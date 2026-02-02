Трамп заявил, что Путин согласился на неделю прекратить удары из-за сильных морозов (The New York Times, США)

Трамп полагает, что Россия остановила удары по Киеву после его просьбы к Путину

Трамп утверждает, что по его просьбе Москва приостановила удары по Киеву на фоне сильных морозов, пишет NYT. Официального подтверждения частичного прекращения огня ни от России, ни от Украины не поступало. Однако если это правда, такая перемена может стать признаком прогресса в переговорах, считают авторы статьи.

Антон Трояновски

Эндрю Крамер

Пол Сонн

Президент Трамп заявил в четверг, что Кремль согласился на временную паузу в ракетных ударах по Киеву на фоне сильных морозов, сковавших украинскую столицу. Если подтвердится, эта перемена станет еще одним признаком того, что мирные переговоры между Украиной и Россией набирают обороты.

Официального подтверждения частичного прекращения огня ни от России, ни от Украины не поступало, однако из обеих стран раздавались сигналы о возможной паузе в том или ином виде. Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая через несколько часов после Трампа, поблагодарил США за усилия по прекращению российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, но сам никаких подтверждений не давал.

"Мы надеемся, что США смогут этого добиться, — сказал Зеленский. — Ситуация сегодня вечером и в течение этих дней — реальная ситуация на наших энергетических объектах и в наших городах — покажет, как обстоят дела".

Советник украинской администрации сообщил, что Киев попросил приостановить удары на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные, и что российская сторона якобы согласилась, но не в письменной форме.

Ранее на этой неделе Россия била беспилотниками и ракетами по всей Украине, но в четверг крупных авиаударов по украинским городам не было. В разгар морозов за последние недели Россия оставила тысячи многоквартирных домов в Киеве без тепла систематическими ударами по украинской энергетической инфраструктуре — предположительно, чтобы подорвать моральный дух украинцев и волю к сопротивлению.

"Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели, — сказал Трамп в ходе прямого эфира с заседания кабинета министров в Белом доме в четверг. — И он согласился".

Остается неясным, когда и как Трамп обратился с этой просьбой, поскольку ни Белый дом, ни Кремль не сообщали о телефонных разговорах между Трампом и Путиным с декабря. Но украинские, российские и американские переговорщики встретились в Объединенных Арабских Эмиратах в минувшие выходные на первых трехсторонних переговорах с начала российской спецоперации в 2022 году. Ожидается, что украинцы и русские вновь встретятся в ближайшие дни, возможно, в присутствии США, заявил в среду госсекретарь Марко Рубио.

"Думаю, народ Украины сейчас полон надежд и рассчитывает, что мы вскоре заключим мирное соглашение", — заявил посланник Трампа по мирным вопросам Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах в минувшие выходные, на заседании кабинета министров в четверг.

Трамп и Уиткофф в течение последнего года неоднократно говорили о прогрессе в деле мирного урегулирования, но всякий раз ожесточенные бои продолжались. Прошлой весной стороны договорились о тридцатидневном "энергетическом перемирии", но этот шаг не стал вехой на пути к всеобъемлющему соглашению.

Однако на сей раз российские и украинские официальные лица разговаривают друг с другом напрямую, в отличие от прошлогодних попыток администрации Трампа задействовать так называемую челночную дипломатию. Объявленное Трампом частичное прекращение огня может стать решающим испытанием нового подхода.

Советник украинской администрации на условиях анонимности назвал паузу "джентльменским соглашением" между переговорщиками. [...]

Эксперт по России и Украине из вашингтонской исследовательской корпорации RAND* Сэмюэл Чарап предположил, что временное прекращение огня может стать "мерой укрепления доверия", и "продемонстрировать серьезность намерений на переговорах".

"Это отнюдь не означает, что удары прекратятся раз и навсегда", — добавил Чарап.

Украина направила на состоявшиеся в минувшие выходные переговоры в Абу-Даби высокопоставленных чиновников, в том числе главу администрации Зеленского Кирилла Буданова**. Россия — влиятельного главу своей военной разведки Игоря Костюкова. По словам Уиткоффа, в общей сложности в них приняли участие "пять российских генералов".

Авторитет собеседников — один из признаков того, что переговоры могут набирать обороты даже при том, что прекращение боевых действий отнюдь не гарантировано. Участникам переговоров пришлось решать широкий спектр проблем, включая стремление Путина перекрыть Украине путь в НАТО, а Зеленского — заручиться гарантиями безопасности Запада. В среду Зеленский заявил, что Украина не намерена вступать в НАТО. Рубио на слушаниях в Сенате назвал "единственным оставшимся спорным вопросом" на переговорах требование России установить контроль над всем Донбассом, включая ту его часть, что сейчас контролируется Киевом.

"Этот мост нам еще предстоит преодолеть, — заявил Рубио сенатскому комитету по международным отношениям. — В этом месте по-прежнему пробел, но, по крайней мере, мы смогли сузить круг задач до одной главной — пожалуй, самой сложной".

Отвечая в четверг на вопрос российского репортера об этом комментарии, советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что, территориальный вопрос — "главный", но "множество других вопросов осталось на повестке дня". Он подчеркнул, что Россия не дала согласия на гарантии безопасности, которые западные страны пообещали предоставить Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг усомнился в гарантиях, раскритиковав любые договоренности, если они позволят нынешнему правительству Украины и дальше угрожать России.

"Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику", — сказал Лавров.

Ранее Зеленский заявил, что договоренность о гарантиях безопасности "готова на 100%" и подчеркнул, что Киев ждет ее подписания со своими партнерами.

Рубио в ходе выступления в Сенате заявил, что согласованные меры безопасности "предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем подстраховку со стороны США".

"Сейчас много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас по этому вопросу достигнуто общее согласие в случае с Украиной", — сказал Рубио.

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ

** Внесен в список террористов и экстремистов.