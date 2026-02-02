Пентагон подписал контракт на обслуживание истребителей F-16, включая переданные Киеву

ЦАМТО, 30 января. Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму 235,5 млн. долл. на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине.

"Компания Sabena Aerospace Engineering, Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт с фиксированной стоимостью 235,450 млн. долл., который предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины", – цитирует "РИА Новости" заявление Пентагона.