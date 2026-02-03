Войти
ЦАМТО

Euractiv: ЕС испытывает трудности с координацией действий по перевооружению

277
0
0
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 2 февраля. Власти стран Евросоюза и представители европейского ОПК испытывают трудности с координацией действий в рамках реализации плана по перевооружению.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает портал Euractiv, отмечая невысокую результативность длительных дискуссий по оборонным вопросам в Брюсселе.

В отрасли говорят, что часто натыкаются на непреодолимые препятствия, дискуссии омрачены противоречивыми заявлениями, а планы часто застревают из-за национальных интересов, говорится в материале издания. В прошлом году страны ЕС представили планы, подробно описывающие, как они намерены потратить вновь выделенные средства на совместные закупки. Условия кредита по программе перевооружения (SAFE) требуют от стран ЕС предоставить описание оборонной продукции, которую они намерены приобрести. Источники сообщили изданию, что производители все еще ждут, пока министерства обороны стран ЕС четко определят, какую именно продукцию они хотят приобрести.

"Это довольно запутанно", – сказал дипломат НАТО порталу.

Противоречивые заявления со стороны США еще больше усугубляют хаос, отмечается в статье. Американцы просили европейцев обеспечить собственную безопасность, что требует повышения производственных мощностей Европы и увеличения объемов производства. Однако США действуют вразрез со своими требованиями, напоминая ЕС о необходимости продолжать закупать американское оружие, фактически лишая европейских производителей заказов и доходов.

Как напоминает "РИА Новости", в мае 2025 года государства ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 млрд. евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
NATO
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 07:14
  • 0
Комментарий к "В США сочли Су-57 спорным истребителем"
  • 03.02 06:26
  • 1
Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран
  • 03.02 06:04
  • 0
Комментарий к "Двигатель для Су-57: в индийской прессе указали срок готовности АЛ-51Ф1"
  • 03.02 05:28
  • 0
Комментарий к "НАТО без Америки: Европа "осознает немыслимое" (Financial Times, Великобритания)"
  • 03.02 05:09
  • 1
Комментарий к "Крупнейший в мире парк танков Т-64 в конфликте с Россией: каковы результаты? (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.02 03:42
  • 0
Комментарий к "Медведев отметил военную победу России в СВО по нескольким параметрам"
  • 03.02 00:53
  • 0
Комментарий к "Минобороны Украины и НАТО определили приоритеты сотрудничества"
  • 02.02 23:57
  • 6
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 02.02 21:02
  • 13963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.02 18:14
  • 0
Комментарий к "В России оценили одно достижение разработчиков «Абрамса»"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах