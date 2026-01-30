Российские ученые предложили концепт космического корабля для марсианской миссии, для которого не нужен ядерный двигатель

Инженеры также предложили марсианский модуль со встроенной ракетой спасения

Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана представили концепцию перспективного космического корабля для пилотируемой экспедиции к Марсу. Проект, представленный на Академических чтениях по космонавтике, сфокусирован на сокращении времени в пути и обеспечении максимальной безопасности экипажа при посадке и возвращении на Землю.

Исследователи определили наиболее благоприятные окна для старта. Самым подходящим периодом названы 2028–2029 годы (окна с февраля по июнь 2028-го и с августа по декабрь 2029-го). Также рассматриваются возможности запуска в 2035, 2041 и 2047 годах.

Спускаемый аппарат получил оптимизированную форму для наиболее эффективного входа в атмосферу Марса. В состав предложенного учеными посадочного модуля входит взлетная ракета. Она не только обеспечит старт с поверхности Марса, но и послужит системой спасения: в случае нештатной ситуации при посадке она сможет отстыковаться и увести экипаж от опасности.

При возвращении на Землю корабль будет входить в атмосферу на скорости 15 км/с. Чтобы погасить эту колоссальную энергию, инженеры предложили оснастить корабль специальными блоками подтормаживания.

Ученые отмечают, что проект опирается на существующие технологии и современные двигательные установки, не требуя создания ядерных двигателей. Помимо пилотируемых миссий, предложенную конструкцию корабля планируют использовать в беспилотном режиме для доставки на Марс вездеходов и оборудования, что позволит заранее подготовить инфраструктуру для будущих поселенцев.