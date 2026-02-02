MWM: только пятая часть танкового парка ВСУ пригодна к условиям боя

Основой бронетанковых сил киевского режима остаются устаревшие советские машины Т-64, пишет MWM. Сегодня эти танки бессильны перед новейшими российскими средствами поражения и ударными БПЛА. Ситуацию усугубляют бездарность командования и критический износ всей техники.

По оценкам военных экспертов, на сегодняшний день формирования ВСУ располагают крупнейшим в мире парком основных танков Т-64, которые продолжают составлять основу их бронетанковых сил. Этот показатель остается актуальным, несмотря на очевидные признаки истощения парка в ходе интенсивных боевых действий, ведущихся с начала специальной военной операции. Несмотря на скромные возможности украинской экономики, к началу конфликта стране удалось не только сохранить крупнейший в Европе арсенал бронетехники, но и оставить в строю сложные и дорогостоящие в обслуживании машины: Т-64 значительно более требовательны к техническому сервису, чем модели Т-72 и Т-90.

Последние две модели долгие годы составляли основу механизированных частей всех республик — преемниц бывшего Советского Союза. Однако современная Украина унаследовала от советской армии непропорционально большое количество Т-64. Сегодня минимальный возраст этих машин составляет 40 лет.

Т-64 — один из трёх типов танков своего поколения, разработанных в Советском Союзе. После его принятия на вооружение в 1964 году, спустя девять лет, появился более простой и экономичный Т-72. В 1975 году на вооружение была принята значительно модернизированная и мощная модель Т-80. Практически все эксперты того времени сходились во мнении, что Т-64 опередил мировые военные технологии на 15–20 лет. Это стало возможным благодаря внедрению многослойной комбинированной брони, сокращению экипажа до трёх человек, интеграции управляемого ракетного вооружения и использованию компактного пятицилиндрового дизельного двигателя, что выделяло машину в отдельный класс.

Скорострельность до десяти выстрелов в минуту также ставила Т-64 на голову выше большинства западных аналогов, стоявших на вооружении стран НАТО в период холодной войны. Непропорционально большое количество этих танков на Украине было обусловлено логистическими причинами: модель разрабатывалась и производилась на заводе в Харькове. После распада СССР в распоряжение украинских формирований поступило 2340 единиц, включая 1574 современных на тот момент варианта Т-64Б. Поскольку большинство других бывших союзных республик отдавали приоритет Т-72, а элитный статус Т-64 препятствовал его экспорту в советскую эпоху, Киев стал фактически единственным крупным оператором данной техники.

Несмотря на революционные достижения 1960–1970-х годов, к началу XXI века Т-64 считался в значительной степени устаревшим. Отсутствие возможности использовать современные боеприпасы (самые эффективные снаряды для него появились более 20 лет назад) серьезно ограничивает его пробивную способность даже по сравнению с российскими модернизированными моделями, такими как Т-72Б3. Относительно слабая броня и неактуальные системы динамической защиты сделали украинские танки крайне уязвимыми перед современными российскими средствами поражения, превосходящими советские технологии более чем на 30 лет. Тем не менее специфика боевых действий в зоне СВО, где акцент делается на поддержке пехоты, позволила Т-64 сохранить определенную роль в противостоянии.

Другим важным фактором стала уязвимость перед ударными беспилотниками. На практике и немецкие Leopard 2A6, и российские Т-80БВМ оказались в равной степени уязвимы для атак БПЛА и барражирующих боеприпасов. Это означает, что недостатки Т-64 по сравнению с более современными типами танков в данном конфликте оказались менее критичными, чем прогнозировали аналитики в 2022 году.

По мере того как столкновение на Украине перерастало в конфликт на истощение, стороны начали активно задействовать технику с баз хранения, включая старые модификации Т-72А, а также Т-62 и Т-55. В перечень устаревших машин вошли и Leopard 1 вместе с Leopard 2А4, переданные Киеву странами НАТО. На этом фоне Т-64 не выглядел совсем уж анахронизмом. Однако критический износ техники, десятилетиями находившейся в частях ВСУ, и высокие требования к обслуживанию привели к низкой эффективности применения и неготовности личного состава.

Как сообщил украинский эксперт по бронетехнике Николай Саламаха, в настоящее время лишь треть, а в ряде случаев — пятая часть танков ВСУ технически пригодна к интенсивным операциям. Он отметил, что нерациональное использование техники киевским командованием, в том числе для проведения "психологических" атак ради поднятия духа пехоты, стало основной причиной неоправданно высоких потерь. "Танки бросают вперед просто для демонстрации поддержки пехоты, в результате чего мы теряем машины", — посетовал он. Несмотря на то что у западных спонсоров киевского режима нет резервов Т-64, значительные запасы советских времен на украинских складах пока позволяют частично восполнять эти потери.

