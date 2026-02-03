Войти
Военное обозрение

Проводя СВО, Россия нарастила экспорт вооружений – СМИ КНР называет причину

369
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Доходы от продажи российского оружия продолжают расти. Об этом рассказывал президент нашей страны Владимир Путин на совещании по вопросам военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Его заявление проанализировало китайское издание Baijiahao.

Журналисты обратили внимание на слова российского лидера о том, что только за прошлый ОПК России отправил вооружение в 30 государств мира, получив за это 15 миллиардов долларов выручки. СМИ КНР называет причину такого успеха. По мнению китайского издания, он свидетельствует о том, что российские санкции оказались неэффективными.

Проводя СВО, Россия нарастила экспорт вооружений. Это означает, что оборонная индустрия нашей страны не только способна обеспечить собственную армию всем необходимым, но и одновременно может поставлять военную продукцию за рубеж, тем самым пополняя бюджет нашей страны.

Источник изображения: topwar.ru

Более того, успешное применение нашими Вооруженным силами отечественного оружия и боевой техники в зоне СВО является лучшим подтверждением их высокой эффективности.

Говоря о доходах российского ОПК, китайские журналисты отмечают:

Эти цифры свидетельствуют о том, что новая тактика продаж России сработала.

Собственно, такой высокий спрос на военную продукцию РФ объясняется не только его эффективностью. Дело еще заключается в том, что страны мира стали больше внимания уделять оснащенности своих вооруженных сил на фоне растущей глобальной нестабильности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"
  • 03.02 05:28
  • 0
Комментарий к "НАТО без Америки: Европа "осознает немыслимое" (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 05:09
  • 1
Комментарий к "Крупнейший в мире парк танков Т-64 в конфликте с Россией: каковы результаты? (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.02 03:42
  • 0
Комментарий к "Медведев отметил военную победу России в СВО по нескольким параметрам"
  • 03.02 00:53
  • 0
Комментарий к "Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества"
  • 02.02 23:57
  • 6
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 02.02 21:02
  • 13963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.02 18:14
  • 0
Комментарий к "В России оценили одно достижение разработчиков «Абрамса»"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах