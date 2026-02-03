Источник изображения: topwar.ru

Доходы от продажи российского оружия продолжают расти. Об этом рассказывал президент нашей страны Владимир Путин на совещании по вопросам военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Его заявление проанализировало китайское издание Baijiahao.

Журналисты обратили внимание на слова российского лидера о том, что только за прошлый ОПК России отправил вооружение в 30 государств мира, получив за это 15 миллиардов долларов выручки. СМИ КНР называет причину такого успеха. По мнению китайского издания, он свидетельствует о том, что российские санкции оказались неэффективными.

Проводя СВО, Россия нарастила экспорт вооружений. Это означает, что оборонная индустрия нашей страны не только способна обеспечить собственную армию всем необходимым, но и одновременно может поставлять военную продукцию за рубеж, тем самым пополняя бюджет нашей страны.

Источник изображения: topwar.ru

Более того, успешное применение нашими Вооруженным силами отечественного оружия и боевой техники в зоне СВО является лучшим подтверждением их высокой эффективности.

Говоря о доходах российского ОПК, китайские журналисты отмечают:

Эти цифры свидетельствуют о том, что новая тактика продаж России сработала.

Собственно, такой высокий спрос на военную продукцию РФ объясняется не только его эффективностью. Дело еще заключается в том, что страны мира стали больше внимания уделять оснащенности своих вооруженных сил на фоне растущей глобальной нестабильности.