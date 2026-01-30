Войти
Российские ученые предложили концепт космического корабля для марсианской миссии, для которого не нужен ядерный двигатель

Концепт космического корабля для марсианской миссии
Источник изображения: Изображение сгенерировано Grok
Источник изображения: Изображение сгенерировано Grok

Инженеры также предложили марсианский модуль со встроенной ракетой спасения

Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана представили концепцию перспективного космического корабля для пилотируемой экспедиции к Марсу. Проект, представленный на Академических чтениях по космонавтике, сфокусирован на сокращении времени в пути и обеспечении максимальной безопасности экипажа при посадке и возвращении на Землю.

Исследователи определили наиболее благоприятные окна для старта. Самым подходящим периодом названы 2028–2029 годы (окна с февраля по июнь 2028-го и с августа по декабрь 2029-го). Также рассматриваются возможности запуска в 2035, 2041 и 2047 годах.

Спускаемый аппарат получил оптимизированную форму для наиболее эффективного входа в атмосферу Марса. В состав предложенного учеными посадочного модуля входит взлетная ракета. Она не только обеспечит старт с поверхности Марса, но и послужит системой спасения: в случае нештатной ситуации при посадке она сможет отстыковаться и увести экипаж от опасности.

При возвращении на Землю корабль будет входить в атмосферу на скорости 15 км/с. Чтобы погасить эту колоссальную энергию, инженеры предложили оснастить корабль специальными блоками подтормаживания.

Ученые отмечают, что проект опирается на существующие технологии и современные двигательные установки, не требуя создания ядерных двигателей. Помимо пилотируемых миссий, предложенную конструкцию корабля планируют использовать в беспилотном режиме для доставки на Марс вездеходов и оборудования, что позволит заранее подготовить инфраструктуру для будущих поселенцев.

