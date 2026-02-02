Войти
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс для проведения первых ходовых испытаний

Авианосец CVN 79
Рисунок авианосца John F. Kennedy (CVN 79).
Источник изображения: asdnews.com

ЦАМТО, 30 января. Новейший авианосец ВМС США "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79) покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) для проведения первых морских ходовых испытаний, сообщила компания Huntington Ingalls Industries.

"Эти испытания позволят впервые протестировать важнейшие системы и компоненты многоцелевого авианосца в море", – цитирует "РИА Новости" сообщение компании.

Справка ЦАМТО

CVN-79 является вторым из трех авианосцев нового поколения класса "Джеральд Р.Форд". Планируется, что его передача ВМС США состоится в марте 2027 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 13 млрд. долл.

Новые авианосцы заменят эксплуатирующие в настоящее время авианосцы классов "Энтерпрайз" и "Нимиц".

Киль головного авианосца серии (CVN-78) "Джеральд Р.Форд" был заложен 14 ноября 2009 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года. Начальный контракт в рамках программы строительства CVN-79 был подписан в ноябре 2006 года. Церемония резки первой стали для CVN-79 состоялась в декабре 2010 года. Основной контракт на разработку рабочего проекта и постройку "Джон Ф.Кеннеди" ВМС США подписали с Huntington Ingalls Industries в июне 2015 года. Стоимость данного соглашения составила 3,35 млрд. долл. Церемония закладки киля (CVN-79) "Джон Ф.Кеннеди", состоялась 22 августа 2015 года. Крещение авианосца прошло 7 декабря 2019 года.

Новый авианосец, сохраняя конструкцию корпуса "Нимиц", имеет расширенные технические возможности, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, увеличенную взлетно-посадочную палубу, обеспечивающую увеличение количества самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль оборудован электромагнитной системой запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG). Применение новейших технологий позволит снизить нагрузку и сократить численность экипажа.

Благодаря широкому применению новых технологий разработчики рассчитывают, что затраты на эксплуатацию и поддержку в течение срока службы авианосца снизятся на 4 млрд. долл. по сравнению с авианосцами класса "Нимиц".

Планируемый срок эксплуатации авианосцев класса "Джеральд Р.Форд" 50 лет.

По данным ВМС США, авианосец "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79) имеет длину 337 м, ширину палубы 78 м и водоизмещение около 100 тыс. т. Он способен нести более 80 самолетов и вертолетов и станет одной из ключевых ударных платформ ВМС США.

