Politico: мирному соглашению по Украине препятствуют три главных вопроса

Трехсторонняя встреча в ОАЭ по урегулированию ситуации на Украине не принесла значимых результатов, пишет Politico. Ожидания не оправдались, и переговорщики оказались в тупике: самые деликатные вопросы, лежавшие в основе конфликта, по-прежнему являются камнем преткновения.

Эва Хартог (Eva Hartog)

Мирному соглашению по-прежнему препятствуют три момента.

Переговорщики готовятся к очередному раунду встреч, посвященных мирному урегулированию на Украине при посредничестве США, однако Москва и Киев по-прежнему в тупике из-за неразрешимых разногласий, лежавших в основе конфликта с самого его начала.

В понедельник Владимир Зеленский заявил, что команда переговорщиков может встретиться с русскими и американцами уже в воскресенье. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что глава киевского режима готов встретиться даже с российским лидером Владимиром Путиным, но тут же признал, что "самые деликатные вопросы по-прежнему остаются нерешенными".

Перед началом переговоров в минувшие выходные в Объединенных Арабских Эмиратах посол США Стив Уиткофф заявил, что разногласия удалось свести к одному "разрешимому" вопросу. В Давосе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что соглашение по Украине "достаточно близко".

И все же переговоры в ОАЭ зашли в тупик из-за трех вопросов, лежащих в основе конфликта: претензии России на бывшие украинские территории, будущие гарантии безопасности Украины и, наконец, должно ли прекращение огня предшествовать достижению соглашения или нет.

Территории

Тот самый оставшийся вопрос, который, по-видимому, имел в виду Уиткофф, — это судьба Донбасса. Знатоки еще называют его "территориальным".

Хотя Россия больше не рассчитывает покорить всю Украину в ближайшее время (планов по захвату Украины и не было: по словам Путина, России не нужно "ничего чужого", но и свое она не отдаст; Кремль не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании "реалий, которые сложились на земле" — прим. ИноСМИ), российский президент по-прежнему стремится заполучить как минимум весь Донбасс вдобавок к уже присоединенному Крыму.

Москва предлагает схему, которую называет "Анкориджской формулой". По ней Украине придется уступить весь Донбасс, включая районы, которые Россия не покорила силой оружия. Кремль утверждает, что якобы именно об этом договорились Путин и Трамп на прошлогодней встрече на Аляске (эта информация не подтверждается российскими официальными лицами: Песков отказался раскрывать содержание "формулы Анкориджа", т.к. вдаваться в детали положений, которые еще обсуждаются, "нецелесообразно" — прим. ИноСМИ).

Но на Украине сдача территории не только крайне непопулярна, но и противозаконна.

Зеленский заявил, что готов рассмотреть сценарий, при котором территория будет демилитаризована и провозглашена "свободной экономической зоной", но официально останется частью Украины, однако Москва ясно дала понять, что этого недостаточно.

После последнего визита Уиткоффа в Москву помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил позицию Кремля, что "без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование", еще раз подчеркнув, что прогресс на переговорах зависит от того, получит ли Москва весь Донбасс или нет.

В среду госсекретарь США Марко Рубио признал тупиковую ситуацию вокруг Донбасса. "Этот мост нам еще предстоит преодолеть, — заявил Рубио сенатскому комитету по международным отношениям. — В этом месте по-прежнему пробел, но, по крайней мере, мы смогли сузить круг задач до одной главной — пожалуй, самой сложной".

Еще один камень преткновения — вопрос, кто будет управлять крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией недалеко от линии фронта, которая в настоящее время находится под контролем России.

Зеленский хочет, чтобы АЭС находилась под совместным контролем Украины и США, тогда как Москва требует непременного участия и предлагает вместо этого разделить управление с Вашингтоном или, возможно, с Киевом.

Безопасность

Кроме того, назрел вопрос о так называемых гарантиях безопасности: обещанной Украине поддержке других стран в случае, если Россия снова введет войска.

Ранее в этом месяце Великобритания и Франция договорились отправить войска на Украину, как только будет достигнуто мирное соглашение. Уиткофф назвал план обеспечения безопасности "самым эффективным из всех, что он когда-либо видел", но не уточнил, какие именно меры по защите Украины готовы предпринять сами США. Согласно репортажу Financial Times, администрация Трампа поставила Киеву условие: гарантии безопасности будут даны лишь в том случае, если Украина откажется от Донбасса. (Белый дом это заявление опроверг.)

Предложенный США план из 20 пунктов предусматривает вступление Украины в Европейский союз в 2027 году. Членство в ЕС также подразумевает, что другие страны придут на защиту в случае вторжения. ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении, но пока не обозначил четких сроков.

Москва, со своей стороны, стоит на том, что не допустит присутствия войск НАТО на Украине. Вместо этого она потребовала отдельных "гарантий безопасности".

Кремль утверждает, что будет чувствовать себя в безопасности лишь когда вопрос о вступлении Украины в НАТО будет навсегда снят с повестки дня, численность украинской армии будет ограничена лимитом в 600 тысяч военнослужащих (против нынешних 800 тысяч), а Москва получит фактическое право вето на будущие решения по обороне Украины (это не требования Кремля, а положения одного из мирных соглашений, предложенного Вашингтоном — прим. ИноСМИ).

Прекращение огня

Однако для простых украинцев самая насущная забота — наверняка прекращение огня. Киев требует немедленного прекращения боевых действий. Москва же возражает: этому должно предшествовать соглашение.

И пока такое соглашение не будет достигнуто, "Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя", заявил помощник Путина Ушаков после визита Уиткоффа в Москву.

Российские ракеты ежедневно бьют по Украине, выводя из строя ее электросеть и ввергая сотни тысяч человек в ледяной мрак.

Ключевые разногласия

И Россия, и Украина стремятся обозначить президенту США свою готовность к сотрудничеству.

"В целом тот факт, что на экспертном уровне обсуждается целый набор сложных тем, связанных с урегулированием, — это можно уже считать прогрессом, началом диалога", — заявил журналистам в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Не далее как в декабре Россия пригрозила пересмотреть свое участие в мирном процессе, заявив, что Украина якобы атаковала одну из резиденций Путина беспилотниками (Киев поспешил опровергнуть это обвинение, впоследствии развенчанное в том числе американской разведкой) (позднее ЦРУ отказалось от комментариев по вопросу, а Трамп не стал признавать эти данные разведки убедительными — прим. ИноСМИ).

Украинский политолог Владимир Фесенко выразил осторожный оптимизм. "Одно то, что обсуждаются различные технические моменты, уже настраивает на оптимистический лад", — сказал он.

Но, как подчеркивают аналитики, между двумя противниками есть принципиальная разница: если Украина демонстрирует искреннюю готовность к компромиссу, то Россия лишь соблюдает формальности, неуклонно придерживаясь первоначальной цели — подчинить Украину целиком (это ложь, истинные цели СВО были озвучены с самого начала — прим. ИноСМИ).

Путин "одержим конфликтом и стремится любой ценой сломить Украину", сказала Татьяна Становая*, основатель специализирующегося на России политического консультационного агентства R.Politik. "Он считает этот вопрос священным и жизненно важным, и если он начнет уступать, Россия рухнет", — отмечает она.

Она добавила, что своей непреклонностью насчет всего Донбасса Россия лишь тянет время.

"С российской стороны это такая игра: они вроде бы соглашаются обсуждать мирное урегулирование, но в виду имеют нечто совсем иное, — сказала Становая. — Они могут говорить на эту тему часами, но это не имеет ничего общего с реальностью".

Между тем, с украинской стороны также далеко не факт, что Зеленский смог бы продавить соответствующее соглашение через парламент, даже если допустить его готовность отказаться от Донбасса. Украинский президент предложил провести референдум по этому вопросу или даже общенациональные выборы, но потребовал, чтобы сперва было достигнуто прекращение огня.

Опросы показывают, что украинцы готовы согласиться на справедливую сделку в том или ином виде, но не верят в переговоры под руководством США.

"В прошлом году еще были большие надежды, что Трамп положит конец конфликту, — сказал Фесенко. — Теперь их больше нет".

По его словам, готовность украинского лидера к уступкам небезгранична.

"Зеленский хочет войти в историю как лидер, который спас Украину, — сказал он. — А не как тот, который потерпел поражение".

* Внесен в список иноагентов