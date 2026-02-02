Полный отказ от специальных тральщиков: США списывают корабли типа Avenger

Источник изображения: topwar.ru

США списывают последние тральщики типа Avenger. В сентябре 2025 года, находясь в Бахрейне, были выведены из эксплуатации 4 корабля этого проекта. На днях они были замечены на тяжёлом транспортном судне M/V Seaway Hawk, которое доставляло их в Филадельфию для утилизации.

В строю остаются лишь последние 4 единицы Avenger, которые базируются в Сасебо, Япония. Их списание запланировано на ближайшее время в рамках общего обновления флота.

Avenger полным водоизмещением 1312 т строились в 1987-1994 годах (флот получил 14 вымпелов). Они имеют деревянный корпус, который сделан из дуба, пихты и кедра, покрытых слоем стеклопластика. Дерево является проверенным маломагнитным материалом, однако такие корпуса сложны и дороги в обслуживании (так как им свойственно гниение, рассыхание).

Тральщики оборудованы высокоточным гидролокатором AN/SQQ-32 и дистанционно управляемыми подводными аппаратами AN/SLQ-48 для поиска и уничтожения мин без участия водолазов. Они довольно медлительны (их скорость составляет всего до 13,5 узлов), но при этом обладают высокой манёвренностью, что, впрочем, в любом случае делает их уязвимыми в условиях современного конфликта.

USS Ardent (MCM 12) типа Avenger:

На замену Avenger, служившим на Ближнем Востоке, уже приходят литоральные корабли (LCS) типа Independence, которые оснащаются специальными модулями ПМО. Так, USS Canberra и USS Santa Barbara уже начали выполнять эти задачи в зоне ответственности 5-го флота.

Флот намерен «убрать моряка из минного поля». Согласно новому подходу, «корабль-матка» должен оставаться на безопасном расстоянии, в то время как всю работу в опасной зоне будут выполнять автономные и телеуправляемые системы – беспилотные катера с ГАС, подводные роботы и вертолёты MH-60S с лазерными комплексами обнаружения мин.

В целом ВМС США приняли решение полностью отказаться от специализированных тральщиков в пользу модульности, снаряжая LCS съёмными «пакетами» ПМО. Это позволяет одному и тому же вымпелу сегодня быть тральщиком, а завтра выполнять задачи патрульного корабля.

USS Canberra (LCS 30):

Проблема специализации личного состава на LCS решается следующим образом. Экипаж LCS разделен на две части. Основной состав из 40–50 чел. представлен теми, кто отвечает за навигацию, работу двигателей, самооборону и общую живучесть. Они находятся на корабле постоянно. Специализированный отряд из 15–30 чел. – это узкие специалисты (в данном случае, минёры, операторы подводных дронов, вертолётчики). Они поднимаются на борт только тогда, когда на корабль устанавливают соответствующий модуль.

Для основного экипажа смена специализации корабля почти ничего не меняет, так как их задача – это обеспечить функциональность платформы для работы специалистов.

На практике эта концепция столкнулась с трудностями. Основной экипаж оказался слишком мал, чтобы справляться с поломками и обслуживанием корабля в долгих походах. Переброска модулей и сменных экипажей по всему миру оказалась дороже и медленнее, чем планировалось.

Из-за этого ВМС США в последнее время закрепляют за рядом кораблей конкретную роль на постоянной основе (например, только ПЛО), фактически возвращаясь к специализации вымпелов.