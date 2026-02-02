Войти
Генеральный директор Рособоронэкспорта провел рабочую встречу с Послом России в Китае

Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: Рособоронэкспорт

ЦАМТО, 30 января. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) Александр Михеев в ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.

В ходе встречи руководитель российского спецэкспортера и глава диппредставительства обсудили российско-китайские отношения в сфере военно-технического сотрудничества, а также их значение для укрепления и развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами.

"Рособоронэкспорт в прошлом году отметил свое 25-летие, и все эти годы неразрывно связаны с развитием военно-технического сотрудничества с Китаем, укреплением связей между нашими странами. Крупнейший в мире авиасалон Airshow China стал первой выставкой, в которой принял участие российский спецэкспортер. На ней же в 2024 году впервые международной общественности был представлен новейший российский истребитель 5 поколения Су-57. Именно словом "впервые" характеризуются военно-технические связи между Россией и Китаем. КНР стала первым заказчиком и импортером российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", истребителей Су-35 и многих других образцов высокотехнологичного вооружения", – сообщил А.Михеев.

Кроме того, глава Рособоронэкспорта отметил, что именно благодаря взаимодействию между СССР и КНР в 1953 году была основана современная система военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

А.Михеев высоко оценил помощь российской дипломатической миссии в ходе реализации взаимовыгодных российско-китайских проектов в сфере ВТС и лично поблагодарил И.Моргулова за его помощь во всесторонней поддержке Рособоронэкспорта на межгосударственном уровне.

"На наших глазах произошла величайшая эволюция двустороннего военно-технического сотрудничества с огромным масштабом решаемых задач. По мере развития нашего сотрудничества росли и укреплялись доверие и широкое партнерство между профильными организациями и оборонными предприятиями России и Китая, формировались деловые и дружеские связи между российскими и китайскими специалистами, утвердилось взаимоуважение, углубилось понимание всеми причастными взаимной выгоды военно-технического сотрудничества между Россией и КНР. Огромная роль в этом процессе принадлежит Посольству Российской Федерации в Китае, его руководству и сотрудникам", – добавил А.Михеев.

В ходе встречи руководитель российского спецэкспортера сообщил, что Рособоронэкспорт выступит организатором российской экспозиции на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2026, которая состоится в ноябре текущего года. Компания представит новейшую продукцию российского оборонно-промышленного комплекса в области авиации и противовоздушной обороны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

