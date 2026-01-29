Войти
Посол: Если Канада откажется от покупки F-35, это повлияет на программу NORAD

Источник изображения: topwar.ru

На фоне откровенного ухудшения отношений с США премьер-министр Канады готовится к поездке в Индию. И это на фоне того, что ещё совсем недавно официальная Оттава поддерживала возможность введения новых пошлин в отношении Индии за приобретение российской нефти. Теперь, когда может случиться так, что канадская нефть, как и венесуэльская, особенно заинтересует Трампа, приходится переходить к «политическому лавированию».

Марк Карни собирается подписать с Индией соглашение о свободной торговле, переговоры по которому между Оттавой и Нью-Дели начались ещё в 2010 году.

Канадская пресса вполне откровенно пишет о том, что Карни ищет «друзей на стороне», попав под давление со стороны США, в том числе и после введения Трампом антиканадских тарифов. Как известно, несколько дней назад Карни подписал торговое соглашение с Китаем, однако потом «отыграл» часть пунктов назад после того, как «удостоился» очередного окрика из Вашингтона.

В это самое время посол США в Канаде Питер Хукстра выразил раздражение в связи с тем, что Минобороны Канады собирается пересмотреть планы на приобретение истребителей у США. Напомним, что для канадских ВВС теперь вместо части американских F-35 собираются приобретать шведские JAS-39 Gripen. Хукстра заявил, что Канада не имеет права отменять запланированную покупку F-35A, так как «это нанесёт ущерб программе NORAD» (Североамериканская система воздушно-космической обороны, в которой состоят и США, и Канада).

Канадская пресса в свою очередь раздражена раздражением Хукстры. Обозреватель NP Джон Айвинсон:

Хукстра, судя по всему, пропустил занятие по дипломатии, на котором учат говорить самые неприятные вещи самым приятным тоном. Он заявил, что договор в рамках NORAD придётся изменить, так как истребители производства других стран не могут в нём участвовать. Соответственно, по словам Хукстры, США увеличат число своих истребителей в воздушном пространстве Канады.

При этом министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что решение об отказе от планов закупить 88 истребителей F-35A ещё не принято.

Оставляют пространство для политического маневра.

