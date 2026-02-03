«Нужно извлекать уроки из войны»: бундестаг отклонил закупку комплекса РЭБ MAUS

Источник изображения: topwar.ru

Впервые за последние годы проект закупок для бундесвера не прошёл через бюджетный комитет немецкого парламента, который отклонил проект MAUS («мобильная система поддержки разведки») от компании Rohde Schwarz стоимостью около €600 млн, предполагавший закупку до 90 комплексов РЭБ для замены систем аналогичного типа HUMMEL. В бундестаге пояснили по поводу своего отказа порталу Defence Network:

Представленные нам варианты устарели, поскольку не учитывают уроков, извлечённых из войны на Востоке. Нет смысла ехать на передовую на машине РЭБ, которая имеет слабую защиту.

Как было заявлено, нужна бронетехника для защиты войск, «более крупная машина, обладающая также большей дальностью действия для подавления и обнаружения угроз».

Также парламентарии указали на отсутствие доверия к Rohde Schwarz, которая недавно не выполнила требования DLBO (о раскрытии информации о контрагентах), предъявлявшиеся политиками.

HUMMEL:

В настоящее время бундесвер использует мобильную станцию активных помех HUMMEL («Шмель»), размещённую на шасси БТР FUCHS 6х6. Она начала поступать в войска в 1983 году и сейчас входит в состав батальонов РЭБ бронетанковых подразделений. Экипаж состоит из 4 чел. Работает в полосе частот 20–500 МГц (УКВ/VHF/UHF). Это диапазон большинства тактических раций, переносных радиостанций и некоторых каналов управления дронами.

HUMMEL:

Станция может работать, выставляя как прицельные помехи, подавляющие конкретную частоту, так и заградительные помехи, которые «заливают» шумом широкий диапазон частот и парализуют тем самым всю связь в зоне действия. Современные модификации (Hummel EloKa) способны автоматически пеленговать сигналы, анализировать их тип и мгновенно подбирать оптимальный тип помех.

Главная задача HUMMEL в бою состоит в том, чтобы «ослепить» штабы противника, лишив их возможности передавать приказы и получать доклады от подразделений. Комплекс способен обеспечить частичную защиту от БПЛА, но требуется более продвинутая система.

Депутаты указали, что HUMMEL необходима замена, «но не в предлагаемой конфигурации». В связи с этим Минобороны было поручено инициировать новый тендер на «сопоставимую, но лучше защищённую систему». В конкурсе ожидается участие конкурентов – компаний Hensoldt и Plath.