Польша закупит зенитные комплексы SAN для борьбы с дронами на сумму 4,3 млрд. долл.

ЦАМТО, 30 января. Министерство национальной обороны Польши сообщило, что 30 января подпишет контракт на закупку зенитных комплексов для борьбы с дронами на сумму 4,3 млрд. долл.

"В пятницу, 30 января, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь Минобороны Павел Бейда примут участие в подписании соглашения на поставку зенитных систем с возможностью борьбы с БЛА, – цитирует "РИА Новости" сообщение ведомства.

В Минобороны Польши уточнили, что один батарейный модуль будет состоять из трех огневых взводов и взвода поддержки.

"Каждый из огневых взводов будет обладать способностью самостоятельно обнаруживать, отслеживать, идентифицировать воздушные цели и уничтожать их", – говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что зенитные комплексы SAN будут дополнять выстраиваемую в Польше комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны с масштабируемыми возможностями кинетической и некинетической борьбы с беспилотными воздушными системами.

По данным Минобороны, зенитные комплексы SAN будут размещены, в первую очередь, на восточной границе страны.

В свою очередь, издание Businessinsider сообщает, что стоимость контракта составит около 15 млрд. злотых (около 4,3 млрд. долл.).

По данным издания, система SAN будет оснащена радарами, средствами радиоэлектронной борьбы, пушками калибра 30 и 35 мм, многоствольными пулеметами и РС калибра 70 мм.

"Такое разнообразие вооружения позволит эффективно противостоять угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в поставке данных комплексов будут задействованы как польские, так и норвежские предприятия, сообщает "РИА Новости".