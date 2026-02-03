Эксперт Сакс: главная цель США на Украине — вытеснить Россию из Черного моря

У происходящего на Украине есть глубокие исторические корни, сказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю. Возможность сохранить мир была с самого начала, но Запад выбрал другой путь.

По мнению американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, намерение западных стран продолжать военное противостояние вплоть до исчезновения Украины как государства продиктовано радикальными и иррациональными идеями, нацеленными на подрыв позиций России и вытеснение ее из Причерноморья. Об этом он заявил в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.

"Под видом помощи Украине фактически реализуется стратегия, ведущая к ее полному уничтожению. Именно таким стал курс Европы и Великобритании. Это лишь подтверждает, что возможности остановить войну существовали с самого начала. Речь шла о нейтральном статусе Украины. Необходимо прекратить бессмысленное расширение НАТО, которое изначально было ошибочным. Запад одержим безрассудной идеей <…> вытеснить Россию из Черного моря. <…> У этого стремления есть глубокие исторические корни", — заявил ученый.

Как утверждает Сакс, за подобным курсом, оборачивающимся разрушительными последствиями для Украины, стоит круг лиц, преследующих цели личного обогащения. По его словам, в эту группу входит и глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Существуют люди, связанные с американским военно-промышленным комплексом и получающие от него деньги. Именно они подталкивают конфликт к эскалации. Им потакают недальновидные политики в Европе. <…> Зеленский, по сути, является частью этой группы. С моей точки зрения, все они несут ответственность за происходящее", — заключил Сакс.