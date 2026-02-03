НАТО готовит солдат к войне в ледяной Арктике. Для этого им надо научиться воевать на лыжах и снегоходах (Business Insider, Германия)

BI: Финляндия учит союзников по НАТО воевать в Арктике

НАТО всерьез озаботилась разработкой планов по ведению войны в Арктике, пишет Business Insider. Для этого альянс даже организовал в далеком Заполярье необычные военные учения, в ходе которых выяснилась масса интересного.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

Финская егерская бригада обучает натовских солдат воевать в Арктике и выживать в холодную погоду.

Корреспондент Business Insider наблюдал за тем, как солдаты ведут наступление с использованием лыж, снегоходов и лазеров.

Эти учения показывают, как Финляндия учит союзников воевать в зимних условиях.

Соданкюля, Финляндия. Двое солдат осторожно пробираются по заснеженному лесу. Их камуфляжная форма сливается с деревьями, лыжи тихо скользят по снегу.

Застав противника врасплох, они встают на колени и изготавливаются к стрельбе. В лесу раздаются выстрелы, в холодном воздухе повисает металлический запах стреляных гильз.

Начинается перестрелка.

Это боестолкновение произошло недавно — во время зимних боевых учений, в которых участвуют примерно 20 военнослужащих Североатлантического альянса. Они начались с наступления на лыжах и снегоходах, после чего перешли в огневой бой с применением холостых боеприпасов и лазеров вместо боевых патронов. Эти тренировки стали составной частью курса боевой подготовки, который проводит финская егерская бригада, обучающая войска союзников воевать в Арктике и выживать в холодную погоду.

Корреспондент Business Insider наблюдал за тем, как начался этот учебный бой в заснеженной финской Лапландии — на полигоне, расположенном в 120 километрах к северу от Полярного круга. Небольшой взвод натовских военнослужащих сражался с "противником", имевшим трехкратное численное превосходство и состоявшим из солдат срочной службы егерской бригады.

Арктический регион становится все более важным в стратегическом плане для НАТО и ее противников, и в этих условиях боевая подготовка такого рода направлена на отработку навыков ведения боевых действий в холодном климате. Местность и окружающая среда здесь суровы и не прощают ошибок, а минусовые температуры — обычное явление. И хотя боевые действия носят учебный характер, а обстановка имитируется, учения все-таки отражают вполне реальные угрозы.

Возглавляющий курс обучения майор Микаэль Айкио командует арктическим отделением егерской бригады. Он рассказал Business Insider, что применение лазеров придает процессу обучения больше реализма. "По крайней мере, возникает определенный страх, что в тебя попадут", — отметил он.

"Никуда не проберешься"

Безопасность в Арктике в последние годы оказалась в центре внимания НАТО, поскольку Россия и Китай проявляют все большую активность в этом регионе, стремясь демонстрировать силу, создавать новые торговые маршруты и расширять доступ к природным ресурсам.

Руководство НАТО, обеспокоенное действиями России и Китая, подчеркивает необходимость увеличения инвестиций в совместную оборону Арктики, чтобы предотвратить усиление военного и экономического влияния Москвы и Пекина в этом стратегически важном регионе.

Финляндия, примерно треть территории которой находится за Северным полярным кругом, имеет долгую историю ведения боевых действий в холодную погоду. У страны есть серьезные возможности для подготовки западных войск к войне в Арктике, и она уже более десяти лет проводит ежегодные курсы обучения. Сегодня такая подготовка стала еще более актуальной для НАТО.

Обучение, за которым на этой неделе наблюдал корреспондент Business Insider, продолжается. В учебном процессе участвуют военнослужащие из Финляндии, США, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Идея заключается в том, чтобы получить в Лапландии определенные навыки, а затем использовать их для обучения и информирования своих частей и подразделений на родине.

Курс разделен на три этапа и проводится в течение четырех недель. Он начинается с обучения выживанию в холодную погоду и передвижению в зимних условиях. Затем следует отработка маневров, таких как наступление на лыжах и строительство снежных окопов, а завершается курс действиями в низкогорье выше границы леса.

Второй этап включает в себя боевые упражнения, за которыми удалось понаблюдать корреспонденту Business Insider. Взвод НАТО, известный как силы "синих", начал с передвижения по лесу на снегоходах, после чего солдаты спешились и на лыжах поднялись на вершину небольшого холма. Их задачей был эффективный штурм и захват территории, обороняемой силами "красных" — финскими призывниками.

Ранее передвижение и маневры в таких условиях были возможны исключительно на лыжах. Они и сегодня остаются важнейшим средством перемещения солдат в глубоком снегу, поскольку без лыж наступление на такой местности практически невозможно. Современные снегоходы также снижают нагрузку, позволяя бойцам передвигаться дальше и быстрее, затрачивая меньше усилий и сохраняя энергию для ведения боя.

"Здесь никуда не проберешься", — сказал майор Айкио из егерской бригады, объясняя, как снег влияет на традиционные элементы наступления. Арктика требует уникальных боевых навыков, которые не применяются больше нигде.

Обучение передвижению на лыжах в таких условиях дается солдатам непросто, особенно если у них нет соответствующего опыта. Кроме того, они несут тяжелую боевую выкладку — рюкзаки, каски, бронежилеты и стрелковое оружие, что дополнительно усложняет выполнение задач.

"Передвигаться на лыжах трудно", — рассказала финский лейтенант Лаура Ляхдекорпи, участвующая в зимних курсах боевой подготовки. Она сообщила Business Insider, что раньше каталась на горных лыжах для удовольствия, и этот опыт помогает ей сегодня.

Канадский капитан Винсент Лемелин, также участвующий в подготовке, отметил, что все детство провел на лыжах, однако те, которыми он пользуется в Финляндии, сильно отличаются: они длиннее и используются скорее как снегоступы.

"То, что лыжи такие длинные, требует определенного привыкания, но при наличии навыков катания это дает преимущество", — сказал Лемелин.

"В таких условиях даже хороший лыжник в какой-то момент, особенно ночью, сталкивается с трудностями, потому что устает, — пояснил канадец. — А когда устаешь, теряешь и уверенность в себе".

Лазертаг с высокими ставками

Наступление началось на закате. "Синие" использовали дроны для сбора данных целеуказания, которые передавались на ближайший мобильный командный пункт; тот, в свою очередь, имитировал артиллерийские удары по силам "красных". После этого войска НАТО начали выдвижение в сторону финнов.

Солдаты несли оружие с холостыми патронами и лазерными излучателями, которые при нажатии на спусковой крючок испускают лазерный луч. На них были надеты жилеты и каски с устройствами, принимающими входящие лазерные сигналы.

Если стрелок поражал противника, жилет сигнализировал, был ли тот "убит" или "ранен", в зависимости от места попадания лазерного луча. В случае летального попадания боец снимал каску, показывая, что выбыл из боя.

Несмотря на сходство системы с игрой в лазертаг, солдаты воспринимают ее всерьез. Она моделирует последствия вооруженного конфликта, заставляя военнослужащих реагировать на имитируемые ранения и внезапные потери так же, как в реальном бою.

"Если бы мы сражались без этого, солдаты просто бродили бы по лесу, — сказала Ляхдекорпи. — Не было бы способа показать, что кто-то ранен или убит. Эта технология заставляет бойцов скрываться, действовать незаметно и эффективнее взаимодействовать друг с другом".

Лазерная система не идеальна для боя, признал Айкио. "Если есть снег, ветки или что-то еще, что мешает лазеру, система не срабатывает. Это нереалистично, но все равно гораздо лучше, чем ничего".

Для некоторых солдат НАТО, приезжающих на такие курсы, это первый опыт действий в суровых арктических условиях. Растущая напряженность между Западом и Россией усиливает опасения, что возможный будущий конфликт может начаться на ледяных просторах Арктики. В таких условиях критически важно, чтобы военные — от Италии до США — были готовы к подобному сценарию. Боевые действия с участием Китая, который также рассматривается как арктический соперник, могут разворачиваться в этом же регионе.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1 300 километров и является одной из потенциально прифронтовых стран НАТО. Финны начали подготовку к возможному возобновлению конфликта в Арктике задолго до вступления в альянс в 2023 году. Финляндия и Россия уже воевали друг с другом, однако с момента последних боевых действий прошло несколько десятилетий.

"Теперь мы в НАТО, — сказал Айкио. — Мы хотим поддержать наших союзников, чтобы они тоже могли воевать и работать в наших условиях — на нашей территории".