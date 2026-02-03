Войти
Названные "неубиваемыми" - лучшие БТР США Stryker сгорают один за другим

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Во время нахождения в Ираке американских механизированных соединений, вооруженных бронетранспортерами M1126 Stryker, много говорилось о том, что они просто "неубиваемые" и что, якобы, их практически невозможно подбить из РПГ или крупнокалиберного пулемета.

Однако после поставок таких БТР формированиям киевского режима ореол какой-то исключительности быстро развеялся. Российские бойцы без особых проблем стали уничтожать распиаренную заокеанскую технику.

Первая такая бронемашина была сожжена беспилотником-камикадзе "Ланцет" в середине августа. Дальше упоминания о них стали постоянными. Сейчас известно, по меньшей мере, о девяти десятках потерянных по разным причинам машин, которые горят также хорошо, как и образцы предыдущих поколений.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Уже не надеясь на штатную броню, вэсэушники монтируют гигантские противодронные "мангалы", различные противокумулятивные экраны.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Подражая российской технике, на них дополнительно ставят ещё и "ежовую" защиту, придающая БТР очень непривычный вид. Правда, наши дроноводы ухитряются поджигать даже такие основательно усиленные бронемашины.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
M1126 ICV
Stryker
Проекты
БПЛА
