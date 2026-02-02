Войти
Военное обозрение

Пентагон и Белый дом разработали планы военной атаки на Иран

271
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По данным The Wall Street Journal, Пентагон и Белый дом подготовили несколько сценариев военной операции против Ирана. Документы, как утверждают источники издания, уже представлены на политическом уровне и варьируются от «точечных сигналов» до полноценной воздушной кампании.

В числе вариантов фигурирует так называемый «большой план». Он предполагает массированные удары по государственным объектам и инфраструктуре Корпуса стражей Исламской революции – фактически речь идет о попытке парализовать силовой контур Тегерана с воздуха. Классическая американская логика: сначала разрушить систему управления и демонстрировать превосходство, а уже потом предлагать «переговоры».

Есть и более ограниченные сценарии. Они ориентированы на поражение символических целей – с расчетом оставить пространство для эскалации, если Иран не проявит «договороспособности». Конкретные цели при этом держатся в секрете.

Показательно, что ранее о схожих наработках писала и The New York Times, ссылаясь на американских чиновников. То есть речь идет не о журналистской фантазии, а о системной подготовке – с участием Пентагона и Белого дома.

28 января Трамп объявил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии, пригрозив применением силы, «хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 года». Он также подчеркнул, что объем переброшенных сил превышает те, что были у Венесуэлы, и выразил уверенность, что Тегеран все же хочет заключить сделку с США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"