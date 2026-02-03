«Нужно извлекать уроки из войны»: бундестаг отклонил закупку комплекса РЭБ MAUS

Источник изображения: topwar.ru
Впервые за последние годы проект закупок для бундесвера не прошёл через бюджетный комитет немецкого парламента, который отклонил проект MAUS («мобильная система поддержки разведки») от компании Rohde Schwarz стоимостью около €600 млн, предполагавший закупку до 90 комплексов РЭБ для замены систем аналогичного типа HUMMEL. В бундестаге пояснили по поводу своего отказа порталу Defence Network:
Как было заявлено, нужна бронетехника для защиты войск, «более крупная машина, обладающая также большей дальностью действия для подавления и обнаружения угроз».
Также парламентарии указали на отсутствие доверия к Rohde Schwarz, которая недавно не выполнила требования DLBO (о раскрытии информации о контрагентах), предъявлявшиеся политиками.
HUMMEL:
В настоящее время бундесвер использует мобильную станцию активных помех HUMMEL («Шмель»), размещённую на шасси БТР FUCHS 6х6. Она начала поступать в войска в 1983 году и сейчас входит в состав батальонов РЭБ бронетанковых подразделений. Экипаж состоит из 4 чел. Работает в полосе частот 20–500 МГц (УКВ/VHF/UHF). Это диапазон большинства тактических раций, переносных радиостанций и некоторых каналов управления дронами.
Станция может работать, выставляя как прицельные помехи, подавляющие конкретную частоту, так и заградительные помехи, которые «заливают» шумом широкий диапазон частот и парализуют тем самым всю связь в зоне действия. Современные модификации (Hummel EloKa) способны автоматически пеленговать сигналы, анализировать их тип и мгновенно подбирать оптимальный тип помех.
Главная задача HUMMEL в бою состоит в том, чтобы «ослепить» штабы противника, лишив их возможности передавать приказы и получать доклады от подразделений. Комплекс способен обеспечить частичную защиту от БПЛА, но требуется более продвинутая система.
Депутаты указали, что HUMMEL необходима замена, «но не в предлагаемой конфигурации». В связи с этим Минобороны было поручено инициировать новый тендер на «сопоставимую, но лучше защищённую систему». В конкурсе ожидается участие конкурентов – компаний Hensoldt и Plath.