Армия ЕС не способна защитить Европу. Это под силу только НАТО (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Великобританию рассматривают в качестве участника армии ЕС

США не намерены продолжать поддержку ЕС, пишет The Telegraph. Это, конечно же, не устраивает многие страны, потому что так они остаются без защиты. Теперь европейские государства придумывают план спасения, а Великобритания, по мнению Брюсселя, точно заставит трястись коленки Путина и Трампа.

Джеффри Ван Орден (Geoffrey Van Orden)

Когда Дональд Трамп был в Давосе на прошлой неделе, военный комитет НАТО, высший орган военного управления, проводил заседание в Брюсселе, на котором обсуждались вопросы ускорения предоставления военных ресурсов и пересмотра политики безопасности в Арктике.

Многонациональные боевые группы НАТО на восточном фланге укрепляются до уровня бригады, а некоторые союзники в настоящее время переходят к постоянному базированию в этом регионе. Впервые со времен холодной войны конкретные страны теперь заранее выделяют войска для защиты определенных географических регионов.

Обнадеживает то, что недавно опубликованная Стратегия национальной обороны США ясно дает понять, что Вашингтон по-прежнему намерен оказывать Европе критически важную поддержку, хотя и в более ограниченном объеме.

В интересах надежного сдерживания необходимо сделать все возможное, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе. Это, безусловно, будет зависеть от того, насколько европейские страны (что не означает ЕС) будут готовы делать больше для своей защиты. Трамп лишь придает больше веса требованиям, выдвигаемым президентами США на протяжении последних 70 лет.

Не говоря уже о ее недостоверности, любую идею о том, что армия ЕС может заменить НАТО, следует отвергнуть. Такому проекту не хватает стратегических возможностей США и мощного сдерживающего эффекта, который обеспечивает приверженность Соединенных Штатов.

Кроме того, неужели кто-то всерьез считает, что, например, Франция — более надежный союзник, чем Соединенные Штаты? Она покинула военные структуры альянса НАТО на 43 года с 1966 по 2009 год и по-прежнему полна решимости унижать Великобританию и препятствовать ей при каждой возможности в целом ряде политических областей.

В 1986 году, когда переговоры Рейгана и Горбачева в Рейкьявике вызвали беспокойство в Париже, Лондоне и Бонне, времена были совсем другими. В Европе не было вооруженных конфликтов, Великобритания тратила 5% ВВП на оборону, а наши дивизии были размещены в Германии вместе с войсками союзников по НАТО (за исключением Франции) для сдерживания агрессии.

2004–2014 годы были голодными годами. Европейцы закрывали глаза на массовое увеличение военных расходов России и продолжали сокращать свои военные возможности. Региональные конфликты в Боснии, Косово и Ливии лишь выявили ограниченность их военных возможностей и усилили напряженность в отношениях с США.

ЕС принял косметические меры по военному планированию и структурам командования и сосредоточился на попытках стать глобальным игроком. Речь шла исключительно о политической интеграции, а не о военном потенциале.

Между тем, главная цель Москвы оставалась неизменной: разорвать трансатлантический альянс и отделить США от Европы, оставив России возможность постепенно решать проблемы континента.

Сейчас существует опасность, что мы вновь отвлечемся на структуру и процессы, вместо того чтобы усилить наши сдерживающие и боевые возможности.

Ведутся неофициальные разговоры об участии Великобритании в проекте создания армии ЕС. Есть много причин, по которым это было бы неправильным шагом. Если не считать самонадеянных условий ЕС, этот проект исключает страны, не входящие в ЕС: Великобританию и Турцию, а также стратегически важные Канаду, Исландию, Норвегию и, особенно важно, Соединенные Штаты.

Великобритания будет рассматриваться как "третья страна", которая может участвовать только после принятия ключевых решений и только в закупках оружия и доступе к рынку по очень высокой цене.

Вся эта история будет обременена бюрократией и правилами ЕС и подлежать надзору со стороны Европейского парламента и Европейского суда.

Наименее опасным подходом было бы укрепление позиции Европы в НАТО с минимальными потрясениями. Необходимо было бы быстро внедрить дополнительные силы и военные возможности, адаптированные к ведению войны в XXI веке.

Это не только убедило бы американцев в том, что европейцы серьезно относятся к вопросам обороны и заслуживают твердой поддержки со стороны США, но, что наиболее важно, что они поступают правильно в интересах своего народа.