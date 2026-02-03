Пока Трамп хранит молчание, срок последнего российско-американского ядерного договора подходит к концу (Daily Mail, Великобритания)

Daily Mail: действие СНВ-3 истечет 5 февраля, если США не решат его продлить

Пятого февраля заканчивается срок действия договора СНВ-3, пишет Daily Mail. Ранее Путин предложил продлить его на год, но США до сих пор хранят молчание. В Белом доме считают, что Трамп хотел бы вовлечь в переговоры по контролю над вооружениями и Китай.

В четверг, 5 февраля 2026 года, если в последнюю минуту ничего не изменится, действие последнего в мире договора, ограничивающего развертывание ядерного оружия, прекратится. СНВ-3 является ключевым соглашением между Москвой и Вашингтоном, а также одним из самых масштабных договоров, подписанных между двумя странами за десятилетия, прошедшие со времен холодной войны.

Истечение срока СНВ-3 происходит на фоне того, как президент Дональд Трамп, заявляя о приверженности принципу "Америка превыше всего", разрушает международные соглашения. Все разорванные в одностороннем порядке договоры так или иначе ограничивали деятельность Соединенных Штатов. Однако в случае с российско-американскими обязательствами идеология может не помочь.

Напомним, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия СНВ-3 хотя бы еще на один год. Когда один из американских журналистов спросил садящегося в вертолет Трампа, что он думает об этих словах российского коллеги, тот ответил, что считает "это отличной идеей". Однако после этой короткой реакции прошлой осенью глава Белого дома хранит молчание, а о ядерном договоре почти ничего не слышно.

Дмитрий Медведев, который в 2010 году, будучи президентом России, подписал СНВ-3 с Бараком Обамой, в недавнем интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что Россия не получила "существенной реакции", но все же дает Вашингтону время как следует обдумать решение. Представитель Белого дома, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Дональд Трамп хотел бы видеть "ограничения на ядерное оружие и вовлечение Китая в переговоры по контролю над вооружениями". По словам чиновника, способ решения этой проблемы американский президент обязательно "уточнит в соответствии со своим собственным графиком занятости".

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил, что вторая администрация Трампа, которая отстранила от дел карьерных дипломатов и доверила принятие решений лишь небольшой группе людей, не функционирует должным образом. По его мнению, чтобы снизить риск ядерного конфликта между двумя державами, необходимы систематические и крайне непростые двусторонние переговоры. "У нашего президента, похоже, есть чутье, как двигаться в правильном направлении, но ему до сих пор не удалось разработать компетентную, а главное, последовательную стратегию действий", — объясняет он.

Директор по глобальным рискам из Федерации американских ученых Джон Вольфстал считает, что Трамп и Путин вполне способны просто позвонить друг другу и на уровне глав государств договориться о судьбе СНВ-3. "Это совсем не сложно сделать, администрация США должна была воспользоваться таким шансом еще несколько месяцев назад", — заявил эксперт в недавнем интервью.

Джон Вольфстал — один из идеологов создания символических "Часов Судного Дня", которые призваны показать, насколько человечество приблизилось к неминуемой глобальной катастрофе. Недавно их стрелки перевели еще ближе к полуночи, объяснив это именно тем, что стратегический договор между Россией и США истекает.

Пустая формальность?

В октябре Дональд Трамп призвал Соединенные Штаты возобновить ядерные испытания впервые за 30 с лишним лет, хотя неясно, осуществит ли он это. Ранее, в 2023 году, Россия приостанавливала действие СНВ-3, разрешив проведение инспекций. Сделано это было на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений при администрации президента Джо Байдена после начала украинского конфликта.

Российский военный аналитик Александр Храмчихин заявил в эфире государственного телеканала, что обе державы уже дали понять, что будут действовать по своему усмотрению. "Совершенно очевидно, договор подошел к концу, — сказал он. — Это всего лишь пустая формальность, которая скоро исчезнет".

Директор московского Центра всесторонних европейских и международных исследований Василий Кашин заявил, что Россия будет внимательно следить за тем, начнут ли Соединенные Штаты наращивать свой ядерный арсенал. Только в этом случае Кремль примет соответствующие меры. "Если американцы не предпримут никаких радикальных шагов, например размещения ядерных боеголовок, Москва будет молча наблюдать и ждать следующих действий", — уточнил эксперт.

Китайский фактор

Истекающий договор о ядерном сдерживании существенно ограничивал количество развернутых стратегических боеголовок у России и США до 1550 единиц для каждой страны. Это почти на 30% меньше, чем было прописано в тексте аналогичного двустороннего соглашения 2002 года. Он также ограничивает количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 800 единиц, хотя этого числа все еще более чем достаточно, чтобы уничтожить всю планету целиком.

В течение своего первого президентского срока Дональд Трамп настаивал на подписании нового договора, аналогичного СНВ-3, но уже с участием Пекина. Азиатская держава из года в год наращивает свои стратегические силы, однако пока что они существенно уступают возможностям России и США. На одном из этапов переговоров американская сторона даже сделала провокационный жест, демонстративно поставив пустой стул с прикрепленным к нему флагом Китая.

Вступив в должность в 2021 году, президент Джо Байден быстро согласился продлить действие договора на пять лет, до февраля 2026 года. Несмотря на позицию по СНВ-3, Трамп с энтузиазмом возобновил дипломатические отношения с Россией, ранее прерванные администрацией своего предшественника. Пока что единственным существенным шагом стал двусторонний саммит на Аляске, куда Владимир Путин прибыл лично по приглашению американского коллеги. Несмотря на все усилия Белого дома, переговоры по мирному урегулированию на Украине не принесли результатов.

Из ключевых союзников США по блоку НАТО ядерное оружие есть только у Великобритании и Франции, но в гораздо меньших объемах. Известно, что Индия, Пакистан, КНДР, а также, вероятно, Израиль хранят существенные стратегические арсеналы. При этом ни одна из перечисленных стран никогда не подписывала никаких международных договоров о нераспространении.