Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран

Источник изображения: topwar.ru

По данным The Wall Street Journal, Пентагон и Белый дом подготовили несколько сценариев военной операции против Ирана. Документы, как утверждают источники издания, уже представлены на политическом уровне и варьируются от «точечных сигналов» до полноценной воздушной кампании.

В числе вариантов фигурирует так называемый «большой план». Он предполагает массированные удары по государственным объектам и инфраструктуре Корпуса стражей Исламской революции – фактически речь идет о попытке парализовать силовой контур Тегерана с воздуха. Классическая американская логика: сначала разрушить систему управления и демонстрировать превосходство, а уже потом предлагать «переговоры».

Есть и более ограниченные сценарии. Они ориентированы на поражение символических целей – с расчетом оставить пространство для эскалации, если Иран не проявит «договороспособности». Конкретные цели при этом держатся в секрете.

Показательно, что ранее о схожих наработках писала и The New York Times, ссылаясь на американских чиновников. То есть речь идет не о журналистской фантазии, а о системной подготовке – с участием Пентагона и Белого дома.

28 января Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии, пригрозив применением силы, «хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 года». Он также подчеркнул, что объем переброшенных сил превышает те, что были у Венесуэлы, и выразил уверенность, что Тегеран все же хочет заключить сделку с США.