Владимир Зеленский обвинил европейские государства в брешах в украинской системе ПВО (Financial Times, Великобритания)





FT: Зеленский обвинил Европу в поставках ракет для ПВО с опозданием

Зеленский обвинил европейцев в том, что обещанные ими ракеты для систем ПВО прибыли на Украину с опозданием, пишет FT. По его словам, блэкаут в Киеве произошел именно из-за проволочек союзников. На Западе опровергли заявления главы киевского режима.

Кристофер Миллер

Генри Фой

Из-за задержек с западными выплатами арсенал ПВО Украины “просто опустел”, и Россия получила возможность отключать электроэнергию по своему усмотрению, заявил Зеленский.

Владимир Зеленский обвинил европейцев в том, что они оставили систему противовоздушной обороны Украины без боеприпасов. Из-за этого российские баллистические ракеты смогли нанести энергетической инфраструктуре страны мощный ущерб и поставили ее на грань полного обесточивания.

В четверг вечером украинский лидер сообщил журналистам в Киеве, что обещанные европейскими партнерами перехватчики Pac-3 для систем ПВО Patriot прибыли на день позже из-за неуплаты, в результате чего многие украинцы остались без электричества, отопления и воды в разгар самой холодной за весь конфликт зимы.

“Транш по так называемому “Списку приоритетных запросов Украины” не был выплачен. Ракеты не были доставлены”, — заявил он, не назвав при этом предполагаемого виновника.

По-видимому, Зеленский имел в виду атаку России 20 января, в ходе которой, по данным ВВС страны, по территории Украины были выпущены 34 баллистические и крылатые ракеты. Перехватчики Pac-3 единственные в арсенале Киева способны сбивать баллистические ракеты.

16 января Зеленский предупредил, что арсеналы перехватчиков в стране на исходе, подчеркнув, что к сегодняшнему утру несколько систем уже остались без ракет.

Среди участников “Списка приоритетных запросов Украины”, или PURL, — Германия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Испания.

Два западных чиновника, осведомленных о работе инициативы PURL, заявили, что утверждение Зеленского не соответствует действительности, но вдаваться в подробности не стали. НАТО на запрос о комментариях не ответила.

В прошлом году США и НАТО выступили с инициативой закупить американские системы противовоздушной обороны и другое вооружение, решающие для обороны Украины от российских атак, за счет средств, собранных европейскими государствами.

Зеленский назвал свою пылкую январскую речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, когда он обрушился на европейских союзников с жесткой критикой, выражением разочарования по поводу пропущенных взносов. России удалось нарушить электроснабжение и водоснабжение Киева, потому что “наши арсеналы средств ПВО от баллистических ударов пусты — просто пусты”, сказал Зеленский.

“Только представьте себе: я знаю, что баллистические ракеты приближаются к нашей энергетической инфраструктуре, я знаю, что развернуты системы Patriot, и я знаю, что электричества не будет, потому что ракет для их перехвата нет”, — заявил он, описывая ситуацию в уходящем месяце.

Он добавил: “Вот в какой ситуации я нахожусь. И я веду переговоры о ракетах Pac-3, которые прибудут на следующий день после того, как мы окажемся на грани полного обесточивания”.

Украинские официальные лица обвинили Россию в “энергетическом терроризме” после ударов по электростанциям и газовым объектам в разгар самой суровой зимы за весь конфликт. Они заявили, что Москва пытается подчинить Киев своей воле на фоне мирных переговоров под началом администрации Трампа в попытке положить конец российской спецоперации, которой в следующем месяце пойдет пятый год.

Зеленский сказал, что перехватчики “должны были прибыть на месяц раньше”, когда Киев получил спутниковую разведку от западных партнеров о “грядущих баллистических ударах”.

“Я знаю, что баллистические ракеты будут запущены, и партнеры знают, что мои подразделения противовоздушной обороны пусты. Батареи NASAMS и Patriot — все они пусты”, — сказал он, вспоминая тот момент, когда в начале месяца осознал, что запасы украинских перехватчиков на исходе.

Он признал, что был “на эмоциях”, и добавил, что именно поэтому важно, чтобы Украина и Европа “были на одной волне, чтобы всё остальное было эффективным и своевременным”.

Верховный дипломат ЕС Кая Каллас заявила в четверг после встречи министров иностранных дел, где обсуждалось дальнейшее увеличение помощи Украине, что европейские столицы “также должны пристальнее изучить свои запасы средств ПВО”, поскольку этой зимой Украина столкнулась с “гуманитарной катастрофой”.

Зеленский выступил после того, как Кремль заявил, что президент США Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь по Киеву на неделю из-за сковавших город морозов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не сообщил, согласился ли Путин на эту просьбу и когда Трамп ее озвучил, но признал, что президент США попросил прекратить огонь на неделю, “чтобы создать благоприятные условия для переговоров” между российскими и украинскими официальными лицами в Абу-Даби.

На прошлой неделе страны встретились на первых трехсторонних переговорах с США в столице Объединенных Арабских Эмиратов и намерены провести второй раунд позже в феврале.

Трамп заявил в прямом эфире с заседания кабинета министров в четверг, что “лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели во время чрезвычайных холодов”. “И он согласился. И должен вам сказать, что это было очень мило с его стороны”, — добавил он.

С ночи до утра пятницы сирены воздушной тревоги в Киеве не выли, и похоже, что Россия намерена выполнять условия соглашения. ВВС Украины сообщили об отсутствии налетов беспилотников или ракетных ударов по большей части территории страны, включая столицу.

Вместе с тем 111 беспилотников и одна ракета были запущены в прифронтовых районах на востоке страны. При этом осталось неясным, были ли поражены ключевые элементы инфраструктуры.

