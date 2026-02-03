Проблемное шасси останется для ВСУ: показана САУ Archer нового типа для Швеции

Источник изображения: topwar.ru

Компания BAE Systems показала первую 155-мм САУ Archer 8х8 нового образца, изготовленную для шведской армии, которая призвана преодолеть недостатки прежней модификации.

Базовая версия Archer базируется на шарнирно-сочленённом шасси Volvo A30D 6х6, что сделало самоходку одной из самых проходимых в своём классе. Но оно же стало источником ряда серьёзных проблем.

Переданная Швеции САУ Archer 8х8 на шасси MAN:

Volvo A30D представляет собой модифицированный карьерный самосвал. Данная платформа уникальна и не унифицирована с остальным парком военных грузовиков НАТО, что создаёт проблемы со снабжением запчастями.

ТТХ Archer 6х6 на шасси Volvo:

Фиксировалась недостаточная прочность рамы в местах сочленения. Огромные нагрузки при стрельбе 155-мм орудия со временем приводили к усталости металла в узлах, которые изначально проектировались для перевозки грунта, а не для гашения артиллерийской отдачи.

Шасси имеет лимиты по массе. Установка полноценного тяжёлого бронирования на кабину перегружала переднюю ось, ухудшая управляемость и надёжность подвески.

Шарнирно-сочлененная система сложнее в ремонте, чем обычная жёсткая рама. Любое повреждение гидравлики, обеспечивающей поворот машины, обездвиживает установку.

Особенности компоновки на базе Volvo позволили разместить в БК всего 21 снаряд. Для интенсивного боя этого недостаточно, что требует постоянного присутствия рядом ТЗМ.

ТТХ Archer 8х8 на шасси MAN:

С учётом всех перечисленных факторов Швеция заказала 48 Archer нового типа, размещённого на шасси немецкого грузовика Rheinmetall MAN HX2 8x8. Британская и литовская армии также выбрали вариант на базе MAN как более надёжный и соответствующий стандартам НАТО (закуплено соответственно 14 и 18 самоходок). Однако для ВСУ платформа останется прежней: в марте 2025 года Швеция приняла решение приобрести для своего «партнёра» 18 САУ Archer на базе Volvo (в дополнение к ранее переданным 8), по всей видимости, с целью поддержки местного автопроизводителя.