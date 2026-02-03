Угрозы Трампа в адрес Гренландии и Канады вызваны тревогой из-за российского судоходства (Responsible Statecraft, США)

RS: Трампа тревожит превосходство торгового флота России в Арктике

Когда Трамп говорит о российских кораблях вблизи Гренландии, он имеет в виду не только те, что с пушками, но и те, что с грузом, пишет RS. Все дело в торговых маршрутах. Контроль над Гренландией значительно упрочил бы американское присутствие в Арктике, где сейчас первенствует Россия.

Иан Прауд (Ian Proud)

Мотивируя необходимость достижения превосходства США над Москвой в сфере судоходства, Трамп имеет в виду отнюдь не военные корабли

Нравится вам это или нет, но Россия — крупнейший белый медведь в Арктике, а это объясняет действия президента Трампа в отношении Гренландии.

Однако администрация Байдена тоже уделяла внимание этому вопросу. И речь идет не только о доступе к ресурсам и размещению войск, но и о судоходстве. И здесь русские в некотором смысле вырвались вперед.

Многие люди после заявлений президента Трампа о том, что российские и китайские корабли представляют угрозу для Гренландии, с недоумением разглядывают карту. Но они забывают, что США и Россию разделяет Берингов пролив, что между островами Диомида всего две с половиной мили и что две страны гораздо ближе друг к другу, если смотреть через северный полюс.

Большая разница кроется в том, что протяженность арктического побережья США составляет 1 060 миль, тогда как российское протянулось на целых 15 тысяч миль — более половины общей береговой линии региона. Контроль над Гренландией значительно упрочил бы американское присутствие в Арктике.

Давайте начистоту: Арктика не появилась на радарах США внезапно при администрации Трампа. В Арктической стратегии США на 2024 год, опубликованной еще при администрации Байдена, четко указано, что “сокращение площади морского льда из-за перемены климата приводит к тому, что такие узкие места, как Берингов пролив между Аляской и Россией и Баренцево море к северу от Норвегии, становятся всё более пригодными для судоходства, а их значимость в экономическом и военном отношении растет”.

Это насторожило Кремль, где решили, что Вашингтон ищет новой конфронтации для обеспечения своих интересов в регионе.

Незадолго до избрания президента Трампа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо расширить свое присутствие в Арктике. Этому значительно помогло вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Разумеется, Королевство Дания тоже союзник по НАТО. Но если вы считаете, что администрация Байдена относилась к Копенгагену благосклоннее, вас наверняка удивит та оплошность, что в кратком изложении Арктической стратегии Дания даже не была включена в число стран Европейского арктического региона.

Более половины арктического побережья приходится на Россию, и за последние шесть лет Москва построила там 450 новых военных объектов. Российские стратегические силы ядерного сдерживания подводного базирования также действуют из Арктики. И хотя заявления о сотрудничестве России и Китая в Заполярье преувеличены (Китай не является арктической державой, хотя и стремится претендовать на этот регион как на всемирное достояние), с начала украинского конфликта совместные военные учения обеих стран в северных широтах участились.

Таким образом, новая Стратегия национальной безопасности США призывает покончить с “образом НАТО как неуклонно расширяющегося альянса” и не допустить превращение этого образа в реальность, и у русских закрались опасения, что арктические планы Трампа сводятся к попытке окружить ее не с запада, а с севера. С точки же зрения США остаются опасения, что Дания — в отличие от гораздо более сильных в военном отношении Финляндии и Швеции — окажется плохо оснащена и не сможет защитить Гренландию издалека. Нынешнее военное присутствие в Арктике США невелико по сравнению с российским, и Гренландия помогла бы его увеличить.

Президент Трамп, несомненно, также сосредоточит внимание на экономической ценности Гренландии, учитывая предполагаемые обширные природные богатства Заполярья. Около 80% российского газа и 20% нефти в настоящее время добывается на арктических территориях России. Считается, что Гренландия богата ключевым сырьем для электроники, экологически чистой энергетики и военных технологий.

Возможно, президент Трамп почуял значительную выгоду от Гренландии еще и в открытом море — и здесь Россия впереди на целый корпус. Как минимум с начала украинского кризиса и в связи с глобальным потеплением, облегчающим судоходство в Арктике в летние месяцы, Россия активно развивает Северный морской путь. Путешествие через “вершину мира” сокращает расстояние между Европой и Восточной Азией втрое, время плавания по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал — вдвое.

Кроме того, он полностью проходит через исключительную экономическую зону России.

Считается, что аналог Севморпути в Западном полушарии — Северо-Западный проход над Канадой и Аляской — сократит путь доставки грузов по сравнению с Панамским каналом почти на 3 500 морских миль. В 2013 году сухогруз Nordic Orion совершил рейс из восточной части США, сэкономив при этом четыре дня плавания и 200 тысячи фунтов стерлингов.

Однако правовой статус Северо-Западного прохода уже давно оспаривается Канадой, которая считает его внутренними водами, и контроль США над Гренландией решительно изменил бы расстановку сил и контроль над маршрутом, поскольку Вашингтон закрепился бы в обоих узких местах — в Беринговом море и в Атлантике.

Отсутствие юридических нареканий к Северо-Западному проходу также обеспечило бы США беспрепятственное военное судоходство через половину арктических вод. С приобретением Гренландии США сделались бы одновременно и точкой входа, и точкой выхода с маршрута, ослабив силу притязаний Канады на исключительный контроль.

В настоящее время отношения между Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни натянутые. Публичное обсуждение участи Гренландии может быть хитростью, чтобы приструнить строптивых канадцев и сделать их покладистее, чтобы договориться об использовании маршрута. На эту мельницу льет воду недавняя издевка Трампа над канадцами — созданное с помощью искусственного интеллекта изображение Овального кабинета и карты, на которой звездно-полосатый флаг покрывает территорию Канады.

На данном этапе “бой с тенью” за Гренландию, похоже, продолжится, а администрация Трампа давит на датчан, чтобы они заключили “сделку” полюбовно. Поскольку в соответствии с Законом о самоуправлении 2009 года гренландцы обладают правом на самоопределение, юридическое положение датчан довольно шатко. Но давайте внесем ясность: когда Трамп говорит о российских кораблях вблизи Гренландии, он, вероятно, имеет в виду те, что с грузом, а не только те, что с пушками.

Иан Прауд состоял на дипломатической службе Ее Величества с 1999 по 2023 год. С июля 2014 по февраль 2019 года он занимал должность экономического советника при посольстве Великобритании в Москве. Автор мемуаров "Неприкаянный в Москве: как провалилась британская дипломатия в России с 2014 по 2019 год", внештатный научный сотрудник Института имени Квинси.