Три пути к миру: как может развиваться ситуация вокруг Украины (The Wall Street Journal, США)

WSJ: существуют три варианта развития конфликта на Украине в 2026 году

Существует три варианта развития конфронтации на Украине в 2026 году, пишет колумнист WSJ. По его мнению, боевые действия будут продолжаться в любом случае, однако растущие трудности могут пошатнуть положение обеих сторон конфликта.

Маркус Уокер (Marcus Walker)

Вероятнее всего, конфликт продолжится, но растущие трудности способны в этом году пошатнуть положение либо украинской, либо российской стороны.

Американская формула завершения конфликта проста до гениальности. Украина отдает территории, составлявшие основу ее обороны от России последние 10 лет. Взамен ей обещают западный военный щит, который для Москвы — словно красная тряпка.

А затем все начнут делать деньги.

По заверениям американских чиновников, проводивших брифинг, организованные Вашингтоном переговоры в Абу-Даби в пятницу и субботу прошли "на позитивной ноте". Делегации проявляли столько взаимного уважения, учтивости и даже "химии", что временами казались почти друзьями. В воскресенье эта идиллия в Абу-Даби должна продолжиться.

Между тем Россия не прекращает бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры, обрушивая на нее ракеты и дроны. Владимир Путин не отступает от военных амбиций, конечная цель которых — подчинение изгнание Запада из Восточной Европы.

Так стоит ли ждать, что самый продолжительный европейский конфликт с 1945 года наконец завершится сделкой, которая позволит сторонам обратиться к миру и процветанию, как того желают посланники Трампа? Или 2026-й станет очередным годом жестоких боевых действий на истощение, где и Москва, и Киев будут использовать американское посредничество как новое поле боя?

Перед вами три возможных сценария развития событий.

Бои и переговоры

Самый вероятный сценарий — пятый год кровавой мясорубки на истощение, пока дипломаты топчутся на месте.

Команда Трампа полагает, что стремление Путина контролировать Украину — не более чем показное, и что он согласится на мир, если получит остаток Донбасса. Мощные укрепрайоны, которые Киев еще удерживает в регионе, — ключевая преграда на пути России к открытым просторам центральной Украины.

"Украинское общество настроено крайне скептически" к переговорам под эгидой США, отмечает экс-министр обороны Андрей Загороднюк. Дело не в нежелании мира, а в том, что все действия России — военные, промышленные, политические — кричат о ее намерении воевать дальше. "В этой логике отдать Донбасс — значит просто подарить Россией территорию, на захват которой ей иначе пришлось бы бросить еще больше солдат", — пояснил он. После чего Москва сможет использовать регион как плацдарм для новой атаки.

Владимир Зеленский отказывается капитулировать и отдавать Донбасс, заявляя, что любой территориальный компромисс возможен лишь при наличии гарантий безопасности. Они должны включать размещение в стране европейских военных баз и — что ключевое — фактическую роль США как гаранта.

Россия, для которой присутствие войск НАТО неприемлемо, в свою очередь требует от Белого дома заставить Киев уйти из Донбасса. Москва утверждает, что такая договоренность была достигнута лично Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске в августе.

Однако тот саммит в Анкоридже обнажил главную слабость схемы "Донбасс в обмен на мир". Несмотря на готовность Трампа обсуждать территориальные уступки и другие российские требования, Путин его согласие проигнорировал. Это привело к срыву запланированного ланча. "Корень проблемы в том, что Путин не рассматривает ничего, кроме своих максималистских целей, — заявил экс-посол США в НАТО Даг Люте. — Речь не только о территории, но о стремлении доминировать над Украиной. А Украина подчиняться не желает".

Кремль сохраняет уверенность, что украинская армия падет прежде, чем рухнет российская экономика. Хотя признаков скорого коллапса Украины пока не видно. "Обе стороны располагают резервами — живой силой, оружием, финансами — для продолжения борьбы", — отмечает Александр Габуев*, директор берлинского центра Карнеги** по изучению России и Евразии.

Однако и Москва, и Киев в равной мере опасаются гнева Трампа в случае затяжного тупика. Украина отчаянно нуждается в американской разведке и поддержке. Россия же уязвима перед лицом новых, более изощренных санкций. Поэтому обе стороны стремятся продемонстрировать Вашингтону свою "конструктивность", перекладывая вину за продолжение боевых действий на противника.

Украина ломается

Это не гарантия вечного тупика.

Главная опасность для Киева — полное истощение ВСУ. Верные присяге солдаты сражаются без передышки годами, а новобранцы, не горевшие желанием воевать, все чаще попросту сбегают. Компенсировать дефицит пехоты пытаются за счет дронов, но и Россия наверстала отставание в этой гонке.

Военные аналитики не ждут изменений в характере позиционной мясорубки в этом году. Наступление России на Донбассе, не прекращавшееся с конца 2023-го, вошло в историю как одно из самых медленных и кровавых. Небо, кишащее беспилотниками, сделало масштабные операции почти нереальными.

Однако, укрепляя восток, Украина в прошлом году ослабила другие направления, позволив России медленно, но верно продвигаться южнее, в том числе в районе Днепра и Запорожья. Ее армия напоминает короткое одеяло: укрыв одно, открываешь другое. "Конфликт на истощение можно проиграть постепенно, а потом — в одно мгновение", — отмечает Габуев*, проводя параллель с истощением кайзеровской Германии в конце Первой мировой, несмотря на долгое тактическое превосходство.

Если выносливость Украины иссякнет, ей придется проглотить горькую пилюлю — согласиться на сделку. Она может включать территориальные уступки Москве, ограничения для собственной армии и возвращение российского влияния в обмен на размытые гарантии безопасности от США.

Россия выдыхается

Экономика России в застое: гражданские сектора хиреют, высокие процентные ставки душат бизнес. К этому добавляются низкие цены на нефть, украинские удары по НПЗ и санкционная охота Запада на нефтяной флот, что бьет по главной доходной статье Кремля — энергетике.

Российские бизнес-элиты давно недовольны тем, как конфликт коверкает экономику, подсаживая ее на "иглу" военного заказа и делая зависимой от Китая в поставках комплектующих и сбыте нефти (Россия не впала зависимость от КНР, отношения между Москвой и Пекином имеют взаимовыгодный и равноправный характер — прим. ИноСМИ). Однако никаких признаков того, что Путина волнует недовольство элит или общества, пока не видно.

Но даже Россия не может вечно тащить это бремя. Новые, более жесткие санкции могут резко сократить ее ресурсы.

Если в Москве (или по обе стороны фронта) осозна́ют, что так долго продолжаться не может, переговоры могут наконец стать поиском хоть какого-то, самого минимального компромисса.

Большинство украинцев, впрочем, не верят, что Россия дошла до этой черты, потому что Путин все еще играет на победу. "Россия сейчас не считает окончание конфликта лучшим вариантом, — говорит Загороднюк. — Они думают, что у них есть что-то лучшее. Значит, надо создать им вариант похуже, чем переговоры. Им еще никто не показал перспективу по-настоящему катастрофических последствий, если боевые действия не прекратятся".

*Признан иноагентом

**Признан иноагентом, внесен в список нежелательных организаций на территории России