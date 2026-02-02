Владимир Путин: валютная выручка России по итогам военного экспорта в 2025 году превысила 15 млрд. долл.

ЦАМТО, 30 января. Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 млрд. долл.

Об этом заявил президент России Владимир Путин 30 января на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы проводим очередное заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами. И прежде всего, проанализируем итоги работы за 2025 год, определим планы на перспективу.

Отмечу, что в прошедший период система военно-технического сотрудничества продолжала действовать в непростых условиях. Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнеров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией.

Однако, несмотря на все эти попытки, наши экспортные контракты в целом устойчиво выполнялись. Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена в более чем 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 млрд. долл.

Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования. Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции – это продукция гражданского назначения. Отмечу также, что в течение прошлого года набран солидный портфель новых экспортных заказов.

Таким образом, российская система военно-технического сотрудничества не просто продемонстрировала эффективность и высокую устойчивость. Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и географию поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения – проверенных, испытанных в реальных боевых условиях.

Хочу поблагодарить сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспорта", коллективы предприятий ОПК за добросовестный труд. И конечно, желаю вам новых успехов.

Отмечу, что стабильная и ритмичная работа организаций ОПК, включая выполнение экспортных контрактов, стала возможна во многом благодаря своевременно принятым мерам государственной поддержки. В рамках нового федерального проекта "Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами" на период 2026-2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки. Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться.

Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов. Уверен, что совместная работа в этой сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и техники и разработать новые перспективные образцы, в том числе востребованные на глобальных рынках.

Уважаемые коллеги!

Среди других вопросов повестки – развитие стратегических для нашей страны направлений военно-технического сотрудничества, и прежде всего с партнерами по СНГ и ОДКБ. Это одна из приоритетных задач для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений, обеспечения стабильности и безопасности в Евразии.

С 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ, и это требует от нас системной работы с партнерами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей. Данную тему мы с вами уже поднимали и сегодня обсудим, как обстоят здесь дела.

Новые перспективы открываются для углубления военно-технического сотрудничества и со странами других регионов планеты, в том числе с государствами Африканского континента. Мы искренне дорожим нашими исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями со странами Африки. В разные годы еще СССР, а затем Россия поставляли африканским странам значительное количество вооружения и военной техники, готовили специалистов по их производству, эксплуатации, ремонту, а также военные кадры.

Сегодня, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях. Речь идет не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий. Имею в виду комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной техники, организацию лицензионного производства российской военной продукции и некоторые другие вопросы. В общем их для рассмотрения сегодня достаточно.

Давайте начнем работать. Спасибо.

<…>

В заседании приняли участие заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента – начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева, начальник Управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.