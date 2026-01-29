Подхалимаж Марка Рютте перед Трампом напряг НАТО (Politico, США)

Politico: в НАТО возник раскол из-за отношений генсека Рютте с Трампом

Генеральный секретарь Cевероатлантического альянса Марк Рютте помог отвести НАТО от гренландской пропасти, пишет Politico. Однако теперь в Европе задаются вопросом о том, какой ценой было достигнуто соглашение с хозяином Белого дома.

Виктор Джек (Victor Jack)

У Марка Рютте как у генерального секретаря НАТО есть одна задача: не дать Дональду Трампу эту самую НАТО развалить.

Это обострило противоречия между бывшим премьер-министром Нидерландов и европейскими столицами, с которыми он когда-то был на короткой ноге, и подорвало позиции НАТО даже несмотря на то, что он отвел угрозу Трампа аннексировать Гренландию.

Противоречия проявились сполна в понедельник в Европейском парламенте, где Рютте выступил с решительной апологией сверхдержавы и ее лидерства в Cевероатлантическом альянсе. "Если кто-то здесь опять фантазирует о том, что Европейский союз или Европа может защитить себя без участия США, продолжайте мечтать. Ничего у вас не получится".

Гневная реакция не заставила себя долго ждать. "Нет, дорогой Марк Рютте, — резко ответил в X министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. — Европейцы могут и должны сами заботиться о собственной безопасности. Это европейская опора НАТО".

"Это был позорный момент, — отозвалась бывший министр Франции по европейским вопросам, а ныне депутат Европарламента Натали Луазо. — Нам не нужен рьяный фанат Трампа. НАТО должна восстановить баланс между вкладом США и Европы".

Депутат Европарламента от Испании Начо Санчес Амор высказался еще откровеннее. "Скажите, вы посол США при НАТО, — поинтересовался у Рютте социалист в ходе жаркой дискуссии, — или генеральный секретарь, представляющий Cевероатлантический альянс и его членов?".

Эта перепалка обнажила ширящуюся линию разлома внутри самой НАТО: Рютте убежден, что сберечь поддержку Трампа любой ценой — единственный способ сохранить альянс в целости и сохранности, тогда как Европа все сильнее переживает, что эта стратегия разрушит организацию.

Генеральный секретарь старается держаться поближе к американцам, но это чревато отчуждением от коллег из ЕС, которые все чаще призывают к созданию европейских органов безопасности и континентальной армии вне рамок НАТО.

Редакция Politico опросила более десяти источников в НАТО из числа дипломатов, нынешних и бывших коллег Рютте, многие из которых пожелали сохранить анонимность. По их словам, Рютте слывет мастером решать вопросы и недавно одержал победу в Гренландии — однако ценой обострившейся тревоги Европы насчет долгосрочного будущего НАТО.

Сторонники Рютте возражают: он сберег единство альянса, а эта задача настолько сложна, что при этом не всегда удается удовлетворить всех 32 его членов. Официальные лица, знакомые с методами работы генсека, также отмечают, что наедине с Трампом он ведет себя намного откровеннее.

Как бы то ни было, стычка из-за Гренландии нанесла "большой ущерб", отметил один дипломат при НАТО. По его словам, подход Рютте — все равно что "заклеить рану пластырем": он лишь "оттолкнет союзников". "Мы — альянс 32 стран, а не клуб "США + 31", — добавил он.

Все равны, но кое-кто равнее

Рютте уверяет, что представляет всех союзников по НАТО, однако очевидно, что его приоритет — не дать США при Трампе отвернуться от Европы. В результате ему пеняют за зацикленность на одной теме в ущерб остальным обязанностям.

Генеральный секретарь помог отвадить Трампа от угроз из-за Гренландии на саммите в Давосе 19-23 января в Швейцарии, но даже этот успех вызвал вопросы: что, если удалось добиться лишь временной отсрочки — и США в дальнейшем возобновят попытки установить полный или частичный контроль над арктическим островом?

"В чем именно заключается ваше соглашение с президентом Трампом? — поинтересовался депутат Европарламента от „Зеленых“ и бывший министр иностранных дел Дании Вилли Севндаль в понедельник. — Дает ли ваш мандат генерального секретаря право вести переговоры от имени Гренландии и Дании?".

В ответ Рютте заверил, что за рамки полномочий не выходил. "Разумеется, я не уполномочен вести переговоры от имени Дании — именно поэтому я этого не делал и не собираюсь", — заявил он в парламенте.

Неумеренное восхваление Трампа также грозит подорвать доверие к альянсу. НАТО славится обязательствами по коллективной обороне (пятая статья), но альянс также связан второй и третьей статьями, которые требуют от стран содействовать экономическому сотрудничеству и взаимному перевооружению. Угрозами ввести пошлины для Европы и захватить Гренландию Трамп нарушил и то, и другое, считает вышеупомянутый дипломат при НАТО.

Трамп подлил масла в огонь тревог, усомнившись в пятой статье и принизив военный вклад других союзников. Так, он ложно заявил на прошлой неделе, что европейцы "держались подальше от передовой" в войне в Афганистане под руководством США.

Представитель НАТО парировал: "Как и его предшественники, генеральный секретарь НАТО Рютте убежден, что наша коллективная безопасность наилучшим образом обеспечивается совместными усилиями Европы и Северной Америки в рамках альянса".

Туз в рукаве

При всем этом Рютте твердо придерживается выбранной стратегии: умасливать Трампа на публике и уверять общественность в его благосклонности к альянсу.

В прошлом году НАТО согласилась резко увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году — многие в Cевероатлантическом альянсе сочли такой исход помощью Европе встать на ноги. Генеральный секретарь в понедельник заявил, что этого бы "ни за что" не произошло без нажима со стороны президента США.

Белый дом такую формулировку одобрил.

"Президент Трамп сделал для НАТО больше всех остальных, — заявила в интервью Politico заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. — Вклад Америки в НАТО превосходит вклад других стран, и согласие союзников на увеличение расходов поможет Европе взять на себя бóльшую ответственность за собственную оборону".

Келли подчеркнула, что у Трампа сложились "прекрасные отношения" с Рютте, и добавила: "США единственные из партнеров по НАТО в состоянии защитить Гренландию, и таким образом президент отстаивает интересы альянса".

Рютте научился не сдавать позиций за рекордные 14 лет на посту премьер-министра Нидерландов — за это время ему не раз приходилось улаживать противоречия внутри коалиций. "Он кто угодно, только не идеалист, — сказал один его бывший коллега. — Он прагматик".

Сходу установив теплые отношения с Трампом на первом президентском сроке, Рютте понял, что публичная лесть — ключ к его расположению.

"Он умеет скромничать и заниматься самоуничижением, чтобы достичь своей цели", — сказала автор вышедшей в 2020 году биографии Рютте Петра де Конинг. В этом он доходит до крайностей: так, на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге голландец назвал Трампа "папочкой" и осыпáл комплиментами в личных сообщениях, которые впоследствии опубликовал президент США.

Но наедине он ведет себя с Трампом гораздо прямолинейнее, утверждает человек, знакомый с подходом Рютте. "Вообще-то у них доверительные отношения, — сказал он, — и если на него надавить, он будет действовать прямо". Кроме того, добиться, чтобы все 32 члена НАТО единогласно приветствовали каждое решение, "практически невозможно", настаивал он.

Хотя соглашение, убедившее Трампа отказаться от угроз в адрес Гренландии, и оставило в Европе неприятный осадок, НАТО все же выстояла.

"Реальность такова, что Рютте делает свою работу и добивается успехов", — сказал высокопоставленный дипломат при НАТО. "В отличие от некоторых других лидеров, он никогда не сомневался в североатлантическом альянсе — я списываю это на опыт", — добавил другой высокопоставленный дипломат при Cевероатлантическом альянсе.

Но если все время идти у Трампа на поводу в расчете на его благосклонность, в будущем президент США может стать еще упрямее. "Политики во всем мире и в нашей стране не считаются с самолюбием Трампа — и рискуют за это поплатиться", — сказал политолог из Университета Мэри Вашингтон в Виргинии Стивен Фарнсворт.

Это также чревато дальнейшими проблемами для Cевероатлантического альянса. "В интересах НАТО он откровенно подлизывается к Трампу, — заключил первый дипломат при альянсе. — Вопрос в том, когда это закончится?".

Статья написана при участии Эстер Уэббер и Лауры Каяли