Войти
Военное обозрение

Разгоняется как болид «Формулы-1»: показан дрон Fury 120 для борьбы с «Геранями»

290
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французский стартап ALM Meca разработал в инициативном порядке реактивный дрон-перехватчик Fury 120, предназначенный для борьбы с «Геранями». Эту новость подхватили местные ведущие издания, в частности, Challenges:

Цифры поражают: российские войска запускают тысячи «Гераней». Недорогие ($35 тыс.) беспилотники используются Москвой для подавления ПВО ВСУ и расчистки пути для более технологически продвинутых, так называемых решающих видов оружия, таких как крылатые ракеты.

Как утверждается в издании, Fury 120 был разработан менее чем за год и уже успешно выполняет на реактивной тяге виражи в полёте. Соответствующее видео показано в сети. Он позиционируется как недорогой и быстрый «охотник за дронами», способный сбивать не только тихоходные «Герани», но даже скоростные реактивные БПЛА:

В Европе нет другого продукта такого типа. Только американская компания Anduril разрабатывает аналогичный продукт – Roadrunner.

По данным Challenges, длина БПЛА составляет 1,1 м, размах крыла 1 м. Платформа оснащена микротурбореактивным двигателем (работающим на керосине), который позволяет развивать максимальную скорость 700 км/ч (в перспективе – 1000 км/ч). Однако двигатели таких размерностей и производительности очень прожорливы. В то же время габариты БПЛА не позволяют нести большой запас топлива, давая всего 15-20 мин на перехват. В связи с этим необходимо решать задачу за один заход на цель. Поэтому Fury 120 сделан сверхманёвренным – дрон способен выдерживать перегрузки до 20 g:

Во время недавнего испытательного полёта Fury 120 разогнался, как болид «Формулы-1», а затем резко поднялся вертикально вверх.

Поражение цели осуществляется кинетическим перехватом, однако возможно снаряжение БПЛА БЧ массой до 2 кг.

Публикации в СМИ в итоге привлекли внимание военного ведомства. На днях прошла презентация прототипа Fury 120 в присутствии представителей Минобороны. Демонстрация перехвата условных целей запланирована на весну-лето 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"