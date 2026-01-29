Выдерживает 1000 градусов: Роскосмос раскрыл детали создания ядерного двигателя нового поколения для космического буксира

Двигатель для покорения дальнего космоса напечатают на 3D-принтере

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на форуме AMTExpo 2026 объявил о старте нового федерального проекта «Космический атом», направленного на создание ядерного буксира для освоения дальнего космоса. Ключевым элементом разработки стал уникальный материал, созданный специалистами Курчатовского института.

Речь идет о молибденовом сплаве, упрочненном керамикой из карбида титана. Этот материал обладает исключительной жаропрочностью: он способен выдерживать температуры свыше 1000°C и обеспечивать бесперебойную работу двигателя в течение 10 лет. Баканов также отметил технологическую особенность производства будущей установки: основная часть деталей двигателя будет изготовлена с применением методов 3D-печати. Реализация и документальное оформление решений по проекту начнутся уже в 2026 году.