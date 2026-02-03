Euractiv: ЕС испытывает трудности с координацией действий по перевооружению

ЦАМТО, 2 февраля. Власти стран Евросоюза и представители европейского ОПК испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по перевооружению.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает портал Euractiv, отмечая невысокую результативность длительных дискуссий по оборонным вопросам в Брюсселе.

В отрасли говорят, что часто натыкаются на непреодолимые препятствия, дискуссии омрачены противоречивыми заявлениями, а планы часто застревают из-за национальных интересов, говорится в материале издания. В прошлом году страны ЕС представили планы, подробно описывающие, как они намерены потратить вновь выделенные средства на совместные закупки. Условия кредита по программе перевооружения (SAFE) требуют от стран ЕС предоставить описание оборонной продукции, которую они намерены приобрести. Источники сообщили изданию, что производители все еще ждут, пока министерства обороны стран ЕС четко определят, какую именно продукцию они хотят приобрести.

"Это довольно запутанно", – сказал дипломат НАТО порталу.

Противоречивые заявления со стороны США еще больше усугубляют хаос, отмечается в статье. Американцы просили европейцев обеспечить собственную безопасность, что требует повышения производственных мощностей Европы и увеличения объемов производства. Однако США действуют вразрез со своими требованиями, напоминая ЕС о необходимости продолжать закупать американское оружие, фактически лишая европейских производителей заказов и доходов.

Как напоминает "РИА Новости", в мае 2025 года государства ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 млрд. евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.