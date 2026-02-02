Военные только что представили новейший танк. Станет ли он последним? (The New York Times, США)

NYT: новые танки Abrams получат опцию дистанционного управления

Украинский конфликт может поставить крест на разработках новейших танков, пишет NYT. Навороченные западные "хищники" вынуждены прятаться вдали от линии фронта, чтобы избежать уничтожения маленькими дешевыми дронами. Однако многие эксперты уверены: танки еще рано списывать со счетов.

Дэйв Филипс (Dave Philipps)

Конфликт на Украине показал, насколько уязвима бронетехника перед атаками дешевых одноразовых дронов. Это ставит под угрозу вековое превосходство танков на поле боя.

Автосалон в Детройте — это национальная выставка передовых автомобилей. В этом году, наряду с яркими новыми внедорожниками Cadillac и пикапами Ford, там дебютировала модель с гораздо меньшим количеством хромированных деталей: M1E3 Abrams, новейшая версия основного боевого танка армии.

Танк может похвастаться многими из тех же усовершенствований, что и новейшие гражданские автомобили — большие сенсорные экраны, более удобные сиденья, больше камер, — не говоря уже о гибридном двигателе, разработанном для экономии топлива.

"Он не так быстр, как Corvette этажом выше, но может уничтожить цель на расстоянии четверти мили — то есть четверть мили за десятую долю секунды", — с улыбкой сказал начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж, на прошлой неделе общаясь с представителями промышленности перед огромным зеленым прототипом.

Генерал не упомянул, что тревожное развитие событий в военном деле, вызванное дешевыми ударными дронами массового производства, может привести к тому, что танки станут ненужными. Или что новейший танк армии может также стать последним.

Танки на протяжении многих поколений были главными "хищниками" наземной войны. Еще несколько лет назад ни одна крупная армия не рассматривала всерьез возможность того, что рои недорогих любительских дронов могут поставить крест на этих планах. Теперь же так считают все.

Причиной стало противостояние между Россией и Украиной. Конфликт спровоцировал гонку вооружений в области беспилотных систем, в результате чего небо над линией фронта заполнилось миниатюрными роботами-охотниками, оснащенными взрывчаткой, а на земле покоятся тысячи уничтоженных бронемашин, в том числе некоторые из самых современных боевых танков в мире. Чтобы избежать подобной участи, танковые подразделения, стремящиеся выжить, вынуждены оставаться в укрытии в нескольких километрах от линии фронта.

Другие страны, наблюдающие за боевыми действиями, в том числе США, реагируют на это быстрым расширением своих парков беспилотников. Если конструкторы танков не найдут способ отразить эту новую угрозу, даже самые современные машины могут перестать быть полезными.

"В будущих конфликтах есть большая вероятность, что появится большое количество роботов, беспилотников и высокоточного оружия, которые все являются расходными материалами", — сказал Пол Шарре, бывший армейский рейнджер и аналитик по национальной безопасности в Центре новой американской безопасности. "В таком сценарии традиционные танки явно не смогут играть ведущую роль".

Российский генерал армии Юрий Балуевский в январе опубликовал анализ, в котором высказал аналогичное предостережение. "Неясно, какую пользу на поле боя может принести уязвимая машина с ограниченным вооружением, стоимость которой приближается к стоимости истребителя", — написал он.

В ответ на аргументы офицеров, утверждающих, что танки еще докажут свою ценность, генерал Балуевский предупредил, что беспилотные технологии, которые сегодня затрудняют применение танков, все еще находятся в зачаточном состоянии и, вероятно, будут развиваться быстрее, чем возможности танков: "Таким образом, с большей вероятностью именно беспилотные аппараты еще докажут свою ценность".

Проблема новых видов оружия, угрожающих превосходству бронетехники, не нова, о чем могли бы свидетельствовать рыцари в стальных доспехах, впервые столкнувшиеся с мушкетами. В той или иной форме это происходит на протяжении веков.

Первые танки были задействованы в 1916 году союзниками против немецких окопов во время Первой мировой войны. Далее последовала столетняя борьба, когда усилия по созданию танков, более устойчивых к уничтожению, противостояли разработке нового оружия для их уничтожения. Вторая мировая война принесла первые переносные противотанковые ракетные комплексы во главе с гранатометом. К 1970-м годам компактные управляемые ракеты, переносимые пехотными отрядами, поражали танки в больших количествах.

Конструкторы танков отреагировали на это, сделав машины более быстрыми, прочными и технологически совершенными. Танки первого поколения времен Первой мировой войны весили примерно столько же, сколько взрослый слон, и двигались со скоростью около шести миль в час. Танки Abrams, используемые сегодня армией США, весят больше, чем дюжина слонов, и могут легко развивать скорость 45 миль в час.

Самые современные версии танков Abrams защищены автоматическими перехватчиками с радиолокационным наведением, которые могут сбивать летящие снаряды. Они оснащены броней, которая не только более прочная, чем у предыдущих поколений, но и покрыты динамической защитой, которая взрывается при попадании, чтобы уменьшить эффект вражеского огня.

Все это имеет свою цену. Стоимость текущей модели Abrams составляет более 10 миллионов долларов. Необходимость в обслуживании парка и топливозаправщиках для поддержки танков быстро увеличивает эту сумму. Если Abrams стоимостью 10 миллионов долларов может быть уничтожен несколькими дешевыми дронами, ценность танка на поле боя быстро становится сомнительной.

Несмотря на это, большинство военных экспертов пока не готово звонить в пункт приема металлолома. "Некролог танку писали уже не раз, но танк все еще здесь, — сказал отставной генерал-лейтенант Дэвид Барно, который преподает стратегические исследования в Университете Джонса Хопкинса. — Дроны представляют собой невероятно серьезную угрозу, но на поле боя по-прежнему нужна техника, которая обеспечивает пехоте мобильность и защищенную огневую мощь. Пока не появится что-то другое, танки будут оставаться на службе".

Каждая новая противотанковая угроза, от гранатометов и бронебойных снарядов до управляемых ракет и вертолетов-истребителей танков, заставляла танки адаптироваться, но не отступать полностью, сказал он. Тем не менее, он признал, что БПЛА представляют собой нервирующий сдвиг парадигмы.

В течение 50 лет вооруженные силы США уделяли основное внимание разработке передовых высокоточных вооружений, которые часто были непревзойденными, но также и дорогостоящими. (Например, одна противотанковая ракета Javelin американского производства, запускаемая с плеча, стоит около 170 тысяч долларов).

"Ситуация изменилась, — сказал генерал Барно. — Появилось массовое высокоточное оружие по очень низкой цене. Танк уничтожает не ракета за несколько миллионов долларов, а рой дронов за тысячу долларов".

Вероятно, это приведет к сокращению количества танков, которые будут действовать дальше от врага. По его словам, в будущем танки и другие бронированные машины, вероятно, будут выполнять роль квотербека (ключевого игрока в американском футболе. — Прим. ИноСМИ) на поле боя, управляя группой более дешевых и заменяемых беспилотных машин, которые могут продвигаться вперед. "Танк будущего, вероятно, будет больше похож на мобильный командный центр", — сказал генерал Барно.

Армия уже разрабатывает парк беспилотных наземных транспортных средств: некоторые из них размером с Roomba (американский робот-пылесос. — Прим. ИноСМИ), а другие — с носорога. Военно-воздушные силы и военно-морской флот продвигают беспилотные корабли и самолеты.

Однако военные по своей природе консервативны и склонны придерживаться старых методов, иногда даже тогда, когда эти методы перестали быть эффективными. Перед Первой мировой войной некоторые эксперты ВМС США утверждали, что появление самолетов сделает линкоры слишком уязвимыми для атак с воздуха и они перестанут быть полезными. Вторая мировая война доказала правоту этой точки зрения. Тем не менее, ВМС США продолжали использовать линкоры вплоть до 1990-х годов.

К 1865 году в армии США поняли, что установка штыков на дулах винтовок солдат не дает особых преимуществ в бою, но морская пехота — пожалуй, самый приверженный традициям вид вооруженных сил — до сих пор проводит обучение штыковой подготовке.

После того как появление танков в Первой мировой войне сделало конную кавалерию устаревшей, армия продолжала обучать десятки тысяч всадников вплоть до вступления США во Вторую мировую войну в 1941 году.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским и украинским беспилотным системам в Центре военно-морского анализа, сказал, что в отличие от лошадей, танки вряд ли полностью исчезнут из арсенала армии. "Каждый раз, когда люди пытаются разработать планы по замене танков, в итоге все равно получается что-то похожее на танк", — объяснил он.

По его словам, технологии противодействия дронам, вероятно, будут быстро развиваться, и эти достижения могут открыть путь для возвращения танков на видное место на поле боя. Он отметил, что Россия не сокращает производство танков, а наоборот, наращивает его.

На прошлой неделе генерал Джордж признал на автосалоне в Детройте, что ведение войны изменилось, и сказал, что M1E3 Abrams готов к этим изменениям.

Хотя снаружи он выглядит почти так же, как старые модели Abrams, внутри новый танк претерпел полную цифровую трансформацию. Неуклюжие стальные органы управления заменили на контроллер для видеоигр. Главное орудие теперь перезаряжается автоматически. Электронные компоненты танка полностью переработаны, чтобы их можно было обновлять почти так же легко, как iPhone. И что, пожалуй, самое важное, программное обеспечение имеет модульную структуру, поэтому армия может относительно легко подключить новый датчик, новую ракетную установку или новую систему противодействия дронам.

"Они нам по-прежнему нужны, — сказал он, указывая на танк. — Их форма, конфигурация, системы, которые на них установлены, — всё это должно быть адаптируемым".

Для управления первой версией танка Abrams в 1980 году требовалась команда из четырех человек. По его словам, одним из самых значительных изменений в M1E3 является то, что армия работает над добавлением опции дистанционного управления. Солдаты больше не нужны. Другими словами, в эпоху беспилотников лучший способ выживания для танка — это стать одним из них.