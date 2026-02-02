Разгоняется как болид «Формулы-1»: показан дрон Fury 120 для борьбы с «Геранями»

Источник изображения: topwar.ru

Французский стартап ALM Meca разработал в инициативном порядке реактивный дрон-перехватчик Fury 120, предназначенный для борьбы с «Геранями». Эту новость подхватили местные ведущие издания, в частности, Challenges:

Цифры поражают: российские войска запускают тысячи «Гераней». Недорогие ($35 тыс.) беспилотники используются Москвой для подавления ПВО ВСУ и расчистки пути для более технологически продвинутых, так называемых решающих видов оружия, таких как крылатые ракеты.

Как утверждается в издании, Fury 120 был разработан менее чем за год и уже успешно выполняет на реактивной тяге виражи в полёте. Соответствующее видео показано в сети. Он позиционируется как недорогой и быстрый «охотник за дронами», способный сбивать не только тихоходные «Герани», но даже скоростные реактивные БПЛА:

В Европе нет другого продукта такого типа. Только американская компания Anduril разрабатывает аналогичный продукт – Roadrunner.

По данным Challenges, длина БПЛА составляет 1,1 м, размах крыла 1 м. Платформа оснащена микротурбореактивным двигателем (работающим на керосине), который позволяет развивать максимальную скорость 700 км/ч (в перспективе – 1000 км/ч). Однако двигатели таких размерностей и производительности очень прожорливы. В то же время габариты БПЛА не позволяют нести большой запас топлива, давая всего 15-20 мин на перехват. В связи с этим необходимо решать задачу за один заход на цель. Поэтому Fury 120 сделан сверхманёвренным – дрон способен выдерживать перегрузки до 20 g:

Во время недавнего испытательного полёта Fury 120 разогнался, как болид «Формулы-1», а затем резко поднялся вертикально вверх.

Поражение цели осуществляется кинетическим перехватом, однако возможно снаряжение БПЛА БЧ массой до 2 кг.

Публикации в СМИ в итоге привлекли внимание военного ведомства. На днях прошла презентация прототипа Fury 120 в присутствии представителей Минобороны. Демонстрация перехвата условных целей запланирована на весну-лето 2026 года.