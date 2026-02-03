Источник изображения: topwar.ru
На протяжении десятилетий небо над Германией было разделено: на западе истребители стран НАТО, на востоке – советские самолёты. Борьба между ними определяла развитие ВВС ФРГ, что сказывается даже после окончания Холодной войны.
Как указывается на сайте бундесвера, философии машин были совершенно разными: западные истребители являлись высокотехнологичными машинами с продвинутой электроникой, но сложным техобслуживанием. Восточные же, напротив, были надёжными и конструктивно более простыми, что способствовало их массовому производству. Бывший офицер ВВС Германии вспоминает:
F-104 и МиГ-21:
В качестве первой «дуэли» называется противостояние между F-104 Starfighter, поступившего на вооружение бундесвера в 1960 году, и МиГ-21 с «формой карандаша», специально использованной для достижения высоких скоростей. Он мог быстро набирать высоту и отличался манёвренностью – «не идеальный ни в одном аспекте, но достаточно хороший во всех».
F-104 был быстрее, летал выше и имел лучшие ракеты. Но в ближнем бою МиГ-21 превосходил его. Он был более манёвренным и снисходительным к ошибкам. Один из немецких пилотов того времени отметил:
МиГ-21 имел малый радиус полёта, менее совершенную электронику, «примитивную по западным стандартам кабину» и наземное целеуказание. Но он выполнял свою роль, будучи массовым перехватчиком. Среди сверхзвуковых истребителей он поставил рекорд по объёмам выпуска – всего было построено более 11 тыс. экземпляров.
F-4 и МиГ-23:
На следующем витке противостояния состязались F-4 Phantom и МиГ-23, «мощь против прагматизма». Оба самолёта представляли собой переход от чисто истребителей к многоцелевым машинам. ВВС Германии получили Phantom в 1973 году и распрощались с ним только в 2013 году. Мощный и хорошо вооружённый самолёт мог продолжать полёт, даже несмотря на значительные повреждения. Он имел сложную авионику, ТО было дорогостоящим, «но когда всё работало исправно, он превосходил конкурентов». Бывший пилот Phantom вспоминает:
«Восточным ответом» стал МиГ-23, разработанный для скорости и дальности и имевший «прагматичную конструкцию»: меньше электроники, более простые системы, что прекрасно подходило для массового производства. Он мог летать быстро и высоко. Его вооружение было эффективным, но имелись недостатки в управляемости. Лётчикам приходилось быть осторожными.
Tornado и Су-22:
Следующей противоборствующей парой стали Tornado и Су-22. ВВС ФРГ получили Tornado
в 1981 году. Он был создан для выполнения конкретной задачи – прорваться сквозь радары, точно поразить цели и при этом выжить. Это дорогой самолёт, требовательный к ТО.
СССР применял Су-22, специализированный для поражения наземных целей. Он имел бронекабину для защиты при полётах на малых высотах и тяжёлое вооружение. Немецкий техник вспоминает оба самолёта:
Как указывается, Tornado был скальпелем, предназначенным для уничтожения противника точными и точечными ударами, в то время как Су-22 считался летающим молотом: тяжело нагруженный бомбами и ракетами, он предназначался для прорубания полос в линиях обороны сил НАТО.
МиГ-29:
После воссоединения Германии в распоряжении Берлина оказались 24 истребителя МиГ-29. Как отмечается, это уже был «не примитивный самолёт восточноевропейского типа». Его манёвренность была впечатляющей, а управление вооружением с помощью нашлемной системы целеуказания «значительно опережало технологии НАТО». Немецкий пилот вспоминает:
Отмечается, что в ходе испытательных боёв МиГ-29 против F-16 и F/A-18 он превосходил западные самолёты. Но у него имелись и недостатки: ограниченная дальность полёта, менее интегрированная авионика и сложное ТО. БРЛС оказалась слабее по сравнению с западными аналогами.
В 2003 году МиГ-29 были сняты с вооружения ВВС ФРГ как слишком дорогие в обслуживании и недостаточно совместимые со стандартами НАТО:
Eurofighter:
Новая эра в ВВС Германии началась с создания Eurofighter, который «сочетает в себе западную и восточную философии»: он такой же манёвренный как МиГ-29, обладает сетецентрическим превосходством и при этом достаточно надёжен для длительной эксплуатации в тяжёлых условиях – самолёт «стал ответом на десятилетия противостояния». Пилот Eurofighter отметил:
Как говорится на сайте бундесвера, истребители ВКС РФ по-прежнему делают ставку на надёжность и манёвренность, а западные – на электронику и сетецентричность: