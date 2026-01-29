Новые системы для борьбы с БПЛА «Зубр» впервые поступили в зону СВО

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в зоне СВО получили на вооружение зенитные комплексы «Зубр», предназначенные для борьбы с беспилотниками. Поставку осуществил российский холдинг «Высокоточные комплексы».

Российские войска впервые получили новейшие системы «Зубр», предназначенные для прикрытия различных объектов от БПЛА. Входящие в состав комплекса РЛС способны засекать как большие, так и малоразмерные цели. После самостоятельного обнаружения дрона система берет его на автоматическое сопровождение, ожидая команды оператора на поражение. Как подчеркивают в Ростехе, система весьма эффективна в борьбе с беспилотниками.

Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр» предназначен для прикрытия ближней зоны критически важной инфраструктуры. Он обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в любое время суток.

О появлении систем «Зубр» стало известно в середине декабря прошлого года, их планируется поставить на вооружение мобильных групп ПВО, прикрывающих объекты критической инфраструктуры. В состав комплекса входит РЛС, способная обнаружить цель на дальности до 1,5 километров, а также кинетические средства поражения. В частности, пулеметы ПКТ калибра 7,62 мм или четырёхствольный авиационный пулемёт калибра ГШГ-7,62.

«Зубр» комплектуется четырьмя модулями, пунктом управления и собственной радиолокационной станцией. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.