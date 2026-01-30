Если Соединенные Штаты выйдут из НАТО, Европа сможет защитить себя сама (Bloomberg, США)

Экс-главком силами НАТО Ставридис: Европа сможет защитить себя без США

В случае выхода США из состава НАТО Европа вполне способна обойтись и без них, считает бывший командующий силами альянса на континенте Ставридис. Свое мнение он изложил в статье, которую публикует Bloomberg. По словам отставного американского адмирала, европейцы также могут восполнить потерю, приняв в блок Украину.

Джеймс Ставридис (James Stavridis)

Как бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, я никогда не рассматривал возможность выхода Соединенных Штатов из этого важнейшего для поддержания безопасности в мире альянса. Тем не менее кризис, связанный с суверенитетом Гренландии, который разразился в последние две недели, заставил меня серьезно задуматься о том, как НАТО выглядела бы без своего ключевого члена.

НАТО была создана после Второй мировой войны в результате объединения десяти европейских и двух североамериканских государств. Первый генеральный секретарь альянса лорд Гастингс Исмей (Hastings Ismay), как известно, заявлял, что блок существует для того, чтобы "держать русских снаружи, американцев — внутри, а немцев — внизу". Он понимал, что разворачивается холодная война, и осознавал угрозу, которую представлял Советский Союз для Западной Европы, и опасность, исходящую от Германии, если ее не контролировать. Он также понимал, что Соединенные Штаты могут повторить ошибку, которую они совершили после Первой мировой войны, то есть просто уйти с континента после окончания боевых действий.

С 1949 года и по настоящее время альянс в значительной степени придерживался целей, обозначенных Исмеем. Это продолжалось в условиях холодной войны, краха коммунизма и воссоединения Германии, бесконечных дискуссий о распределении бремени, а также в ходе выполнения миссии НАТО в Афганистане, которой я руководил в течение четырех лет после 11 сентября [2001 года]. Несмотря на множество внутренних разногласий, альянс расширился до 32 государств и продолжает оставаться ключевым игроком в обеспечении безопасности не только в Западной Европе, но и на Балканах, Ближнем Востоке, в Арктике и в акваториях у берегов Европы и Африки.

Однако конфликт вокруг Гренландии вызывает такое же напряжение, как и предыдущие разногласия в альянсе. За последние две недели около десяти европейских стран направили на остров небольшие военные контингенты. Официально они прибыли для проверки оборонительной инфраструктуры на случай вторжения России и Китая, но на самом деле главная цель — не допустить военного вмешательства Соединенных Штатов, которым угрожает президент Дональд Трамп. Здравый смысл пока побеждает, но этот вопрос еще не закрыт. Существует множество других проблем, из-за которых команда Трампа, кажется, готова пойти на риск и поставить под угрозу трансатлантическое единство.

Стоит задаться вопросом: как будет выглядеть НАТО без Соединенных Штатов?

В настоящее время у Вашингтона самый большой военный бюджет среди стран НАТО — около 900 миллиардов долларов. Недавно президент Трамп предложил увеличить его до 1,5 триллиона долларов. Однако общий оборонный бюджет Европы также впечатляет: он занимает второе место в мире и составляет около 400 миллиардов долларов. Для сравнения, у России этот показатель равен примерно 140 миллиардам долларов, а у Китая — приблизительно 250 миллиардам. С учетом новых обязательств европейских стран достичь 5% ВВП (3,5% чистых военных расходов и 1,5% на инфраструктуру и кибервозможности), огромные средства тратятся на оборону по другую сторону Атлантики.

С уходом Соединенных Штатов альянс понесет еще одну значительную потерю — сокращение оборонно-промышленной базы и связанных с ней технологических возможностей. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics и RTX (ранее Raytheon) — все это крупные ключевые подрядчики, примерно половина из 25 крупнейших мировых оборонных компаний находятся в Соединенных Штатах. Однако и Европа может похвастаться сильной промышленной базой. В этом регионе находятся восемь из 25 крупнейших подрядчиков, включая BAE (Великобритания), Leonardo (Италия), Airbus (Франция/Германия), Thales (Франция), Saab (Швеция) и Rheinmetall (Германия).

Соединенные Штаты производят вооружение с применением самых современных технологий, в том числе львиную долю истребителей пятого поколения с технологией "стелс", таких как F-35. Они также являются лидером в области беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, которые используются для разведки и нанесения ударов. Кроме того, в стране разработаны и используются высокоэффективные системы противовоздушной обороны, включая Patriot и THAAD. Также стоит отметить, что Соединенные Штаты имеют совершенные спутники, которые играют ключевую роль в общей разведке. Тем не менее Европа способна производить военные корабли и дизельные подводные лодки быстрее и на уровне многих американских образцов. А благодаря поддержке, которую европейские страны оказывают Украине, они быстро догоняют Соединенные Штаты в производстве танков, гаубиц и боеприпасов.

Европа могла бы быстро наверстать упущенное в производстве менее технологичных систем, таких как беспилотники малой дальности, стрелковое оружие, вертолеты и транспортные самолеты, а также системы ПВО малой дальности и ракеты для уничтожения наземных целей. Насколько быстро компании континента смогут воспроизвести американские военные технологии? По оценкам, на это потребуется около пяти лет. Однако это не означает, что данная задача является невыполнимой.

Когда речь заходит о численности войск, то в то время как Соединенные Штаты могут полагаться на полностью добровольную армию, многие европейские члены альянса считают, что та или иная форма призыва также вполне приемлема. В девяти странах она уже действует, включая две скандинавские страны, а Германия планирует ее восстановить.

Конечно, возникает проблема ядерного щита. Хотя у Великобритании и Франции есть небольшие, но хорошо подготовленные ядерные силы, Европа больше не будет защищена стратегическим зонтиком, который обеспечивает сейчас Вашингтон. В результате европейские страны могут быть вынуждены увеличить свои собственные военные возможности. Германия и Польша, вероятно, присоединятся к числу ядерных держав. Либо они могут договориться с Соединенными Штатами о сохранении совместных ядерных сил на определенный период.

Для Европы особенно важно понимать, что без Соединенных Штатов НАТО не может выполнять свои глобальные функции, которые были определены американскими приоритетами и привели к войнам в Афганистане и Ираке. В этом случае НАТО сможет сфокусироваться на своих приоритетах в регионе, особенно на защите Украины, которая, вероятно, присоединится к альянсу после ухода Соединенных Штатов. В Арктике останутся шесть стран-членов НАТО.

Если Соединенные Штаты сместят фокус в сторону Западного полушария — как это рекомендовано в новой "Стратегии национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" — то, на мой взгляд, с 31 оставшейся страной НАТО все будет хорошо. А включение Украины — с ее 40 миллионами жителей, опытной армией и глубоко мотивированным населением — вернет альянс к численности в 32 страны.

Хочется верить, что Соединенные Штаты будут продолжать следовать прежним курсом. Однако я полагаю, что европейцы начинают рассматривать иные варианты обеспечения своей безопасности. Меня постоянно спрашивают: "Кто победит в конфликте на Украине — русские или украинцы?" Настоящими победителями могут стать европейцы, если они объединятся и создадут более мощную оборону континента. Будем надеяться, что это произойдет в рамках НАТО и в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Однако я считаю, что если потребуется, европейцы могут действовать и самостоятельно.