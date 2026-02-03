Почему Черное море превращается в рассадник российских морских беспилотников? (The National Interest, США)

TNI: Черное море превращается в рассадник российских морских беспилотников

Черное море превратилось в рассадник российских беспилотников, пишет TNI. Россия разрабатывает собственные системы, наносящие серьезный урон ВСУ. Для проведения операций российские военные используют сразу два типа БПЛА — воздушный и морской — что делает их работу еще эффективнее.

Ставрос Атламазоглу

После серии громких беспилотных атак ВСУ на военно-морские силы России в Черном море Кремль торопится принять ответные меры.

С начала российской спецоперации в феврале 2022 года украинские военные и службы безопасности проявили недюжинную смекалку, изобретая и оттачивая способы отражать атаки Москвы. В частности, украинцы продемонстрировали яркие таланты в разработке беспилотников, которые наносят ущерб противнику, не подвергая опасности их операторов, — это помогло ВСУ наперекор всему выстоять против численно превосходящего врага.

Украинцы последовательно наносят российским военным тяжелые удары беспилотниками-камикадзе, как воздушными, так и морскими. Только в декабре ВСУ повредили российскую подводную лодку класса “Варшавянка” (по классификации НАТО: Kilo) у причальной стенки в порту подводными беспилотниками Sea Baby. И это лишь последний пример урона российским военным объектам и инфраструктуре, нанесенного беспилотниками.

Но и Москва не сидела сложа руки. Министерство обороны России разрабатывает собственные беспилотные системы.

Россия создает надводные беспилотники

В ответ на передовые возможности украинских военных и служб безопасности в области морских беспилотников, как подводных, так и надводных, ВМФ России стремится создать собственный арсенал — а также средства борьбы с беспилотниками, чтобы пресечь украинскую угрозу.

Ранее в январе прокремлевский Telegram-канал, близкий министерству обороны, опубликовал кадры, как безэкипажный катер “Сириус-82” закладывает якорные мины на Днепре.

“ВМФ России развивает безэкипажные катера и средства противодействия им, пытаясь сократить отставание от более успешных асимметричных возможностей Украины”, — говорится в последней сводке британской военной разведки.

ВМФ России разрабатывает и другие морские беспилотники. В августе, в частности, он задействовал беспилотную надводную систему для атаки разведывательного корабля ВМС Украины “Симферополь” на Дунае. Удар достиг цели, и украинский корабль был потоплен. Это стало первым в истории сообщением об успешном использовании российского беспилотника против украинского военного корабля или судна обеспечения.

Но в ударе по украинскому разведывательному кораблю была еще одна примечательная деталь. Для проведения операции российские военные использовали два беспилотника, воздушный и морской, что подчеркивает перспективность совместной работы беспилотных систем.

“Удар по “Симферополю” был осуществлен с помощью российского беспилотника-разведчика “Орион”, что продемонстрировало оперативную совместимость и дальнейшие намерения”, — говорится в оценке британской военной разведки.

Конфликт на Украине все больше превращается в соревнование беспилотников

События на украинском фронте раскрыли великую пользу беспилотников в современных боевых действиях, и разработанные и усовершенствованные там дроны уже использовались в других конфликтах, в том числе в Африке. В ближайшие десятилетия беспилотники послужат опорой любой армии и позволят наносить противнику ассиметричный урон. Воздушные, наземные или морские беспилотные аппараты предоставляют современным вооруженным силам жизненно важные возможности для нанесения кинетических ударов, наблюдения и сбора разведданных. Военные пользуются возможностями и гибкостью, которые предлагают беспилотные системы. И уроки украинского конфликта, а также из других сражений по всему миру, лишь льют воду на мельницу беспилотников, подтверждая их роль в современной войне.

Доселе преимуществом во внедрении новых и эффективных беспилотных систем владели ВСУ. Но Министерство обороны России стремительно наверстывает упущенное, пользуясь стратегией Москвы на истощение, которая позволяет ей разрабатывать новые, все более совершенные беспилотники.

Ставрос Атламазоглу — военный журналист, знаток специальных операций и ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP