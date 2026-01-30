Войти
Европейская комиссия одобрила пакет финансирования оборонных проектов восьми стран в рамках инициативы SAFE

Андрюс Кубилюс.
Источник изображения: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

ЦАМТО, 29 января. Европейская комиссия (ЕК) утвердила пакет финансирования оборонных проектов восьми стран в рамках инициативы "Действия в области безопасности для Европы" (SAFE – Security Action for Europe).

Соответствующее предложение о предоставлении финансовой помощи направлено в Совет Европейского союза. Пакет объемом 74 млрд. евро предназначен для восьми государств: Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Финляндии.

Решение, принятое после тщательной оценки национальных стратегий развития оборонительных возможностей, открывает путь к предоставлению недорогих долгосрочных займов. Эти средства направлены на экстренное повышение военной готовности и закупку современного вооружения, включая системы ПВО, современные беспилотники и артиллерийские боеприпасы.

Комментируя данное решение, комиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что "этот механизм является финансовым фундаментом для создания единого оборонного щита Европы".

Программа также способствует глубокой интеграции Украины в систему безопасности ЕС. В частности, механизм SAFE позволяет странам-членам использовать заемные средства для размещения прямых заказов на украинских оборонных предприятиях, обеспечивая гибкость и устойчивость европейской поддержки.

Объемы финансирования были предварительно установлены в сентябре прошлого года на принципах солидарности и прозрачности. Упомянутые восемь стран получат доступ к средствам после подписания кредитных соглашений, при этом на долю Польши приходится крупнейший транш – почти 44 млрд. евро. Всего же общий объем программы SAFE до 2030 года запланирован в размере 150 млрд. евро.

У Совета ЕС есть четыре недели на принятие имплементирующих решений. После этого ЕК завершит оформление документов, а первые платежи ожидаются в марте 2026 года. Оценка планов остальных государств-членов продолжается.

