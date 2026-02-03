Войти
Саудовская Аравия намерена закупить в США ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК "Пэтриот" – DSCA

Зенитная ракета PAC-3 MSE
Зенитная ракета PAC-3 MSE.
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 2 февраля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК "Пэтриот", а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 9 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 30 января.

Власти Саудовской Аравии обратилось к США с запросом на приобретение до 730 ЗУР PAC-3 MSE.

Запрос также включает комплекты для переоборудования пусковых установок; комплекты автоматизации логистической поддержки "Пэтриот"; комплекты телеметрии PAC-3; комплекты дополнительного оборудования и опорных конструкций для ракет PAC-3 MSE; тренажеры для отработки стрельб ракетами PAC-3 MSE; запасные части для ракет PAC-3 и наземное вспомогательное оборудование; расходные материалы для контейнеров PAC-3; полевой технический надзор PAC-3; поддержка интеграции и испытаний, а также оборудование; поддержка боеприпасов и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы, аксессуары, а также поддержку ремонта и возврата; поставку и поддержку секретного программного обеспечения; секретные и несекретные публикации и техническую документацию; обучение личного состава и учебное оборудование; исследования и обзоры; логистическую поддержку подрядчика; услуги инженерной, технической и логистической поддержки со стороны правительства США и подрядчиков; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, позволяя повысить обороноспособность важного союзника в регионе Персидского залива.

В уведомлении отмечается, что продажа расширит возможности ВС Саудовской Аравии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет предоставления современных зенитных управляемых ракет в рамках модернизации интегрированной системы противовоздушной / противоракетной обороны (IAMD), тем самым повысив ее возможности. Поставка обеспечит защиту подразделений Сухопутных войск Саудовской Аравии, контингентов США и союзников, а также значительно повысит вклад Саудовской Аравии в противоракетную оборону в районе ответственности Центрального командования (CENTCOM). При этом ВС Саудовской Аравии не испытают затруднений с принятием ЗУР на вооружение.

Главным подрядчиком поставки выбрана компания Lockheed-Martin. В случае заключения любых компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

