Технологической базой здесь может стать французская крылатая ракета MdCN, предложенная Польше в качестве вооружения подводных лодок Scorpene (эта оферта проиграла шведскому предложению). Британцы самостоятельно разрабатывают баллистическую ракету Nightfall с дальностью 600 км, которая хотя и не обеспечит нужную дальность поражения, но зато удвоит возможности наземных комплексов. Поинтересоваться возможностью приобрести ракеты Hyunmoo можно и у дружественной Польше Южной Кореи.

Но зачем ходить так далеко, когда соседняя Украина годами работает над снарядами и ракетами, которые начинают — хотя пока и в качестве экспериментального оружия — наносить все больший ущерб российской инфраструктуре? Если заявленный оборонительный прорыв в области польско-украинского сотрудничества в итоге состоится, зачем ограничивать наше взаимодействие одними беспилотниками? К счастью, ракетное направление тоже активно развивается, хотя по понятным причинам об этом мало что говорят. Польша оказалась уже не первой в очереди за украинскими технологиями, поэтому теперь она должна действовать быстрее, если хочет, чтобы из этого что-то вышло. Ведь вовсе не обязательно ограничиваться одной "коалицией желающих", стоит сплотиться и в более широком составе, недостатка в желающих присоединится к нему наверняка не будет. Возможность нанесения дальних ударов должна быть включена в пакет наиболее востребованных общеевропейских оборонительных способностей и, по сути, требует плотного европейского сотрудничества. Чтобы нанести успешный удар, нужно найти цель, идентифицировать ее, навести на нее оружие, нанести удар, а затем оценить его последствия — что требует наличия соответствующего комплекса систем и процедур, от спутников до тайной агентуры, указывающих цели. Для одной страны — это огромный вызов. Для европейской коалиции — вполне выполнимая задача.

И нельзя забывать, что будет потом, после удара. Россия ответит, а мстить она умеет жестоко. Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, как это было в случае Ирана, тот ошибается. Польша должна быть готова отразить воздушную атаку с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. То, каким может быть такой удар возмездия, можно увидеть на Украине, которая получает его раз в несколько дней. При этом нельзя забывать о том, что для России конфликт на Украине — это просто военная операция, а удар по Польше был бы совсем другим — яростным и резким – таким, который, возможно, не удалось бы отразить. "Длинные мечи" нуждаются в "толстых щитах" — системах обороны, а также защиты городов, объектов инфраструктуры, систем связи, которые Россия в отместку наверняка захотела бы нам отключить. Так что коль скоро наши штабисты грезят об "обезглавливающих ударах" по военно-политическому руководству России (по примеру израильтян в Иране), то им заодно следует подумать о создании убежищ и для себя, и для лидеров нашего государства.